El negocio de Cuba en Argentina: pagar la carrera de 1.500 jóvenes y operar gratis a 50 mil personas

José Manzaneda, coordinador de Cubainformación.- 1.500 jóvenes de Argentina estudiaron y se graduaron de Medicina en Cuba, completamente gratis (1). 50 mil argentinas y argentinos sin recursos fueron operados de la visión, gracias a un programa solidario de Cuba (2). En los últimos 15 años, La Habana ha destinado varios millones de dólares a ello, sin la menor publicidad (3).

Por eso es de risa que ahora la prensa argentina, que jamás ha informado de ello, ataque la posible –aún no confirmada- llegada de 200 cooperantes de Cuba en apoyo a la lucha contra el Covid-19, a solicitud del gobierno provincial de Buenos Aires (4) (5).

Entre montañas de desinformación, hemos seleccionado y analizado un artículo, titulado “El disparatado plan argentino de traer médicos cubanos”, publicado, de manera simultánea, en cabeceras de todo el continente como La Nación (6), El Comercio (7) o The Miami Herald (8). En él, Andrés Oppenheimer, periodista argentino residente en Miami y presentador de CNN (9), resume las pautas y mensajes que repite todo el sistema de medios.

Mensaje 1. ¿Argentina no necesita médicos?

Asegura que Argentina no necesita personal médico, porque tiene “cuatro médicos por cada mil personas”, cifra mayor que EEUU (10). No dice que Cuba tiene más del doble, 9 por cada mil habitantes (11). Pero eso no es lo relevante. Lo importante es que las zonas rurales y periféricas del país están desatendidas. El ministro de salud de la provincia de Buenos Aires lo explicaba a la perfección: “Entre 400 y 500 médicos nos faltarían hoy. Es sencillo, ya se lo dijimos a todos los actores que nos consigan esos médicos: argentinos o extranjeros que estén en la Argentina y tengan que hacer su conválida. Si usted me consigue los 500 se termina el problema. (…) Es sencillo, si todos los que se quejan me consiguen los médicos argentinos ya mismo los tomamos y se terminó la historia" (12).

Mensaje 2. ¿Cooperantes que no son médicos?

El artículo asegura que el personal cooperante cubano, “en muchos casos, ni siquiera son profesionales de la salud”, muchos “son enfermeros” o “agentes de seguridad”. “Espías” y “comisarios”, los calificaba Laura Alonso, miembro del anterior gobierno de Mauricio Macri (13).

La prueba la aportaría el gobierno golpista de Bolivia que, cuando “expulsó a (…) 702 médicos cubanos, (…) reveló que solo 205 (…) eran profesionales de la salud” (14). Una mentira absoluta. Porque eran 406 médicos de 32 especialidades y, además, 258 técnicos y técnicas de diversas áreas de la salud (15). La cooperación cubana realizó, en 14 años, 73 millones de consultas, millón y medio de operaciones y 60 mil partos (16). Hoy sería vital frente al coronavirus en Bolivia. Pero de eso no dicen una palabra.

Mensaje 3. ¿Cuba hará negocio?

El tercer argumento es que “la Argentina está quebrada” y, “si bien, no ha revelado oficialmente cuanto les pagará, si (…) paga lo que pagaba Brasil al régimen cubano, tendría que abonar más de 8 millones de dólares al año”. Primero, Argentina está “quebrada” económica y socialmente, con tres millones y medio de indigentes, gracias al neoliberalismo defendido por el autor (17). Segundo, este reconoce que no tiene la menor idea de cuánto pagará Argentina a Cuba, lo que no le impide llegar a conclusiones sin pruebas.

Mensaje 4. ¿La cooperación cubana es esclavitud?

La cuarta matriz es que la cooperación médica cubana “es una explotación laboral que equivale al tráfico de esclavos”, ya que una parte del desembolso va al gobierno cubano. La explicación es clara, para quien la quiera entender. Cuba es un país socialista, que reparte lo que tiene y no admite desigualdades como las que existen en Argentina. Los fondos que obtiene en algunos países son destinados a financiar el sistema de salud pública de la Isla, a sostener la cooperación en países más pobres y, por supuesto, también a mejorar los ingresos y condiciones de vida del personal cooperante (18). En Cuba no se va a permitir la creación de una élite médica como la que representa la Confederación Médica de la Argentina, cabeza visible de toda esta campaña (19).

¿Qué hay detrás de la campaña?

Pero ¿qué hay detrás de este ataque a la cooperación cubana? Claudia Camba, presidenta de la Fundación “Un Mundo Mejor es Posible”, que coordina en Argentina la ya existente cooperación cubana, lo explicaba a la perfección: “Hay dos fuerzas que se han unido para luchar contra la posibilidad que entre esta brigada (cubana): por un lado, la derecha (argentina) que mercantilizó la salud y, por otro, EEUU, con sus programas de obstaculización de la cooperación médica en el mundo (…) Argentina y Brasil son dos países referentes, potencias –así se ven- en América Latina. Lograron sacar (la cooperación médica cubana) de Brasil. Si entra en Argentina sería una derrota para EEUU y una victoria para el ALBA y la unidad latinoamericana (20).

El objetivo, por tanto, va más allá de la llegada o no de personal cubano: es destruir cualquier esbozo de integración latinoamericana y, a la par, golpear al gobierno progresista de Alberto y Cristina Fernández (21).

Hace unos días, el estratega jefe contra la cooperación cubana, el senador estadounidense Marco Rubio, pedía a su gobierno continuar “advirtiendo” –es decir, amenazando- a los países que han recibido o estudian recibir brigadas cubanas contra la pandemia, como Italia, Andorra, Qatar o Sudáfrica (22).

¿Ahora les queda un poco más claro?

