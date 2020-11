La Habana rechaza último absurdo de Trump: acusa a Cuba y Venezuela del "fraude" en EEUU

La Habana, 20 nov (Sputnik).- El canciller cubano, Bruno Rodríguez Parrilla, calificó el jueves de calumnias e informaciones falsas las acusaciones de una supuesta injerencia de Cuba en el proceso electoral de Estados Unidos, hechas por abogados vinculados al presidente estadounidense Donald Trump. Video: TV Cubana.

La Habana, 20 nov (Sputnik).- El canciller cubano, Bruno Rodríguez Parrilla, calificó el jueves de calumnias e informaciones falsas las acusaciones de una supuesta injerencia de Cuba en el proceso electoral de Estados Unidos, hechas por abogados vinculados al presidente estadounidense Donald Trump.

“Representantes del Presidente Trump mienten sin piedad al difundir información falsa sobre la supuesta injerencia cubana en las elecciones estadounidenses. Calumnia pura. En contraste con la política actual del Departamento de Estado EEUU, Cuba no interfiere en el proceso electoral de otros países”, escribió el titular cubano de Exteriores en su cuenta de la red social de Twitter.

La víspera, la abogada Sidney Powell, del equipo de campaña del presidente estadounidense, Donald Trump, exigió al Departamento de Justicia iniciar una investigación basada en acusaciones de que se utilizó maquinaria de votación capacitada para manipular los resultados de las elecciones de 2020 en favor del candidato demócrata Joe Biden.

Powell reiteró las alegaciones de que el desarrollo de los sistemas de votación con capacidades ocultas para cambiar o descartar votos, así como pasar por alto las deficiencias de las boletas, fueron ordenados originalmente por los líderes de Venezuela, con la participación de China y Cuba.

«Creo que una investigación criminal a gran escala debe ser llevada a cabo inmediatamente por el Departamento de Justicia y por el equivalente de cada estado, la oficina del Fiscal General o la unidad de investigación», dijo Powell durante una conferencia de prensa.

Según la abogada del equipo de campaña de Trump, se usó «dinero comunista» para influir en las elecciones y advirtió que el software electoral fue creado por el difunto expresidente venezolano Hugo Chávez (1999-2013).

«Todos los días –agregó Powell- estamos descubriendo evidencia de la masiva influencia del dinero comunista, a través de Venezuela, Cuba y posiblemente China en la interferencia de nuestras elecciones de EEUU. El Dominion Voting Systems y otros software que hay en otras computadores fueron creados en Venezuela, encargados por Hugo Chávez para asegurarse que nunca perdiera una elección».

Los fabricantes de las máquinas electorales, Dominion Voting Systems, negaron cualquier problema con su software y hardware, mientras que la Agencia de Seguridad de Infraestructura y Ciberseguridad de EEUU afirmó que no hay evidencia de que «ningún sistema de votación haya eliminado, perdido o cambiado votos o se viera comprometido de alguna manera».

Como resultado de las pasadas elecciones presidenciales en EEUU, efectuadas el pasado 3 de noviembre, el candidato demócrata Jose Biden acumula 306 votos electorales de los 270 necesarios para ganar la elección, pero el actual inquilino de la Casa Blanca no reconoce su derrota y ha establecido una serie de demandas judiciales en Cortes, alegando fraude en el conteo de los votos. (Sputnik)

La campaña de Donald Trump no cesa con los reclamos de amaño en las elecciones presidenciales, en las que Joe Biden ganó, y acaba de surgir una nueva 'teoría' que conecta a Hugo Chávez con el robo que reclaman los republicanos.

La abogada Sidney Powell, quien se unió al equipo de trabajo del abogado de Trump y exalcalde de Nueva York, Rudy Giuliani, declaró en conferencia de prensa que las elecciones fueron amañadas por 'grandes cantidades de dinero comunista' y que todo tiene su origen en el fallecido presidente venezolano.

"Cada día descubrimos las cantidades masivas de dinero comunista, a través de Venezuela, Cuba y probablemente China, para interferir con nuestras elecciones en los Estados Unidos. El software Dominion para las votaciones, la tecnología Smartmatic y el software que va en puestos de votación con computadoras fueron creados en Venezuela, bajo el pedido de Hugo Chávez, para asegurar que nunca perdería una elección luego de que un referendum constitucional dio resultados adversos. Tenemos un testigo que nos explicó como funciona todo, su declaración está adjunta a la demanda presentada en Georgia por Lin Wood. Es una declaración sorprendentemente detallada porque estuvo con Chávez y le dijo cómo funciona, vio operar el sistema para que la elección le favoreciera, siendo el único propósito de crear el software. Y una vez que vio cómo varios estados se cayeron las votaciones el día de las elecciones, supo que lo mismo estaba pasando aquí", declaró Powell el jueves".

Chávez falleció hace más de 7 años, el 5 de mayo de 2013 a causa de cáncer.

El 4 de noviembre, varios centros de votación, incluyendo puntos en Missouri, Ohio, Texas, Florida, Nueva York, Georgia y Alabama, presentaron problemas para votar. Por ejemplo, en el State Farm Arena de Atlanta, el estadio de los Hawks de la NBA, tuvieron una pausa de 45 minutos por un problema de software.

El Departamento de Seguridad Nacional declaró ese mismo día que estos problemas con las máquinas no se tratan de un ciberataque. "Cuando ves los problemas o caídas tecnológicas, muy rara vez se trata de un ciberataque, basado en lo que hemos visto que sucede", declaró el director del Departamento,Christopher Krebs. "No ha terminado la tarea. Podría decirse que hoy es el medio tiempo. Hay otros eventos o actividades que podrían afectar la elección, así que les pedimos a los estadounidenses que traten todas las noticias sensacionalistas o de fuentes no verificadas con escepticismo y que recuerden, la tecnología a veces falla".

Las compañías Dominion y Smartmatic han negado tener algún vínculo, según The Associated Press, ya que habían sido asociadas por la campaña de Trump, ya que según ellos, ambas empresas formaban parte de la compañía española Indra Sistemas. Smartmatic fue establecida en la Florida por fundadores venezolanos pero sin aparentes vínculos con el gobierno venezolano, según el OSET Institute, mientras que Dominion es propiedad de una firma establecida en Nueva York, Staple Street Capital.

De acuerdo con la abogada Sidney Powell, el expresidente venezolano habría coordinado la creación de un sistema de votación que permitió modificar los resultados en favor del demócrata Joe Biden.

El equipo de defensa del presidente estadounidense Donald Trump aseguró este jueves que "dinero comunista", proveniente de Venezuela, Cuba y China, habría ayudado a crear un software que alteró los resultados de las elecciones del pasado 3 de noviembre en las que resultó ganador el demócrata Joe Biden, según proyecciones de medios.

En esta nueva narrativa de los abogados de Trump -que busca alimentar la versión de fraude en los comicios pasados- figura hasta el expresidente venezolano Hugo Chávez, quien sería un protagonista relevante en la supuesta operación, a siete años de su muerte.

Durante una conferencia de prensa en la que el equipo de defensa de Trump afirmó tener pruebas de un "patrón" de fraude durante la votación en varios estados del país, la abogada Sidney Powell aseguró que tienen conocimiento de "la influencia masiva del dinero comunista a través de Venezuela, Cuba y, probablemente China, y la interferencia" con los comicios estadounidenses.

De acuerdo con Powell, Chávez habría coordinado la creación de un sistema de votación de Dominion y un software de tecnología de Smartmatic para asegurarse de que "nunca perdería una elección". Esta tecnología habría sido usada durante el conteo de votos en las pasadas elecciones en EE.UU., según la defensa de Trump.

Citando a un "sólido testigo", que supuestamente estuvo con el fallecido presidente venezolano cuando dio marcha a este software, la defensa de Trump sustentó su teoría sobre los resultados de los recientes comicios estadounidenses. "Tan pronto como vio que varios estados cerraban la votación en la noche de las elecciones [3 de noviembre], supo que estaba sucediendo lo mismo aquí [EE.UU.]", declaró la abogada.

"El software en sí fue creado con tantas variables y tantas puertas traseras que se pueden conectar a Internet o memorias USB atascadas (...), pero una de sus características más rentables es su capacidad para cambiar los votos", agregó Powell. Según la explicación del equipo del mandatario estadounidense, se ejecutó un algoritmo en las máquinas de votación que permitió tomar "un cierto porcentaje de votos" de Trump para entregárselos a Biden.

Por su parte, el abogado personal de Trump, Rudy Giuliani, apunto: "Hemos usado principalmente una máquina de votación venezolana, en esencia, para contar nuestros votos. Si permitimos que esto pase, nos convertiremos en Venezuela".

Reacción de Venezuela

El Gobierno de Venezuela se tomó con humor los señalamientos sin evidencia del equipo de defensa de Trump.

"Existen varios niveles: las mentiras, lo absurdo y el ridículo. Sin lugar a dudas responsabilizar al Comandante Chávez por la derrota de Trump en 2020, es en extremo ridículo. Eso sí, semejante muestra de debilidad, tiene a su vez un encanto: es extremadamente chistosa", escribió el canciller, Jorge Arreaza, en su cuenta de Twitter.

Cuba niega injerencia

El canciller cubano, Bruno Rodríguez, desmintió la supuesta injerencia del Gobierno de su país en las pasadas elecciones estadounidenses, y tildó las acusaciones sin pruebas de "calumnia pura".

"En contraste con la política actual del Departamento de Estado de EE.UU., Cuba no interfiere en el proceso electoral de otros países", tuiteó Rodríguez.

Respuesta de Smartmatic

Tras la conferencia de prensa, Smartmatic publicó un comunicado de prensa, asegurando que "nunca" han sido propiedad, ni han estado financiados o respaldados por "ningún Gobierno".

Sobre su supuesta relación con el sistema de votación de Dominion, Smartmatic recalcó que nunca le ha proporcionado "ningún software, hardware u otra tecnología", sino que se trata, en realidad, de dos empresas que compiten en el mercado.