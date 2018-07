Centenares de personas se manifestaron en Madrid por el 26 de Julio bajo el lema `Rompamos el bloqueo a Cuba´ (+ Fotos)

Tweet Powered by Web Agency Cubainformación.- Como todos los años, el Movimiento de Solidaridad con Cuba de Madrid, que agrupa a diversos colectivos, movilizó a centenares de personas por las calles dicha ciudad, en solidaridad con la Revolución cubana, con motivo del 26 de Julio, el Día de la Rebeldía Nacional de Cuba. JW Player goes here Ver este mismo video en Youtube El recorrido comenzó a las 20 horas en Atocha y culminó en la Puerta del Sol, donde se leyó un comunicado centrado en la condena del bloqueo al que el Gobierno de EEUU somete al pueblo cubano desde hace casi 60 años. La movilización, de hecho, tuvo por eslogan "¡Rompamos el bloqueo a Cuba!" Esta manifestación se inserta en la campaña que se desarrolla bajo el lema "Basta ya: Rompamos el bloqueo contra Cuba" y es apoyada, tradicionalmente, por el medio Cubainformación TV. Fotos: Ángel Aurelio de León Alía, Javier García Proenza y José Luis García de Mingo. Grabación de video: José Luis García de Mingo. Edición: Esther Jávega. Crónica del Movimiento de Solidaridad con la Revolución Cubana de Madrid Madrid jueves 26 de Julio de 2018 Una vez más Madrid salió a las calles para demostrar su solidaridad y su apoyo incondicional a la Revolución Cubana. Ni las múltiples obras de la ciudad, que hicieron variar el recorrido de la manifestación, ni un pequeño intento de la gusanera de reventar la misma, como siempre provocando sin resultado, impidieron que más de medio millar de personas en un ambiente de fiesta recorrieran las calles de Madrid desde la calle Atocha hasta la Puerta del Sol. Presidía la manifestación la pancarta colectiva, con la frase principal ‘Cuba es Revolución’, seguida de la pancarta ¡Ya es Hora! Rompamos el Bloqueo contra Cuba, una gigantesca bandera cubana y tras esta las diversas organizaciones. Cantando y coreando consignas a favor de la revolución, transcurrió la manifestación hasta concluir en la Puerta del Sol donde se leyó el manifiesto firmado por 24 organizaciones. Destacar la numerosa participación de la juventud de Madrid. Este 26 se cumplía el 65 Aniversario de los asaltos a los cuarteles Moncada, en Santiago de Cuba y Carlos Manuel de Céspedes en Bayamo, 65 años de luchas y victorias. Desde El Movimiento de Solidaridad con la Revolución Cubana de Madrid, afirmamos que seguiremos exigiendo el fin del Genocida Bloqueo contra Cuba y la devolución del territorio ocupado ilegalmente por EE.UU en la provincia de Guantánamo. Denunciaremos de forma continuada la agresión mediática contra Cuba y no cejaremos hasta que el imperialismo y sus lacayos dejen a Cuba en paz. ¡¡SIEMPRE ES 26!! ¡¡YA ES HORA, ROMPAMOS EL BLOQUEO CONTRA CUBA!! ¡¡VIVA CUBA SOCIALISTA!! ¡¡VIVA LA SOLIDARIDAD INTERNACIONALISTA DE LOS PUEBLOS!! ¡¡VIVAN FIDEL, RAÚL Y EL CHE!! Manifiesto leído en la Puerta del Sol: Siempre es 26 Hoy 26 de julio de 2018 los aquí presentes junto con el resto de compañeros y compañeras de la solidaridad internacionalista, conmemoramos con el hermano pueblo cubano, su gobierno y su Partido Comunista, el 65 aniversario del asalto al “Cuartel Moncada” que un grupo de revolucionarios comandados por Fidel Castro intentó ocupar para derrocar a la tiranía de Fulgencio Batista, el último cruel dictador que el pueblo cubano ha soportado en la larga historia de su liberación. Esta acción revolucionaria, junto con el asalto coordinado al cuartel “Carlos Manuel Céspedes” en Bayamo, inició el proceso revolucionario que culminaría el 1 de enero de 1959. El próximo año se cumplirán 60 años desde el triunfo de la Revolución. Desde el primer día de su liberación, el pueblo cubano está padeciendo la guerra no declarada que el imperialismo norteamericano impusoa Cuba. A los pocos meses, los EE.UU. ya tenían el diseño para derrocar al gobierno revolucionario por manifestar y ejecutar su soberanía y auténtica independencia. El plan para el derrocamiento se realizaba con la financiación del gobierno y las agencias de inteligencias norteamericanas a grupos terroristas que entrenaban y preparaban sus acciones desde la península de Florida. Efectivamente la intervención directa se ejecutó entre el 15 y el 19 de abril de 1961 en Playa Girón, donde las fuerzas mercenarias sufrieron una aplastante derrota. A pesar de esta derrota, los planes de intervención del imperialismo no cesaron. Las acciones terroristas continuaron realizándose en forma de plagas, atentados contra los sectores básicos de la economía cubana, asesinatos como la voladura del barco La Coubre y del avión de Cubana procedente de Barbados…, hasta los innumerables intentos de magnicidio contra el Comandante Fidel Castro, Raúl y el Che. Las acciones directas contra Cuba se vieron acompañadas inmediatamente con el bloqueo comercial, económico y financiero que ha lastrado la economía cubana y, sobre todo, ha agredido al pueblo cubano en los elementos esenciales de su desarrollo y bienestar. El bloqueo se ha convertido de facto, en el arma más sanguinaria empleada por el imperialismo norteamericano y sus aliados (principalmente la UE con España a la cabeza) contra el pueblo cubano. Incluso después de la reanudación de relaciones diplomáticas, el bloqueo contra Cuba se ha endurecido en determinados apartados que afectan directamente a los cubanos e indirectamente a sectores y empresas de otros países que también se ven sometidos a la dictadura de la potencia imperialista de los EE.UU. En este contexto, hoy la Revolución cubana continúa su desarrollo socialista. La pérdida física del Comandante en Jefe Fidel Castro fue un hecho dolorosoque todo el pueblo de Cuba y los revolucionarios mostraron al mundo entero. Pero sin la presencia de Fidel, la Revolución ha continuado. El relevo de Raúl con el proceso popular realizado para los planes de “actualización del modelo socioeconómico”, y ahora la elección de Miguel Díaz Canel como Presidente del Consejo de Estado y de Ministros, transmite que el pueblo de Cuba no está dispuesto a perder los derechos que conquistó con la Revolución. La continuidad del modelo socialista garantiza que la Sanidad, Educación, Cultura, Investigación y Desarrollo sean los grandes ejes del sistema social cubano. Así lo ha manifestado el pueblo cubano en las recientes elecciones a representantes de la Asamblea Nacional del Poder Popular celebradas el pasado 11 de marzo donde la participación se acercó al 90%. Cuba practica la solidaridad internacionalista, principalmente con los pueblos que han padecido el dominio colonialista y ahora imperialista. Entre otros como Palestina y Sahara que siguen contando con el apoyo político de la Revolución Cubana, además de su ayuda en las áreas sanitaria y educativa. La defensa de Venezuela, Bolivia, Nicaragua y del resto de procesos populares por parte de Cuba, es la muestra de su compromiso con los pueblos y de su constante lucha contra los EE.UU. que tratan de recuperar lo que consideran su “patio trasero”. Ahora la tarea de defensa de la Revolución cubana se sitúa en coordenadas variables con respecto a etapas anteriores. La crisis del capitalismo genera un nivel más elevado de violencia del imperialismo. Cuba sigue en el centro de su diana, se endurece el bloqueo, continua la ocupación ilegal de Guantánamo y la intoxicación mediática contra la revolución. La solidaridad con la Revolución cubana es un deber de todos los revolucionarios y revolucionarias para también corresponder con la solidaridad que la Revolución practica con los pueblos oprimidos y agredidos por el imperialismo. ¡¡SIEMPRE ES 26!! ¡¡YA ES HORA, ROMPAMOS EL BLOQUEO CONTRA CUBA!! ¡¡VIVA CUBA SOCIALISTA!! ¡¡VIVA LA SOLIDARIDAD INTERNACIONALISTA DE LOS PUEBLOS!! ¡¡VIVAN FIDEL, RAÚL Y EL CHE!! Convocan: ASOCIACION DE AMISTAD HISPANO-CUBANA "BARTOLOME DE LAS CASAS", ASOCIACION DE AMISTAD HISPANO-CUBANA "JULIO ANTONIO MELLA", ASOCIACION DE CULTURA POPULAR "ESTRELLA ROJA", ASOCIACIÓN DE SOLIDARIDAD Y COOPERACIÓN AL DESARROLLO ERNESTO GUEVARA DE TORREJÓN DE ARDOZ, ASOCIACION PABLO DE LA TORRIENTE BRAU, C.A.U.M, CAES, COLECTIVO 26 DE JULIO, COORDINADORA ESTATAL DE SOLIDARIDAD CON CUBA - MADRID, FRENTE ANTIIMPERIALISTA INTERNACIONALISTA, INICIATIVA COMUNISTA, IZQUIERDA CASTELLANA, IZQUIERDA UNIDA – MADRID, J-PCPE, MARX MADERA,PARTIDO COMUNISTA DE ESPAÑA , PARTIDO COMUNISTA DE ESPAÑA (MARXISTA-LENINISTA), PARTIDO COMUNISTA DE LOS PUEBLOS DE ESPAÑA, PLATAFORMA BOLIVARIANA DE SOLIDARIDAD CON VENEZUELA, PLATAFORMA DE SOLIDARIDAD CON COLOMBIA, RED ROJA, SODEPAZ, UNION DE JUVENTUDES COMUNISTAS DE ESPAÑA, YESCA. Comentarios