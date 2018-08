Atentan contra Casa de la Amistad Argentina-Cuba de Buenos Aires

Tweet Powered by Web Agency Alberto Mas, corresponsal de Cubainformación en Buenos Aires - Miércoles 15 de Agosto. Se llevó a cabo una conferencia de prensa en la Casa de la Amistad Argentina Cuba de Buenos Aires para difundir a la prensa y a las organizaciones populares el robo producido en sus instalaciones durante la noche del 9 y la madrugada del 10 de agosto, mientras se desarrollaba en el Congreso Nacional el debate por la despenalización del aborto, estando la zona muy movilizada y ocupada por los sectores que se oponían a dicha ley. Este hecho se asemeja más a un mensaje mafioso o a la intervención de servicios de inteligencia que a un simple hecho de inseguridad. Sugestivamente solo se llevaron la computadora de la organización solidaria con Cuba, una vieja CPU con más de 8 años de antigüedad y un monitor, donde se resguardaba la información institucional, base de datos de asociados, los balances, fotos y videos de actividades, música, listas de brigadistas que participaran de los viajes a Cuba que coordina la institución, es decir nada rentable en términos económicos. Las instalaciones se encuentran en el pulmón de la manzana, para ingresar primero se debe atravesar un largo pasillo que sobre la calle tiene una puerta con doble cerradura, la que no fue violentada ni forzada, para llegar al patio central, al que da la construcción, un antiguo galpón con oficinas, cocina y amplio salón, es allí, donde una puerta de chapa da a una pequeña recepción y a la oficina administrativa, que queda cerrada con un noble candado, el que fue cortado con una pinza especial y los intrusos entonces saltan a la oficina sustrayendo la computadora, dejando otros elementos de mayor valor, donde ni siquiera intentaron abrir una rudimentaria caja de seguridad ni llevarse la impresora, un estabilizador, incluso un par de cajas de ron y fernet (que indudablemente tendrían más valor de venta que la vieja PC), tampoco se intentó ingresar al resto de las instalaciones. Ante un medio centenar de medios de comunicación no hegemónicos, representantes de movimientos sociales y políticos, militancia solidaria en general, se leyó un comunicado informando que el hecho fue denunciado el pasado lunes en el Juzgado N° 28 de la Cámara Criminal y Correccional para que se realicen las diligencias correspondientes. En el documento leído por los integrantes de la Casa de Amistad se afirma que considerando la logística necesaria para este robo “nos hacen pensar que no se trata de ladrones ocasionales o, en todo caso, individuos improvisados; al contrario, creemos que estamos ante personas que han estado en la Casa y que forman parte de un grupo organizado. Estamos viviendo un clima de época. Desde el Gobierno, se alienta a las fuerzas de seguridad a vulnerar los derechos más básicos de los ciudadanos y se premia y protege los casos de gatillo fácil y cualquier atropello a la vida, especialmente de los más vulnerables. Gendarmería y Prefectura son verdaderos perros de presa en las villas, persiguiendo cualquier cara, cualquier actividad que no les guste, aunque no guarde la mínima sospecha de delito. La policía de la Ciudad se caracteriza por perseguir vendedores ambulantes y artistas más que narcotraficantes, evasores y proxenetas, entre los que encuentra mecenas y aliados, muchas veces cercanos a los funcionarios de turno, incluido y, principalmente, el Presidente. Estamos una época donde existe un gobierno que propicia la reducción de penas a genocidas, que considera los derechos humanos un “curro”, que designa civiles relacionados con la dictadura en cargos públicos relevantes, que desaparece personas y planta cuerpos, que asesina pibes por la espalda, que espía opositores, que censura medios de comunicación, que favorece y es protegido por monopolios mediáticos, que tiene un poder judicial cómplice, manejado a voluntad. Estamos en una época donde el gobierno transfiere una enorme cantidad de recursos a los sectores más concentrados de la economía, pauperizando a las clases populares quienes deben conformarse a la espera de un derrame que no sólo no ha sucedido nunca sino que no sucederá jamás, pues parece que las arcas de la burguesía nunca terminan de llenarse. Un gobierno que desregula mercados sensibles, que se endeuda y entrega su política económica a las garras del FMI, un gobierno que elimina impuestos a los sectores agrarios y mineros, que devalúa el salario de los trabajadores, que ajusta el gasto social, que sub-ejecuta los presupuestos de educación y salud, que recorta en ciencia y tecnología, que despide trabajadores y precariza a los que quedan, que beneficia a sus propias empresas a costa de las empresas del estado, que remata los fondos de ANSES, que elimina programas sociales, que rechaza paritarias, que avala despidos, que achica al Estado, que propicia la especulación financiera y la fuga de divisas; que propicia el enriquecimiento de los capitalistas a costa del hambre del Pueblo. Estamos ante un Gobierno que es capaz de perseguir organizaciones populares porque, sin represión y amedrentamiento, su modelo económico, su principal objetivo, es insostenible.” En la Casa, además de las actividades de solidaridad con Cuba, se han abierto sus puertas para que otras organizaciones populares desarrollen sus actividades, como la organización villera “La Garganta Poderosa”, medios de comunicación alternativos como “Faro TV”, comités de solidaridad antimperialistas como los conformados para defender a Nicaragua o impulsar la paz en Colombia y la liberación de Palestina, entre otros. Motivo por el cual el documento leído y entregado finaliza afirmando que: “Los militantes de la Casa de la Amistad Argentino Cubana consideran bienvenidos y bienvenidas en ella a todos los compañeros de todos los sectores políticos que se consideran y reconocen amigos de Cuba, Venezuela, Nicaragua, Bolivia y de todos los procesos auténticamente revolucionarios de América Latina. La Casa de la Amistad Argentino Cubana afirma y reafirma su carácter multisectorial y multipartidario y su lucha por la unidad latinoamericana y la liberación de los Pueblos. Sean, entonces, bienvenidos, queridos compañeros, pues la lucha de los Pueblos es una sola."