En Vigo se presentó el libro `Contra o bloqueo. Nós con Cuba´ en acto solidario por el 26 de Julio (+ Fotos)

Tweet Powered by Web Agency Cubainformación.- En el día de ayer, en los jardines de Montero Ríos de Vigo, ante el busto de José Martí, la Asociación de Amizade Galego-Cubana Francisco Villamil, llevó a cabo un acto de conmemoración del aniversario del Asalto al Cuartel Moncada en Santiago de Cuba. Al mismo asistieron 125 personas entre las que se encontraban el Consul de Venezuela, la eurodiputada del BNG Ana Miranda y el concejal de En Marea Rubén Pérez. JW Player goes here Ver este mismo video en Youtube Se denunció el bloqueo económico y mediático, y se informó de la campaña de recogida de apoyos a un "Manifesto galego contra o bloqueo" que la asociación está llevando a cabo. Se presentó también el primer libro de la "Colección Herminio Barreiro" (1) que con el título "Nós contra o bloqueo, Nós con Cuba" trata de romper el bloqueo informativo y mediático. El acto fue presentado por Luisa Cuevas Raposo, de la Asociación de Amizade Galego-Cubana Francisco Villamil y en él intervinieron Xosé Luis Méndez Ferrín, coautor del libro y el Cónsul de la República de Cuba en Galiza José Antonio Solana Fernández. Sonia Barreiro Martínez, hija de Herminio Barreiro, leyó un hermoso texto de agradecimiento y de compromiso con la Revolución Cubana en su nombre y el de su hermano David. (2) El acto fue amenizado por la música y las voces de María Costa, José Churruca y Pedro Campos, que también cantaron los himnos galego y cubano. (1) Herminio Barreiro fue profesor universitario, supo explicar la pedagogía de la Revolución Cubana y el orgullo de Cuba por las conquistas educativas y el poder de transformación social y emancipación que llevan dentro. Fue socio fundador de la Francisco Villamil. (2) Un par de figuriñas de artesanía, unha pequena toalla de praia, un colorido chapeu de palla, algúns discos de Joseíto Fernández, Carlos Puebla, e obxectos que viñan periodicamente a casa como lembranza do vínculo que Heminio tiña establecido con Cuba e a súa Revolución: almanaques, cartaces, e máis e máis exemplares de revistas como Bohemia, ou Casa de las Américas... O noso fogar estaba cheo de cultura material e de publicacións cubanas... Herminio, admirador e estudoso do proxecto revolucionario cubano, sempre atento ás súas evolucións e progresos, o mesmo que ás súas dúbidas e rectificacións, cumpría exactamente vinte dous anos cando os barbudos entraron en La Habana, así que Cuba foi un referente constante no seu desenvolvemento como intelectual galego nos seus anos madrileños. Un estudo sobre o proceso revolucionario valeulle un premio de Radio Habana Cuba: unha viaxe ao país, en 1971, coa que ese interese que xa tiña desde 1959 salvou a distancia física e xa trouxo consigo un chisco de Cuba ao noso fogar, para sempre, en forma de todas esas cousas que había por casa, e das periódicas entregas por correo. Primeiro a Madrid, e despois á Galiza, onde formou parte activa da asociación de amizade Galicia-Cuba Francisco Villamil. A enfermidade de Fidel, primeiro, e a súa propia, despois, impediron unha segunda viaxe de Herminio a Cuba, unha viaxe que desexaba, para seguir de cerca os progresos da Revolución, as novas dinámicas sociais e políticas da Cuba do século XXI. A saber que tería traído desta segunda volta... Para nós, de calquera xeito, unha iniciativa como esta é un orgullo e unha honra, porque estamos certos de que el, que non era moi amigo de ser homenaxeado, estaría feliz deste novo paso adiante da Asociación que con tanto entusiasmo fixo formar parte da súa vida, das nosas vidas... Por todo isto, estamos fondamente agradecidos. De corazón. Grabación de video: Galiza Contrainfo - Edición de video: Cubainformación - Fotos: Galiza Contrainfo /Asociación de Amizade Galego-Cubana Francisco Villamil. Para leer nota aparecida en el diario Faro de Vigo Comentarios