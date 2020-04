Resurrecciones en Cuba y otros timos (+Français)

Des résurrections à Cuba et autres escroqueries (Version française: Appuyez sur CC sur l'écran vidéo, sélectionnez la langue et de reproduire. Texte français peut être lu ci-dessous).

Resurrecciones en Cuba y otros timos

José Manzaneda, coordinador de Cubainformación.- Dinero público de agencias de EEUU como la NED, la USAID y la CIA sostiene a decenas de medios digitales con “temática cubana” (1) (2). Que actúan no solo como altavoz de mentiras y rumores generados en las redes sociales sino –lo que es más grave- como fuente informativa y de análisis para no pocos medios convencionales.

Repasemos algunos hitos de las últimas semanas, en el marco de la crisis por el coronavirus.

Hace unos días, leíamos notas sobre dos supuestos cadáveres abandonados en Cuba, que trataban de trasladar a la Isla el escenario de caos vivido en países como Ecuador, con centenares de cuerpos de fallecidos por Covid-19 en sus calles (3). Los “sucesos” de Cuba fueron realmente fake new: el primero (4), una muerte por hipoglucemia sin relación alguna con el coronavirus (5); el segundo, un puro montaje sin siquiera cadáver (6). La persona que –supuestamente- yacía muerta en una calle, tras prestarse a la sesión de fotos, resucitó y desapareció del lugar.

En EEUU –con medidas tibias y tardías de contención de la pandemia- se da la mayor cifra de muertes del mundo (7). En Cuba, con políticas preventivas y de decidida acción pública sanitaria (8), el número de personas fallecidas es mil veces menor (9). Pero ¿qué sistema sanitario creen que “está en crisis”?

Nos lo aclaraba CNN (10): es en Cuba donde “el sistema de salud está colapsado” y donde su personal “no tiene medidas de protección”. Lo explicaba -¿quién mejor?- Luz Escobar, de 14ymedio, uno de los sitios web apadrinados desde EEUU (11). El diario español ABC hablaba de “un sistema de salud (el cubano) sostenido más sobre el discurso político del régimen que en la eficacia de sus estructuras” (12). ¿Quién lo escribía? Jorge Enrique Rodríguez (13), del equipo de “Diario de Cuba”, un medio digital que recibe 300 mil dólares anuales de la Casa Blanca (14).

Otra línea de guerra psicológica es la de sembrar dudas sobre los medicamentos patentados o empleados en Cuba. Dos titulares como muestra: “Advierten sobre el peligro del interferón (antiviral cubano exportado a 45 países) al tratar el coronavirus” (15); “El régimen cubano anuncia vacunas dudosas contra el coronavirus” (16).

Pero si hay un mensaje alineado al cien por cien con la estrategia de la Casa Blanca es el que trata de destruir la imagen de la cooperación médica cubana en el mundo. El envío ya de 21 brigadas y 1200 profesionales que apoyan la lucha contra la pandemia ha recibido todo tipo de elogios desde Naciones Unidas (17) y gobiernos de todo signo político (18).

Pero los medios digitales aliados a Washington tratan, día tras día, de manchar el ejemplo cubano. “Cuba no tiene cómo enfrentar la pandemia –leíamos- pero envía médicos a Italia” o “El régimen comunista exporta a sus médicos y deja a las zonas rurales sin doctores” (19).

También hemos leído que estudiantes de Medicina, en Cuba, son “obligados a realizar pesquisas de coronavirus” (20), o que “presas políticas” son empleadas en los hospitales como “mano de obra forzada” (21). Son tantos los disparates, las mentiras, las patrañas y los agravios que es difícil hacer una selección.

No hace falta simpatizar con el gobierno de La Habana para reconocer la eficacia de su sistema de salud y el humanismo de su cooperación médica (22). O para reconocer el ejercicio de transparencia pública que realiza, cada día, al informar de la evolución de la epidemia (23). Pero para reconocer algo de esto es imprescindible ser independiente. Y depender de los fondos y las indicaciones de un poderoso gobierno extranjero lo impide completamente.

Des résurrections à Cuba et autres escroqueries

José Manzaneda, coordinateur de Cubainformación

Traduction et sous-titres par Rose-Marie LOU

L’argent public des agences américaines comme la NED, l’USAID et la CIA soutient des dizaines de médias numériques qui ont une "thématique cubaine" (1) (2). Ceux-là agissent non seulement comme porte-voix pour les mensonges et les rumeurs générés sur les réseaux sociaux, mais, ce qui est encore plus grave, comme une source d’information et d’analyse pour de nombreux médias officiels.



Passons en revue quelques faits de ces dernières semaines, dans le cadre de la crise du coronavirus.



Il y a quelques jours, nous avons lu des articles sur deux soi-disant cadavres abandonnés à Cuba, essayant de déplacer sur l’île les scénarios de chaos qui se sont déroulés dans des pays comme l’Équateur, avec des centaines de personnes décédées du Covid-19 dans les rues (3). Les "événements" de Cuba ont été en réalité des fake News : le premier (4), un mort par hypoglycémie sans aucun rapport avec le coronavirus (5) ; le second, un simple montage sans cadavre aucun (6). La personne qui était –supposée- morte était allongée dans une rue et après s’être prêtée à la séance photo, a ressuscité et a disparu du lieu.



Aux États-Unis, les mesures d’endiguement de la pandémie, timides et tardives, sont à l’origine du plus grand nombre de décès au monde (7). À Cuba, grâce à des politiques de prévention et d’action publique en matière de santé (8), le nombre de décès est mille fois moins élevé (9). Mais quel système de santé pensez-vous qui soit "en crise" ?



Comme nous l’a précisé CNN (10) : c’est à Cuba que "le système de santé s’est effondré" et que son personnel "ne dispose d’aucune mesure de protection". Celle qui l’expliquait –mieux que personne ? - Luz Escobar, de 14ymedio, un des sites Web parrainés par les États-Unis (11). Le quotidien espagnol ABC a parlé d’un "système de santé (le cubain) qui tient plus par le discours politique du régime que par l’efficacité de ses structures" (12). Qui a écrit ça ? Jorge Enrique Rodriguez (13), de l’équipe de "Diario de Cuba", un média numérique qui reçoit 300.000 dollars par an de la Maison Blanche (14).



Une autre forme de guerre psychologique est de semer le doute sur les médicaments brevetés ou utilisés à Cuba. Deux titres comme preuve : "On alerte sur le danger de l’interféron (antiviral cubain exporté dans 45 pays) pour le traitement du coronavirus" (15); "Le régime cubain annonce des vaccins douteux contre le coronavirus" (16).



Mais s’il y a un message qui est aligné à cent pour cent sur la stratégie de la Maison Blanche, c’est celui qui tente de détruire l’image de la coopération médicale cubaine dans le monde. L’envoi d’ores et déjà de 21 brigades et de 1200 professionnels renforçant la lutte contre la pandémie a été salué par les Nations unies (17) et des gouvernements de tout horizon politique (18).



Mais les médias numériques alliés de Washington essaient, jour après jour, de salir l’exemple cubain. "Cuba n’a pas les moyens de faire face à la pandémie, pouvons-nous lire, mais elle envoie des médecins en Italie" ou "Le régime communiste exporte ses médecins et laisse ses zones rurales sans médecins" (19).

Nous avons également lu que des étudiants en médecine, à Cuba, sont "obligés de réaliser des enquêtes sur le coronavirus" (20), ou que des "prisonnières politiques" sont employées dans les hôpitaux comme "main-d’œuvre forcée" (21). Il y a tellement d’énormités, de mensonges, de bobards et d’insultes qu’il est difficile de faire un choix.



Il n’est pas nécessaire de sympathiser avec le gouvernement de La Havane pour reconnaître l’efficacité de son système de santé et l’humanisme de sa coopération médicale (22). Ou pour reconnaître l’exercice de transparence publique qu’il effectue, chaque jour, en informant de l’évolution de l’épidémie (23). Mais pour le reconnaître un tant soit peu, il est indispensable d’être indépendant. Et dépendre des fonds et des consignes d’un puissant gouvernement étranger l’interdit complètement.

