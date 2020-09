Colombia y Cuba: la vergüenza del Parlamento Europeo (+Italiano)

Colombia e Cuba: la vergogna del Parlamento Europeo (Versione italiana: cliccare CC sul video, selezionare la lingua e riprodurre. Potete leggere il testo in italiano più in basso).

Colombia y Cuba: la vergüenza del Parlamento Europeo

Cubainformación TV – Basado en un texto de Arthur González – Heraldo Cubano.- El Parlamento Europeo es la representación de la hipocresía, el cinismo y el doble rasero en materia de política internacional.

¿Dónde están las condenas a las recientes 14 muertes por represión policial en Bogotá?

¿O a las 47 masacres en Colombia en lo que va de año, con el asesinato de 190 líderes sociales y 43 exguerrilleros firmantes de la paz?

En el último año y medio han caído decenas de personas por represión en Chile, Bolivia, Ecuador o Haití. Pero ni una condena.

Ahora, si se trata de Cuba la cosa cambia. En noviembre de 2019, el Parlamento Europeo condenaba la detención del “disidente” cubano José Daniel Ferrer.

Este delincuente, hoy en libertad, que es financiado por el gobierno de EEUU y que colabora con el bloqueo a su país, está pendiente de juicio por secuestro y agresión a tres ciudadanos.

Dita Charanzová, vicepresidenta del Parlamento Europeo, decía que el caso Ferrer era “una violación del Acuerdo de Cooperación y Diálogo Político Unión Europea-Cuba”.

Porque el objetivo de la derecha europea y la “disidencia” cubana es claro: destruir dicho Acuerdo, regresando a las sanciones de la derogada Posición Común.

Para ello trabajan ONG europeas subvencionadas por Washington, como el Observatorio Cubano de Derechos Humanos, que cuenta con espacio permanente en los grandes medios.

Colombia e Cuba: la vergogna del Parlamento Europeo

Il Parlamento Europeo è la rappresentazione dell'ipocrisia, del cinismo e dei doppi standard in materia di politica internazionale.

Dove sono le condanne per i recenti 14 morti per la repressione della polizia a Bogotá?

O ai 47 massacri avvenuti, finora, in Colombia quest'anno, con l'uccisione di 190 dirigenti sociali e 43 ex guerriglieri firmatari della pace?

Nell'ultimo anno e mezzo sono cadute decine di persone per la repressione in Cile, Bolivia, Ecuador o Haiti. Ma non una condanna.

Ora, se si tratta di Cuba, la cosa cambia. Nel novembre 2019, il Parlamento Europeo condannava la detenzione del "dissidente" cubano José Daniel Ferrer.

Questo delinquente, oggi in libertà, finanziato dal governo USA e che collabora al blocco del suo paese, è in attesa di giudizio per sequestro ed aggressione a tre cittadini.

Dita Charanzová, vicepresidentessa del Parlamento Europeo, ha affermato che il caso Ferrer è "una violazione dell'Accordo di Cooperazione e Dialogo Politico Unione Europea-Cuba".

Perché l'obiettivo della destra europea e della "dissidenza" cubana è chiaro: distruggere detto Accordo, ritornando alle sanzioni della abrogata Posizione Comune.

Per questo lavorano ONG europee sovvenzionate da Washington, come l'Osservatorio Cubano per i Diritti Umani, che conta di spazio permanente nei grandi media.

E' la doppia morale della vecchia Europa che, senza una propria politica estera, si è convertita in un vergognoso vassallo.

