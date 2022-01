Servidor en Canadá cierra la web "Cuba en Resumen" obedeciendo el bloqueo de EEUU: Cubainformación se solidariza con el medio hermano Resumen Latinoamericano

Desde Cubainformación TV nos solidarizamos con uno de los medios alternativos más queridos en América Latina y Cuba, por su calidad y su claridad periodística, Resumen Latinoamericano, cuya página "Cuba en Resumen", su corresponsalía en la Isla, ha sido cerrada por el servidor canadiense Linode en cumplimiento de "las leyes del embargo". En un comunicado, Resumen señala que "muchas veces nos preguntan desde el exterior si el bloqueo es real. Esta es una pequeña prueba de cuán real es el bloqueo. El intento absurdo de silenciarnos deja al desnudo la mentira y la hipocresía sobre la tan manipulada libertad de prensa e información".

Cuba. El bloqueo existe y golpea. Nosotros resistimos y Venceremos: desde Resumen Latinoamericano denunciamos la brutal censura contra la página de nuestra corresponsalía en La Habana

Resumen Latinoamericano, 28 de enero de 2022.

COMUNICADO DE NUESTRA CORRESPONSALÍA EN CUBA

Este 27 de enero, mientras preparábamos diferentes notas del quehacer nacional e internacional, nuestra web: htpps://cubaenresumen.org quedó silenciada.

No podíamos subir ninguna información, pensamos que se debería a un problema técnico de la web.

Pasada una hora nos alertamos porque no solo no podíamos tener acceso desde ninguno de nuestros dispositivos sino que comenzamos a recibir mensajes por WhatsApp de amigos y lectores de Cuba en Resumen que desde Argentina, Brasil, Honduras, Venezuela, España, Estados Unidos e Italia preguntaban que estaba ocurriendo, ya que no podían acceder no sólo a lo publicado por la mañana sino a la web.

De inmediato nos comunicamos con el Servidor que se hospeda en Canadá preguntando lo que ocurría ya que tampoco teníamos acceso a los datos.

La lacónica e hipócrita respuesta fue la siguiente:

Hola,

Nos hemos dado cuenta de que esta cuenta puede estar siendo utilizada en conexión con un país que está sujeto a las leyes de embargo de EE.UU. Esto es una violación de los Términos de servicio de Linode y, como tal, debemos pedirle que deje de hospedar con nosotros.

Gracias por su comprensión. Tendrá 48 horas a partir de este aviso para hacer una copia de seguridad de sus datos y/o migrar a otro proveedor de servicios antes que su cuenta esté cancelada.

Saludos cordiales,

Equipo de confianza y seguridad de Linode

Mensaje original:

Hello,

We have become aware that this account may be being utilized in connection to a country that is subject to U.S. embargo laws. This is in violation of the Linode Terms of Services, and as such, we must ask you to cease hosting with us.

Thank you for your understanding. You will have 48 hours from this notice to back up your data and/or migrate to another service provider before your account is canceled.

Kind Regards,

Linode Trust and Safety Team

El mensaje fue enviado por correo electrónico el 24 de enero. Al ser un mensaje de soporte queda como Spam. No hubo otro alerta o comunicación alguna durante el plazo perentorio de 48 hs que nos impusieron para al menos intentar salvar los datos de nuestra web.

Esta corresponsalía en Cuba del medio argentino Resumen Latinoamericano, ha pagado mes a mes el hospedaje del Servidor sin incurrir en falta alguna. Somos un medio de información con una trayectoria de más de tres décadas, con corresponsalías en Brasil, Estados Unidos, Perú y Venezuela.

Quienes trabajamos en Cuba somos testigos de la crueldad del bloqueo de Estados Unidos contra la isla. Lo vivimos a diario en nuestra vida cotidiana, en nuestras casas y en el trabajo que desarrollamos.

La primera vez que intentaron silenciarnos fue en marzo del 2020, al comienzo de la pandemia, cuando estábamos dando cobertura al arribo del crucero inglés Braemar que navegaba en aguas del Caribe sin poder atracar en ningún puerto por tener numerosos casos de Covid.

La compañía que nos bloqueó en ese momento fue Siteground, que actualmente no permite acceder a ninguno de los sitios web hospedados en ella desde Cuba.

No fue tarea sencilla salvar los datos, migrar a otro servidor y encontrar quien quisiera hospedarnos.

Hoy intentan nuevamente callarnos. El servidor Linode de Canadá conocía perfectamente que nuestro trabajo periodístico se realizaba desde Cuba, un país brutalmente bloqueado por EE.UU.

Muchas veces nos preguntan desde el exterior si el bloqueo es real. Esta es una pequeña prueba de cuán real es el bloqueo. El intento absurdo de silenciarnos deja al desnudo la mentira y la hipocresía sobre la tan manipulada libertad de prensa e información.

Estamos intentando salvar los datos, y si es necesario volveremos a diseñar un sitio nuevo.

A pesar de todo esto, preparamos los equipos y dimos cobertura a la extraordinaria Marcha de las Antorchas que iluminó a toda Cuba en homenaje al 169 nacimiento del Apóstol José Martí.

Nadie podrá silenciarnos, ni evitar que multipliquemos la denuncia sobre el crimen que EE.UU comete, hace ya demasiado tiempo, contra un país soberano.

Graciela Ramírez,

Jefa corresponsalía Resumen Latinoamericano-Cuba