Cerrar webs en EEUU, prohibir “ideología LGBT” en Polonia, masacrar en Colombia: anécdotas sin noticia (+Italiano/Français/Deutsch)

Chiudere siti web negli USA, bandire l' "ideologia LGBT" in Polonia, massacrare in Colombia: aneddoti senza notizia (Versione italiana: cliccare CC sul video, selezionare la lingua e riprodurre. Potete leggere il testo in italiano più in basso).

Fermer des sites web aux États-Unis, interdire "l’idéologie LGBT" en Pologne, massacrer en Colombie: des anecdotes sans information (Version française: Appuyez sur CC sur l'écran vidéo, sélectionnez la langue et de reproduire. Texte français peut être lu ci-dessous).

Webseiten in den USA schließen, Verbot der „Ideologie LGBT“ in Polen, Massaker in Kolumbien: Anekdoten ohne Informationswert (Für die deutsche Version bitte über dem Bildschirm "CC" anklicken, die Sprache wählen und wiedergeben. Der deutsche Text ist auch auf dieser Seite weiter unten zu finden).

Edición gráfica y de video: Esther Jávega. Presentación: Lázaro Oramas.

Espacio “Doble rasero” de Cubainformación TV

Cerrar webs en EEUU, prohibir “ideología LGBT” en Polonia, masacrar en Colombia: anécdotas sin noticia

José Manzaneda, coordinador de Cubainformación.- Una persona en silla de ruedas era lanzada contra el suelo por el impacto del chorro de agua de la policía antidisturbios (1).

En el mismo escenario, días antes, un policía arrojaba al río, desde un puente, a un manifestante menor de edad (2). Ambas imágenes de represión habrían sido portada de la prensa de medio mundo, si hubieran ocurrido en Cuba o Bielorrusia (3). Pero como corresponden a Chile, no hay portadas, ni condenas de EEUU o la Unión Europea (4).

Era una práctica habitual. Pero ahora es oficial. Una orden del Servicio de Inmigración de EEUU señala que militantes de partidos comunistas de cualquier país del mundo no podrán optar a residir en aquel país (5). Bienvenidos a la Tierra de la Libertad.

Donde el Departamento de Justicia acaba de intervenir 92 dominios web, por difundir –leemos- "propaganda iraní para influir en la política interna y externa de EEUU", así como en “el público estadounidense de forma secreta” para “sembrar la discordia" (6). No leerán una noticia o editorial de denuncia de esta violación de la libertad de prensa. Pero si Cuba limita el acceso a unos pocos medios digitales que, de manera probada, son sostenidos por el gobierno de EEUU para apoyar su política de asfixia a la Isla, entonces sí: leemos que La Habana “censura medios independientes” (7).

Donald Trump impuso a su candidato, el halcón cubanoamericano Maurice Claver-Carone, como presidente del Banco Interamericano de Desarrollo, con sus habituales métodos mafiosos: ofreció cargos en la institución a Brasil, Ecuador y Jamaica y un crédito millonario a Colombia (8). Mientras, la prensa de estos países, convertidos en meros satélites de EEUU, mira para otro lado.

En 2018, la petrolera británica Shell disparó su beneficio un 80%, ganando 23 mil millones de dólares (9). Año y medio más tarde, anuncia que “recortará hasta 9.000 empleos para agilizar su estructura empresarial”, debido al “desplome de la demanda de petróleo” (10). Así es el capitalismo, el sistema más eficiente que haya existido. ¿O no?

Entre las 13 mil personas refugiadas en la isla griega de Lesbos la mayoría proceden de Afganistán, Libia, Siria e Iraq, países que han sufrido intervenciones armadas de EEUU o de la OTAN (11). Los medios europeos no dejan de hablar de la inmigración irregular, pero no dicen una palabra sobre el papel de varios servicios de inteligencia de Europa en los conflictos bélicos de dichos países (12). ¿Por qué será?

Unas 100 ciudades y regiones de Polonia, casi un tercio del país, se han declarado libres de "ideología LGBT" (13). El presidente Andrzej Duda dice que la promoción del derecho a la libre orientación sexual es “una ideología más destructiva que el comunismo”. Y el arzobispo de Cracovia advierte sobre la "plaga neomarxista de las banderas arco iris". Polonia es un país de la Unión Europea. Pero no se líen: que donde hay homofobia es… ¡en Cuba (14)!

En lo que va de año, en Colombia, han sido asesinados 226 líderes y lideresas sociales y 48 ex miembros de la guerrilla firmantes de la paz (15). Se han registrado 67 masacres –es decir, homicidios de tres o más personas indefensas-, en las que murieron 267 personas. En las protestas por el asesinato, a manos de la policía, del abogado Javier Ordóñez, el 9 de septiembre, murieron 13 personas (16). La policía ha dado muerte a 69 manifestantes en lo que va de mandato del actual presidente Iván Duque (17). ¿Y qué hace la prensa mundial? Como Iván Duque: hablar de derechos humanos… en Cuba y Venezuela (18).

Chiudere siti web negli USA, bandire l' "ideologia LGBT" in Polonia, massacrare in Colombia: aneddoti senza notizia

José Manzaneda, coordinatore di Cubainformacion

Traduzione Francesco Monterisi

Una persona su una sedia a rotelle è stata scaraventata a terra dall'impatto del getto d'acqua della polizia antisommossa (1).

Nello stesso scenario, giorni prima, un poliziotto gettava nel fiume, da un ponte, un manifestante minorenne (2). Entrambe le immagini di repressione sarebbero state prima pagina sulla stampa di mezzo mondo, se fossero avvenute a Cuba o in Bielorussia (3). Ma poiché corrispondono al Cile, non ci sono prime pagine, né condanne da parte USA o dell'Unione Europea (4).

Era una pratica abituale. Ma ora è ufficiale. Un ordine del Servizio di Immigrazione USA segnala che i militanti dei partiti comunisti di qualsiasi paese del mondo non potranno scegliere di risiedere in quel paese (5). Benvenuti nella Terra della Libertà.

Dove il Dipartimento di Giustizia è appena intervenuto su 92 domini web, per diffondere - leggiamo - "propaganda iraniana per influire nella politica interna ed esterna USA", nonché "sul pubblico USA in modo segreto" per "seminare discordia" ( 6). Non leggeranno una notizia o editoriale di denuncia di questa violazione della libertà di stampa. Ma se Cuba limita l'accesso a pochi media digitali che, in modo comprovato, sono sostenuti dal governo USA per appoggiare la sua politica di soffocamento dell'Isola, allora sì: leggiamo che l'Avana “censura i media indipendenti” (7).

Donald Trump ha imposto al suo candidato, il falco cubano-americano Maurice Claver-Carone, come presidente della Banca Interamericana di Sviluppo, con i suoi consueti metodi mafiosi: ha offerto incarichi nell'istituto a Brasile, Ecuador e Giamaica e un prestito milionario alla Colombia (8). Mentre la stampa di questi paesi, convertiti in semplici satelliti USA, guarda dall'altra parte.

Nel 2018, la compagnia petrolifera britannica Shell ha visto crescere il suo profitto dell'80%, guadagnando 23 miliardi di dollari (9). Un anno e mezzo dopo, annuncia che "taglierà fino a 9000 posti di lavoro per snellire la sua struttura aziendale", a causa del "crollo della domanda di petrolio" (10). Questo è il capitalismo, il sistema più efficiente che sia mai esistito. O no?

Tra le 13mila persone rifugiate nell'isola greca di Lesbo, la maggior parte proviene da Afghanistan, Libia, Siria ed Iraq, paesi che hanno sofferto interventi armati da parte USA o NATO (11). I media europei non smettono di parlare di immigrazione irregolare, ma non dicono una parola sul ruolo dei vari servizi di intelligence d'Europa nei conflitti armati di questi paesi (12). Come mai?

Circa 100 città e regioni della Polonia, quasi un terzo del paese, si sono dichiarate libere dall'"ideologia LGBT" (13). Il presidente Andrzej Duda afferma che promuovere il diritto al libero orientamento sessuale è "un'ideologia più distruttiva del comunismo". E l'arcivescovo di Cracovia avverte sulla "piaga neo-marxista delle bandiere arcobaleno". La Polonia è un paese dell'Unione Europea. Ma non confondetevi: dove c'è omofobia è ... a Cuba (14)!

In questa parte d'anno, in Colombia, sono stati assassinati 226 dirigenti sociali e 48 ex membri della guerriglia che hanno firmato la pace (15). Ci sono stati 67 massacri -ovvero omicidi di tre o più persone indifese- in cui sono morte 267 persone. Durante le proteste per l'omicidio, da parte della polizia, dell'avvocato Javier Ordóñez, il 9 settembre, sono morte 13 persone (16). La polizia ha ucciso finora 69 manifestanti durante il mandato dell'attuale presidente Iván Duque (17). E cosa fa la stampa mondiale? Come Iván Duque: parlare di diritti umani… a Cuba ed in Venezuela (18).

Fermer des sites web aux États-Unis, interdire "l’idéologie LGBT" en Pologne, massacrer en Colombie: des anecdotes sans information

José Manzaneda, coordinateur de Cubainformación

Traduction par Rose-Marie LOU

Une personne en fauteuil roulant était projetée au sol par l’impact du canon à eau de la police antiémeute (1).

Dans le même scénario, quelques jours auparavant, un policier jetait dans la rivière, depuis un pont, un manifestant mineur (2). Les deux images de répression auraient fait la une de la presse de la moitié du monde, si elles avaient eu lieu à Cuba ou en Biélorussie (3). Mais comme elles se déroulaient au Chili, il n’y eut pas de couverture, pas de condamnations de la part des États-Unis ou de l’Union européenne (4).

C’était une pratique courante. Mais maintenant c’est officiel. Un ordre du Service de l’immigration des États-Unis indique que les militants de partis communistes de n’importe quel pays du monde ne pourront pas choisir de résider dans ce pays (5). Bienvenue dans la Terre de la Liberté.

Celui-là même où le ministère de la Justice vient d’intervenir dans 92 domaines web, pour avoir diffusé,lisons-nous, "de la propagande iranienne pour influencer la politique intérieure et extérieure des États-Unis", ainsi qu’auprès du " public américain secrètement" pour "semer la discorde" (6). Vous ne lirez pas de nouvelles ou d’éditoriaux dénonçant cette violation de la liberté de la presse. Mais si Cuba limite l’accès à quelques médias numériques qui, de manière prouvée, sont soutenus par le gouvernement des États-Unis pour appuyer sa politique d’asphyxie de l’île, alors oui : nous lisons que La Havane "censure les médias indépendants" (7).

Donald Trump a imposé son candidat, le faucon cubano-américain Maurice Claver-Carone, comme président de la Banque interaméricaine de développement, avec seshabituelles méthodes mafieuses : il a offert des postes dans l’institution au Brésil, en Équateur et en Jamaïque et un prêt de plusieurs millions à la Colombie (8). Pendant ce temps, la presse de ces pays, transformée en simples satellites américains, regarde ailleurs.

En 2018, le pétrolier britannique Shell a explosé ses bénéfices de 80%, gagnant 23 milliards de dollars (9). Un an et demi plus tard, il annonce qu’il "procèdera à une réduction de 9000 emplois pour rationaliser sa structure d’entreprise", en raison de "l’effondrement de la demande de pétrole" (10). Ainsi est le capitalisme, le système le plus efficace qui ait jamais existé. Ou pas ?

Parmi les 13000 personnes réfugiées sur l’île grecque de Lesbos, la plupart viennent d’Afghanistan, de Libye, de Syrie et d’Irak, pays qui ont subi des interventions armées des États-Unis ou de l’OTAN (11). Les médias européens ne cessent de parler de l’immigration irrégulière, mais ils ne disent pas un mot sur le rôle de plusieurs services de renseignement européens dans les conflits armés de ces pays (12). Pour quelle raison?

Une centaine de villes et de régions de Pologne, près d’un tiers du pays, se sont déclarées exemptes d'"idéologie LGBT" (13).Le président Andrzej Duda dit que la promotion du droit à la libre orientation sexuelle est "une idéologie plus destructrice que le communisme". Et l’archevêque de Cracovie met en garde contre le "fléau néo-marxiste des drapeaux arc-en-ciel". La Pologne est un pays de l’Union européenne. Mais ne vous y trompez pas : là où il y a homophobie, c’est... à Cuba (14) !

Depuis le début de l’année, en Colombie, 226 leaders sociaux hommes et femmes et 48 anciens membres de la guérilla signataires de la paix ont été assassinés (15). On a dénombré 67 massacres, c’est-à-dire des meurtres de trois personnes ou plus sans défense, qui ont causé la mort de 267 personnes. Dans les manifestations contre l’assassinat, par la police, de l’avocat Javier Ordóñez, le 9 septembre, 13 personnes ont été tuées (16). La police a tué 69 manifestants pendant le mandat de l’actuel président Ivan Duque (17). Et que fait la presse mondiale ? Comme Ivan Duque : parler des droits de l’homme... à Cuba et au Venezuela (18).

Webseiten in den USA schließen, Verbot der „Ideologie LGBT“ in Polen, Massaker in Kolumbien: Anekdoten ohne Informationswert

Übersetzung und Untertitel: Angelika Becker

José Manzaneda, Koordinator von Cubainformación. Eine Person im Rollstuhl wird zu Boden geworfen durch den Strahl eines Wasserwerfers der Polizei im Einsatz bei Unruhen (1).

Die gleiche Szene, einige Tage vorher: ein Polizist vertreibt am Fluss von einer Brücke aus einen minderjährigen Demonstranten (2). Beide Bilder der Repression wären auf der Titelseite der Weltpresse gewesen, wenn dies in Kuba oder in Belorussland passiert wäre (3). Aber da sie in Chile stattfanden, gibt es keine Titelseite, auch keine Sanktionen der USA oder der Europäischen Union (4).

Dies ist eine ganz normale Praxis.. Aber jetzt ist sie öffentlich bekannt. Eine Anordnung des Amtes für die Einwanderung in die USA besagt, dass Mitglieder von kommunistischen Parteien aus jeglichem Land der Welt nicht damit rechnen können, in diesem Land ihren Wohnsitz nehmen zu können (5). Willkommen im Land der Freiheit.

Es ist ein Land, wo das Justizministerium gerade 92 Domänen des web beendet hat, weil sie – so lesen wir – „iranische Propaganda verbreitet hat, um die Innen– und Außenpolitik der USA zu beeinflussen“, aber auch die „US-amerikanische Öffentlichkeit auf verdeckte Art und Weise“, um „Zwietracht zu säen“ (6). Sie werden keine Nachricht oder einen Kommentar der Anklage zu dieser Verletzung der Pressefreiheit lesen. Aber wenn Kuba den Zugang zu einigen wenigen Internetmedien verschließt, die nachgewiesener Weise von der Regierung der USA unterhalten werden, um deren Politik des Strangulierens der Insel zu unterstützen, dann lesen wir, dass Havanna „unabhängige Medien zensiert“ (7).

Donald Trump installierte seinen Kandidaten, den kubastämmigen Falken Maurice Claver-Carone als Präsident der Interamerikanischen Entwicklungsbank mit seinen üblichen mafiösen Methoden: er bot Brasilien, Ecuador und Jamaika Posten in dieser Instititution an und Kolumbien einen Millionenkredit (8). Aber die Presse dieser Länder, die zu reinen Satelliten der USA geworden sind, guckt weg.

2018 steigerte das britische Erdölunternehmen Shell seinen Gewinn um 80 % und verdiente 23 Mrd. Dollar (9). Eineinhalb Jahre später kündigt es einen Personalabbau von 9000 Beschäftigten an, „um seine Unternehmensstruktur zu verschlanken“ wegen des Rückgangs der Nachfrage nach Erdöl (10). So ist er halt, der Kapitalismus, das am meisten effiziente System, das je existiert hat – oder?

Von den 13.000 geflüchteten Menschen auf der griechischen Insel Lesbos kommt die Mehrzahl aus Afghanistan, Libyen, Syrien und dem Irak, alles Länder, die bewaffnete Interventionen der USA oder der Nato ertragen mussten (11). Die europäischen Medien hören nicht auf, von einer irregulären Einwanderung zu sprechen, sagen aber kein Wort über die Rolle der verschiedenen Geheimdienste Europas in den kriegerischen Auseinandersetzungen dieser Länder (12). Warum sollten sie dies tun?

Rund 100 Städte und Regionen Polens, fast ein Drittel des Landes, haben sich als frei von der „LGBT-Ideologie“ erklärt (13). Der Präsident Andrzej Duda sagt, dass die Förderung des Rechts auf eine freie sexuelle Orientierung „eine Ideologie ist, die noch zerstörerischer als der Kommunismus ist“. Und der Erzbischof von Krakau lässt sich über die „neomarxistische Plage der Regenbogenfahnen“ aus. Polen ist ein Land der Europäischen Union. Aber sie lassen sich so aus: wo es Homophobie gibt... das ist Kuba (14)!

Was in diesem Jahr vor sich ging: in Kolumbien wurden 226 soziale Führungspersönlichkeiten ermordet und 24 Exmitglieder der Guerrilla, die den Friedensvertrag unterschrieben haben (15). Es wurden 67 Massaker registriert, dass heißt es wurden drei oder mehr Personen,ohne sich verteidigen zu können, umgebracht, dabei starben 267 Menschen! Bei den Protesten wegen der Ermordungen am 9. September starben in den Händen der Polizei 13 Personen nach Informationen des Rechtsanwalts Javier Ordóñez (16). Die Polizei, die dem aktuellen Präsidenten Iván Duque untersteht, hat 69 Demonstranten den Tod gegeben (17). Und was macht die Weltpresse? Wie Iván Duque: von den Menschenrechten reden... in Kuba und Venezuela (18).

