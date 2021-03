“La ciencia médica de Cuba es brillante, innovadora y trabaja en bien de la humanidad”: presidenta del Roswell Park Cancer Center, en CNN (Subtítulos y Texto en español)

Cubainformación TV les ofrece los subtítulos en español de esta importantísima entrevista en CNN, que pone un contrapunto científico a la campaña de desinformación, desde los centros de poder político de Miami y Washington, contra la ciencia médica cubana y sus iniciativas de cooperación sanitaria en todo el mundo. Les invitamos a verla y disfrutarla. La traducción y subtitulación ha sido realizada por Itsasne Rivera. Para ver los subtítulos, reproduzca el video, seleccione CC abajo a la derecha de la pantalla y después ES.

Candace Johnson, directora del Instituto para el tratamiento del Cáncer Roswell Park, elogia la vacuna cubana contra el cáncer de pulmón

Tercera Información.- Candace Johnson, directora general del Roswell Park Comprehensive Cancer Center, conversó con la presentadora de CNN Christiane Amanpour sobre la innovación en el campo biotecnológico de Cuba: "Todos trabajamos para el mejoramiento de la humanidad, pero los cubanos lo llevan un paso más allá porque están dedicados para tratar de ayudar a las personas, especialmente a las personas que padecen enfermedades devastadoras".

CIMAvax-EGFhr es una vacuna para el cancer de pulmon en etapa avanzada compuesta por EFG (Epidermal conjugada con una proteína transportadora y un adyuvante (Montanide ISA51). Esta vacuna induce la fabricación de anticuerpos que se unen al receptor del EFG (EFG-R), imposibilitando la interacción [EFG↔EFG-R] y de esta manera el tumor se reduce de forma considerable.

La vacuna terapéutica contra el cáncer de pulmón -fabricada por el Centro de Inmunología Molecular de La Habana– ha sido probada, durante los últimos 5 años, en el Instituto para el tratamiento del Cáncer, Roswell Park, en Estados Unidos. Dicho instituto lleva a cabo un estudio que evalúa la eficacia de la vacuna cubana -conocida como CIMAvax– en la terapia del cáncer de pulmón.

Además, se ha confirmado que la vacuna cubana afecta el factor de crecimiento epidérmico que necesitan las células, de cáncer de pulmón, para desarrollarse, demostrando que los pacientes, con cáncer de larga duración, tenían una respuesta inmune muy fuerte y la vacuna terapéutica logró reducir los niveles de este factor de crecimiento.

La directora del Roswell Park, Candace Johnson, explica que las células cancerosas son adictas a este factor de crecimiento y, por lo tanto, cuando hay factores de crecimiento presentes, el tumor crece. Por tanto, si se pudiera evitar la presencia de ese factor de crecimiento en el paciente, quizás el tumor se detendría.

Actualmente, existen ensayos clínicos en este centro y en otras instituciones de Nueva York. En consecuencia, se han validado algunos de los conceptos iniciales de esta vacuna terapéutica.

Johnson expresó que los inmunólogos cubanos son los científicos más brillantes e innovadores con los que ha trabajado: son personas verdaderamente extraordinarias. Alabó el genio de la inmunología cubana porque inmunizar a alguien contra una proteína no es una tarea fácil.

Por otro lado, la doctora expresó una profunda admiración por la intención humanitaria -de los científicos cubanos- de ayudar a todas las personas: "Todos trabajamos para el mejoramiento de la humanidad, pero los cubanos lo llevan un paso más allá porque están dedicados para tratar de ayudar a las personas, especialmente a las personas que padecen enfermedades devastadoras".

Lo más destacado es que se inmuniza al paciente contra este factor de crecimiento. Por lo tanto, no tiene recurrencia en la aparición de tumores, en el cáncer de pulmón.

Además, la doctora afirma que este tipo de tratamiento solo está disponible en Cuba porque los científicos cubanos son capaces de pensar fuera de la caja.

Por otro lado, la directora piensa que de tener éxito y se logre completar el desarrollo de estos medicamentos, para ayudar a los estadounidenses, esto a su vez beneficiaría al pueblo cubano porque se exportará la vacuna para Cuba.

*Con información de dimecuba.com.

Transcripción en español e inglés

Cuba: la investigación de vacunas

CHRISTIANE AMANPOUR (periodista): Candace Johnson, es la presidenta y directora ejecutiva del Centro del Cáncer Roswell Park de Nueva York. Ha trabajado de cerca con científicos cubanos para traer la vacuna cubana de cáncer de pulmón a Estados Unidos para ensayos y estamos conectando con ella.

Bienvenida al programa, Candace Johnson. Deja que te pregunte, para empezar, tú sabes, todo el mundo sabe que Cuba y Estados Unidos están en desacuerdo, la diplomacia, ya sabes, ha sido interrumpida. Hay sanciones, que apenas pueden pagar, ya sabes, el pan de cada día.

Y aún, a lo largo de las décadas, Cuba ha sido realmente notoria en el frente biomédico. ¿Por qué crees que es esto?

CANDACE JOHNSON (Directora general del Roswell Park Comprehensive Cancer Center de Nueva York): Como ya sabes, Cuba se ha hecho diferenciar por tener unos de los equipos inmunológicos más preeminentes. Estas personas son de las más brillantes e innovadoras con las que he tenido el placer de trabajar.

Y ya sabes, para Cuba fue algo forzado, porque no tenían acceso a los fármacos a los que puedes acceder en los países occidentales. Es por ello que han desarrollado las tecnologías necesarias para vacunar a su propia gente contra una variedad de cosas.

Obviamente estábamos interesados en el desarrollo de la vacuna contra el cáncer de pulmón pero, para mí, no es ninguna sorpresa que esten en primera fila de la vacuna COVID. Son gente verdaderamente extraordinaria.

CHRISTIANE AMANPOUR: Así que cuéntame, quiero decir, parece que todo el mundo va a agudizar el oído ante el sonido de “cáncer de pulmón”, de una vacuna de cáncer de pulmón. ¿Qué es esto exactamente? ¿Es preventiva? ¿Terapéutica? ¿Y cómo han sido capaces de hacerlo y cómo has podido conseguirlo?

CANDACE JOHNSON: Sí, bueno, ya sabes que los científicos cubanos son un genio. En el tema del cáncer de pulmon, como sabemos, hay algunos enfoques nuevos y novedosos que pueden aumentar la supervivencia de una persona, incluso en una etapa avanzada de la enfermedad.

Pero en el cáncer de pulmón, la mayoría de las terapias, al menos hace unos cuantos años, se centraron en torno a este receptor de factor de crecimiento. Y en Cuba no tenían acceso a ninguno de estos fármacos. Así que tenían la hipótesis de poder inmunizar a la gente contra este particular factor de crecimiento. Y este factor de crecimiento son las células del cáncer, las células del cáncer de pulmón son adictas a ese factor de crecimiento, así que cuando el factor de crecimiento está presente, el tumor crece. Si tú pudieses prevenir la presencia del factor de crecimiento en el paciente, quizá el tumor se detendría.

Y entonces esto, la verdadera genialidad de esto es inmunizar a alguien contra una proteína que es natural para su cuerpo, y no es una tarea fácil. Y es por eso que, ya sabes, estoy segura de que es por ello que su vacuna anti COVID ha tenido tanto éxito, porque desarrollaron una tecnología para tomar ese factor de crecimiento.

Y lo conjugaron a una proteína exclusiva e inmunizaron a la gente contra este factor de crecimiento. Y he aquí que demostraron que los pacientes tenían una respuesta inmune muy fuerte y desarrollada y, de hecho, disminuye los niveles de esee factor de crecimiento en pacientes con cáncer de pulmón. Sin factor de crecimiento, el tumor no crece. Fue una genialidad.

Hicieron estudios en Cuba. Hicieron estudios en América del Sur. De hecho, habían pasado por estudios de fase III y, de hecho, estos resultados fueron publicados en una revista estadounidense.

Su estudio era tan rigoroso como aquí, en los estados, muchos de los científicos presentaron estos resultados a reuniones nacionales. Queríamos traer esta vacuna a los Estados Unidos. Y así, en 2015, comenzamos el procedimiento para hacer exactamente eso y hoy día nos está llevando mucho tiempo hacer eso. Hoy en día tenemos ensayos clínicos abiertos aquí en Roswell Park y también en varias instituciones en el estado de Nueva York y esperamos abrirlos en alguna que otra institución del país. Y ya hemos validado algunos de los conceptos iniciales sobre este fármaco.

CHRISTIANE AMANPOUR: Y de nuevo, creo que es realmente extraordinario oírte hablar sobre ello. Cuando tú hablas sobre, ya sabes, el factor inmunológico o sobre el aceptor de proteínas de crecimiento. ¿Estás hablando sobre inmunoterapia, de la cual oímos hablar bastante al intentar tratar el cáncer?

CANDACE JOHNSON: Exacto, esta es una forma de inmunoterapia. Cualquier cosa que se use para estimular el sistema inmunológico es inmunoterapia, por lo que este es solo un tipo diferente de inmunoterapia. Y una cualidad que creemos que puede encerrar CIMAvax, que es el nombre de este medicamento es, en realidad, la prevención. Digamos que tienes cáncer de pulmon, una enfermedad muy aislada en primera fase.

De hecho puedes cortarlo con operación y quitarlo, pero sabemos que esos pacientes tienen un riesgo muy alto de recurrencia. Entonces reduce la carga tumoral, si quisiera en el individuo, los inmunizaría con CIMAvax.

Tienen estos anticuerpos circulantes contra este factor de crecimiento y por lo tanto, no tienen recurrencia. Y de hecho pensamos que esto es muy prometedor y estamos a punto de iniciar un nuevo ensayo para analizar esto en nuestros pacientes. Es muy emocionante.

CHRISTIANE AMANPOUR: Y, para ser claros, Candace Johnson. ¿Es esta la única fuente de la vacuna CIMAvax, como terapia contra el cáncer de pulmón? ¿Es solo de Cuba?

CANDACE JOHNSON: Solo de Cuba, sí. Y sí, lo sé. Como tú sabes, la cosa destacable es que Cuba, los científicos cubanos, son innovadores, brillantes, siempre están pensando desde una nueva perspectiva, siempre tratan de pensar de una forma muy innovadora como resolver los problemas. No tienen las ventajas que quizá tenemos en este país, de un equipo sofisticado, todos estos reactivos carísimos. De hecho, ellos tienen que usar la cabeza y descubrir la manera de atacar estos problemas.

Y han sido muy exitosos en éste área. Estamos muy emocionados de hacer esta colaboración, como puedes imaginar, durante la COVID las cosas se han tenido que pausar.

Pero estamos muy ansiosos por ver el fin de la COVID y así poder continuar nuestra colaboración con estos maravillosos colaboradores.

CHRISTIANE AMANPOUR: Y la vacuna de la COVID, Soberana 02 está, cómo hemos hablado antes, entrando en su última fase de pruebas y, después, como ya hemos dicho, quieren también exportarla e inmunizar a su ciudadanía, claramente. Y ofrecerla como un pack de vacaciones para turistas a Cuba, como una forma de impulsar su economía en baja. Tú has visitado aquello mucho, sé que has ido a Cuba, has hablado con los científicos. Has visto lo que están haciendo a través de tu lente profesional. Háblame un poco sobre su atractivo, refiriéndome a la diplomacia en cuanto a la vacuna y la medicina. Durante décadas, han exportado esto que se les da tan bien.

CANDACE JOHNSON: Sí, su ciencia y especialmente las ciencias aplicadas. Estos inmunólogos están desarrollando medidas preventivas para su ciudadanía.

Siempre están pensando, puramente, para el bien de la humanidad, obviamente quieren exportar este conocimiento y ayudar a más gente alrededor del mundo.

Ya sabes, ellos obviamente quieren exportar este conocimiento y ayudar a otras personas alrededor del mundo, pero sus motivos son realmente ayudar a su ciudadanía en el desarrollo de estas vacunas.

Y así fue realmente, cuando vas a Cuba y ves la dedicación de estos científicos y ves lo realmente innovadores que son y lo que hacen con mucho menos que aquí, incluso en mi propia institución, realmente es inspirador.

Y realmente valoramos esas relaciones que tenemos. Y no es solo CIMAvax, una vacuna contra el cáncer de pulmón muy interesante, también hay otras cosas que podríamos aprovechar aquí, en este país. Y con suerte seremos un conducto para algunas de esas cosas, a medida que vayamos avanzando.

CHRISTIANE AMANPOUR: ¿Como por ejemplo? Dame un adelanto mayor de una vacuna de gran avance que ellos podrían darte.

CANDACE JOHNSON: Bien, ellos tienen otra vacuna, que involucra el uso del sistema inmunológico. Podría tener una aplicación en una variedad más amplia de tumores, además del cáncer de pulmon, por lo que también vamos a explorar eso.

Lo son, tienen muchos medicamentos innovadores en los que están trabajando.

CHRISTIANE AMANPOUR: Tú sabes, todo el mundo sabe, voy a hacer el cliché, voy a poner las fotos de los coches viejos que han estado reparando y manteniendo en la carretera por décadas. Muchos de ellos coches americanos viejos. Sí y voy a leer lo que ha dicho el director de Neurociencias de Cuba.

Los cubanos no solo pueden hacer que los coches viejos sigan funcionando, sino que también pueden hacer que los equipos viejos funcionen. Así que, como bien has dicho, han tenido que trabajar con equipos insatisfactorios, supongo, pero no obstante han mejorado científicamente su práctica, y también han estado enviando médicos y tenemos imágenes de eso también.

Durante la pandemia de la COVID, a lugares como Italia, tenemos imágenes de ello, desembarcando en Italia en la primavera de este año, cuando la pandemia era muy grave.

¿Puedes ponerte filosófica, si tu quieres sobre, ya sabes, su papel y el papel de Rusia, China y la India, en el intento de llevar esta medicina vital a los países que no se lo pueden permitir?

Sabemos por las cifras que los países ricos ya han acumulado miles de millones de dosis de la vacuna anti COVID, y los países mas pobres del mundo en desarrollo, simplemente no tienen ese acceso.

CANDACE JOHNSON: No tienen, quiero decir, si mirásemos los brotes de ébola en África, ¿quiénes eran los médicos que estaban en primera línea? Fueron los médicos cubanos. Así que siempre están ahí en esos casos, y jugaron un papel muy importante en Italia.

Creo que ven su lugar, ya sabes, todos somos personas, todos estamos aquí para la mejora de la humanidad. Y creo que Cuba da un paso más, quizá porque están verdaderamente dedicados a tratar de ayudar a las personas, especialmente a las personas que padecen enfermedades devastadoras.

CHRISTIANE AMANPOUR: Quiero decir, esta es una pregunta política, pero lamentas que sean el objetivo de tu país que, ya sabes, la administración Obama restauró intentos diplomáticos que la administración Trump no hizo…

No quiero hablarte políticamente, solo quiero hablar científica y médicamente. ¿Podrían, quizás, obtener más si hubiera una situación política diferente? ¿O es así porque están bajo tanta presión, como hemos comentado, que en realidad son tan ingeniosos en este campo?

CANDACE JOHNSON: Bueno, es una pregunta muy interesante y de hecho en todo momento, ya sabes, comenzamos esto, como dices, en la administración Obama y pasamos por diferentes presidentes. Pero durante todo el proceso, independientemente de quien estuviera sentado en la Casa Blanca, nos las arreglamos para visitar el uno al otro.

Aun así, logramos continuar nuestras colaboraciones, tuvimos que ser un poco más inventivos sobre cómo lo hicimos, pero aun así lo gestionamos para lograrlo y tener éxito.

Y creo que probablemente vaya un poco al corazón y al alma de los científicos cubanos. Y quizá les haga pensar diferente, porque tienen que hacerlo, debido a la situación. Pero tratamos de concentrarnos solo únicamente en el desarrollo de estos fármacos para ayudar al pueblo americano.

Y potencialmente, tenemos cosas aquí, en este país, que realmente podrían beneficiar al pueblo cubano, a las que simplemente no tienen acceso. Por eso, tenemos la esperanza de, a través de estas colaboraciones, poder ayudarnos los unos a los otros. Todos somos personas.

CHRISTIANE AMANPOUR:Es realmente una historia médica exitosa, magnífica, y realmente un ejemplo sobre diplomacia humanitaria y médica, y sobre cómo establecer una buena relación. Candace Johnson, muchas gracias por acompañarnos hoy, una historia realmente fascinante.

Cuba’s quest for vaccines

CHIRSTIANE AMANPOUR (reporter): Candace Johnson, is president and CEO of Roswell Park Comprehensive Cancer Center in New York. She worked closely with Cuban scientists to bring their lung cancer vaccine to the US for trials, and she is joining me now.

Welcome to the program, Candace Johnson. So let me ask you first, you know, everybody knows Cuba and the Unated States at loggerheads, diplomacy, you know, has been disrupted. Ther are sanctions, it can barely pay for its, you knw, daily bread.

And yet, over the decades, it’s been really standout on the biomedical front. Why is that, do you think?

CANDACE JOHNSON (president and CEO of Roswell Park Comprehensive Cancer Center in New York): So you know, Cuba has really distinguished itself and some of the most preemient immunologists. These individuals are some of the brightest and most innovative scientists that I’ve had the pleasure to work with.

And you know, they were, Cuba was sort of forced into this because they were, they didn’t have Access to the drugs that you might get in Western countries. And so they developed the technologies to vaccinate their own people against a whole variety of things.

We were, obviously, interested in their development of a lung cancer vaccine, but it is no surprise to me that they’re on the forefront of a COVID vaccine. They are, they’re truly remarkable people.

CHRISTIANE AMANPOUR: So tell me, I mean, it sounds everybody’s going to be pricking up their ears at the sound of a lung a cáncer, a lung cáncer vaccine. What exactly is it? Is it preventative? Is it therapeutic? And how have they been able to do it, and how you been able to get it?

CANDACE JOHNSON: Yeah, well, you know that’s the genius of the cuban scientists. So lung cáncer, as we all know it’s a, there are some new and novel approaches out that can increase someone’s survival, ven in late-stage disease.

But lung cáncer, most of the therapies, at least a number of years ago, were focused around this one growth factor receptor. And they didn’t have accesss to any of those drugs. And so they hypothesized, I wonder if we could immunize people against this particular growth factor. And this growth factor the cáncer cells, the lung cáncer cells are addicted to this growth factor and so when the groth factor is presemt, the tumor grows. If you could prevent the presence of that growth factor in the patient, perhaps the tumor would stop.

And so this, the real genius of this is immunizing someone against a protein that’s natural to their body is no easy task. And that’s why, you know, I’m sure that that’s why their COVID vaccine was so successful, because they developed a technology to take that growth factor.

and conjugated to a very unique protein and they immunize people against this growth factor. And lo and behold theyy demonstrated that patients had a very strong immune response and developed and actually depleted the levels of this groth factor in these lung cáncer patients. No growth factor, the tumors don’t grow. I was genius.

And they did studies in Cuba. They’ve done studies in South America. They actually had gone through phase three studies that we, these results were published, actually, in an American journal.

Their rigor was just as rigorous as in the states. Many of these scientists presented these results at national meetings. We wanted to bring this vaccine to the United States. And so back in 2015, we started the procedure to do exactly that. And today it took a while for us to do that. And today, we have clinical trials open here at Roswell Park, and also at a number of other institutions in New York state and hope to open them in some other institutions around the country. And we’ve already validated some of the initial concepts about this drug.

CHRISTIANE AMANPOUR: And again, I think it’s really extraordinary to hear you talk about that. When you talk about the, you know, the immune factor or the growth protein acceptor Are you talking about immunotherapy, which we hear a lot about in trying to treat cáncer these days?

CANDACE JOHNSON: Exactly this is a form of immunotherapy. Anything that you use to stimulate the immune system is immunotherapy, and so this is just a different kind of immunotherapy. And one promise that we think CIMAvax, which is the name of this drug, may have is actually in prevention. So say you have lung cáncer it’s very isolated, early – stage disease.

You can actually cut it out with surgery and remove it, but we know that those patients are at very high risk for recurrence. So you reduce the tumor burden, if you will, in the individual, you immunize them with CIMAvax.

They have these circulating antibodies againts this growth factor and therefore, they get no recurrence. And we actually think that this has great promise, and we’re about to initiate a new trial to look at this in our patients. Very exciting.

CHRISTIANE AMANPOUR : And just to be clear, Candace Johnson, Is this the only source of this CIMAvax, lung cáncer therapy vaccine? Is it only from Cuba?

CANDACE JOHNSON: Only from Cuba, yes, indeed. And, yeah, no, I know. I’ts, and you know, the thing that is so remarkable is that Cuba is, does not have the, the Cuban scientists, who are, in my mind, innovative, brilliant, they’re always thinking out of the box. They’re always trying to think very innovatively, how can they solve a problem. They don’t have the advantages that maybe we have in this country, of fancy equipment, all these very expensive reagents. They actually have to use their head and figure out how to attack these problems.

And they’ve been very succesful at this. And so we’re very excited to have this collaboration. As you could well imagine, during COVID, things have sort of been put on hold. But we’re anxious to see COVID come to and end

So we can continue our collaborations with these wonderful folks.

CHRISTIANE AMANPOUR: We’re and the COVID vaccine, the sovereign 2, is, as we discussed, in I think it’s about to head into its final phase of trials. And then, as we said, they have said, taht they want to export it as well, as immunizing their own, (Candace Johnson: Yes) people clearly, and offering it as sort of tourist vaccine package holidays to Cuba as a way to reboost their shattered economy. You’ve been there a lot, I know you (Candace Johnson: Yes) Well, you’ve been to Cuba. You’va spoken to the scientists, you’ve looked through your, you know, profesional lens at what they’re doing. Talk to me a little bit about their soft power, in terms of vaccine diplomacy and medical diplomacy. Over the decades, they have exported this thing that they do so well.

CANDACE JOHNSON: Yes, they have, you know, the science and an especially applied sceince. So these immunologists very much are developing preventative measures for their citizens. They’re always thinking about, and you know, it’s purely for the good of their mankind.

You know, their obviously, they want to export this knowledge and help other folks around the world, but their motives are really to help their citixens in the development of these vaccines.

And so it was really, when you go to Cuba, and you see the dedication of these scientists and you see how really innovative they are and what they do with much less than we do, even in my own institution, it really is, it’s awe inspiring

And we really treasure those relationships we have. And it’s not CIMAvax, is a very interesting lung cáncer vaccine, but there are ohter things that they have that we could avail ourselves here in this country. And we’re going to hopefully be a conduit for some of those things as we go forward.

CHRISTIANE AMANPOUR: Like? Give me one wild sneak peek of a major breakthrough vaccine that they migth give you.

CANDACE JOHNSON: Well, they have another vaccine, involving the use of the immune system, that may have aplication in a wider variety of tumors than just lung cáncer, and so we’re going to explore that as well.

They are, they have a lot of innovative drugs that they’re working on.

CHRISTIANE AMANPOUR: You know, everybody knows, and I’m going to do the cliché, I’m going top lay the pictures of the old cars that they have been repairing and keeoing on the road for decades, many of them old American cars. Yeah, and I’m going to read you what the director of the Cuban Neurosciences said. Cubans are not only able to work make old cars still work, they can manage to make old equipment work too. So as you’ve said, they’ve had to work with subpar, I guess equipment, but nonetheless raising their game scientifically, and they’ve also been sending doctors, and we’ve got images of that too. During the COVID pandemic to places like Italy, we’ve got pictures of them disembarking in Italy in the spring of this year when the pandemic was so bad. Can you just sort of wax philosophical, if you like, on, you know, their role, and Russi’as role, and Chin’as role and India’s role in trying to get this vital medicine to the countries that can’t afford it? And we know from the figures that the rich countries have already bougth up billions of doses of COVID vaccine, and the poorer countriess in the developing world just don’t have that access.

CANDACE JOHNSON: They do not. I mean, you know if you look, if you would look at the Ebola outbreaks in Africa, who were physicians taht were there on the front lines? It was the Cuban physicians. So they’re always there in those instances, and they did play a very important role in Italy.

And I think they see their place a, you know, we’re all people, we’re all here for the betterment of mankind. And I think the Cubans take it, perhaps, to an extra step, because they’re truly dedicated to try to help people, especially people that are suffering from devastating diseases.

CHRISTIANE AMANPOUR: I mean, this is a political question, but do you regret that they are targeted by your country, that, you know, hthe Obama administration did restore diplomatic tries the Trump administration did not.

I son’t want you to talk politically, I just want to talk sort of scientifically and medically about could you, perhaps, get more if it was a different political situation? Or is it because they’re under such pressure, as we’ve kind of discused, that they actually, are so ingenious in this field?

CANDACE JOHNSON: Well, it’s a very interesting question, and actually throughout, you know, we started this, as you say, in the Obama administration and went through different presidents. But all the way through, regardless of who was sitting in the White House, we still managed to visit each other.

We still managed to continue our collaborations, we had to be a little bit more inventive about how we did it but we still managed to achieve and to be successful.

And I think that it probably does go a Little bit to the heart and soul of the Cuban scientists. And it makes them maybe a little bit more thinking outside the box, because they have to, because of the situation. But we try to just focus on developing these drugs to help Americans.

And potentially, we have things here, In this country that could really benefit the Cuban people that they just have no access to. So we’re hopeful that through these collaborations, we can be there for each other. We’re all people here.

CHRISTIANE AMANPOUR: It’s really an amazing medical success story, and really an example, really of humanitarian and medical diplomacy, and bridge-building. Candace Johnson, thank you so much for joing us, really fascinating story.