`En Cuba no se puede negar la inversión extranjera, pero al poder corporativo hay que ponerle fuertes diques de contención´

Gonzalo Fernández Ortiz de Zárate, investigador del Observatorio de Multinacionales de América Latina (OMAL) y actual coordinador de la organización Paz con Dignidad Euskadi – Bakea eta Duintasuna, publicaba hace unos meses el libro "Alternativas al poder corporativo: 20 propuesta para una agenda de transición en disputa con las empresas transnacionales", sobre el que conversa con Cubainformación TV. Ver este mismo video en Youtube Hay un mensaje de enorme calado social, grabado en fuego en la opinión pública por el poder mediático: que no hay alternativa en este mundo globalizado. Ni a la economía liberal, capitalista, ni a las empresas transnacionales. Frente a ello, Fernández expone experiencias de resistencia popular y propuestas alternativas concretas, en diferentes partes del mundo, que son semilla para la construcción de una economía diferente. En Cubainformación seguimos de manera muy estrecha el caso de Venezuela. Y en el libro, Gonzalo Fernández nos acerca a la experiencia, aún incipiente, de las Comunas, como alternativa de organización socio-económica popular, con apoyo de un estado revolucionario. Sobre ello también conmversamos. Finalmente, nos acercamos a un tema interesante y polémico: la apuesta de Cuba por la captación de inversión extranjera, que es básicamente capitalista. Le preguntamos: ¿cree que Cuba mantendrá el equilibrio, conservará la soberanía económica, o el peligro es demasiado fuerte? El autor muestra confianza en las líneas maestras marcadas por el Estado cubano, pero también manifiesta su temor ante un poder corporativo "que no descansa" y al que "hay que ponerle fuertes muros de contención" legales, fiscales y políticos. Edición: Ana Gil. Realización: Ivana Belén Ruiz. Comentarios