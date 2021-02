¿Cuál es el ineficiente sistema que genera emigración? (Italiano/Deutsch/English)

Qual è il sistema inefficiente che genera emigrazione? (Versione italiana: cliccare CC sul video, selezionare la lingua e riprodurre. Potete leggere il testo in italiano più in basso).

Was ist das ineffiziente System, das Emigration erzeugt? (Für die deutsche Version bitte über dem Bildschirm "CC" anklicken, die Sprache wählen und wiedergeben. Der deutsche Text ist auch auf dieser Seite weiter unten zu finden).

What is the inefficient system that generates emigration? (English version: click CC on video screen, select language and play. Text in English can be found below).

En dispositivo movil mantener pulsado el enlace anterior hasta que aparezca el menú con la opción de descargar.

Ver este mismo video en YouTube

Edición gráfica y de video: Esther Jávega. Presentación: Lázaro Oramas. Coordinación de subtitulaciones: Antonio García Moreno.

Espacio “Doble rasero” en Cubainformación TV

¿Cuál es el ineficiente sistema que genera emigración?

José Manzaneda, coordinador de Cubainformación.- En enero, una nueva caravana con seis mil personas que huían de la miseria, la insalubridad y la violencia en Honduras, con destino a EEUU, era detenida y atacada con gases por la Policía de Guatemala (1). Un país este que –a su vez- tiene la mayor tasa de desnutrición crónica de toda América Latina (2).

No leerán nada sobre “el ineficiente sistema capitalista” de Honduras o Guatemala. Ahora, si se trata de migrantes de Cuba entonces sí: “tratan de encontrar una mejor vida lejos del ineficiente sistema comunista”. Lo leemos en “Periódico cubano”, uno de tantos diarios digitales financiados por la Casa Blanca, en una nota sobre la muerte de un cubano acribillado a balazos por la Patrulla Fronteriza de EEUU. Donde pretendía –por cierto- pedir “asilo político” (3).

El Gobierno de Venezuela está enviando, semanalmente, 80 mil litros de oxígeno para atender a pacientes con Covid-19 en Roraima y Amazonas, estados de Brasil (4), donde han fallecido ya 211 mil personas (5). ¿Cuántas noticias han leído sobre ello? Pero ¿se acuerdan del show mediático mundial y las cientos de noticias sobre aquella supuesta “ayuda humanitaria” de EEUU a Venezuela, hace dos años (6)?

La ONG Oxfam Internacional denuncia, en su informe “El virus de la desigualdad”, que las diez personas más ricas del mundo han ganado, durante la pandemia, medio billón (con b) de dólares, mientras se disparan la extrema pobreza y el desempleo, principalmente entre las mujeres (7). ¿A que no han visto ningún programa especial sobre el tema en los canales de televisión? Bueno sí, en Cuba, donde se dedicó al tema más de una hora en horario de máxima audiencia (8).

La desigualdad global afecta también a la disponibilidad de vacunas contra la Covid. La población de la Unión Europa, por ejemplo, dispone de once veces más dosis que la de África (9). Pero incluso este privilegio europeo está sometido al poder empresarial. La farmacéutica AstraZeneca suministrará a la Unión Europea la mitad de las 80 millones de dosis a las que se comprometió por contrato (10), y a pesar de haber recibido 336 millones de ayudas europeas (11). La razón: ha vendido una parte de su producción, a mayor precio, a Reino Unido (12). Ahora les contamos el caso contrario. Cuba, país pobre y con su economía bloqueada, quizá sea el primero que inmunice, este año, a toda su población con una vacuna propia y ciento por ciento pública (13). ¿A que tampoco han visto un debate sobre este tema en los canales internacionales?

Si el despliegue militar, propio de un país en guerra, en la investidura del presidente Joe Biden, se hubiera producido en Venezuela, nos imaginamos el titular (14): "Nicolás Maduro perpetua la tiranía y moviliza 22 mil militares para reprimir la voluntad popular" (15).

Y si esta mujer, que no puede pagar los mil dólares que cuesta la insulina de su hijo diabético, fuera cubana y no estadounidense, ya nos estarían hablando de una “crisis sanitaria” en Cuba (16). En el video, menciona nombres de personas fallecidas por no poder costear la insulina, cuyo precio se ha duplicado en los últimos años (17). Por cierto, ¿saben quién fue el Secretario de Salud con Donald Trump? Alex Azar, presidente de uno de los laboratorios que la comercializan (18).

El gobierno de Ucrania ha cerrado tres cadenas de televisión de tendencia “pro-rusa” para “proteger la seguridad nacional” (19) y por hacer "propaganda” –leemos- que “lastra la integración de Ucrania en la Unión Europea y la OTAN” (20). ¿Han oído alguna condena diplomática occidental? Pero si el Gobierno de Cuba denuncia y limita los medios de comunicación sostenidos por EEUU, país que somete a la Isla a una brutal guerra económica, entonces sí: La Habana viola la libertad de prensa (21).

De casi tres mil denuncias contra la actuación policial en Chile, que acabó con la vida de 34 jóvenes durante las protestas de 2019 (22), se ha producido una sola sanción (23). El pasado 6 de febrero, un joven artista era asesinado a tiros, también, por policías (24). En 2020, militares de Israel asesinaron a 27 palestinos, siete de ellos menores, y demolieron 273 viviendas (25). Pero la palabra “represión”, en la prensa internacional, es endosada a Cuba (26), porque su ministro de Cultura –oigan bien- dio un manotazo al teléfono móvil de un supuesto “periodista” que lo acosaba. Un “periodista”, por cierto (27), que recibe su salario de una subvención del Gobierno de EEUU (28). ¡Qué casualidad!

Qual è il sistema inefficiente che genera emigrazione?

José Manzaneda, coordinatore di Cubainformación

Traduzione Francesco Monterisi

A gennaio, una nuova carovana con seimila persone in fuga dalla miseria, condizioni malsane e violenza in Honduras, diretta negli USA, è stata fermata ed attaccata con gas dalla polizia guatemalteca (1). Un paese, questo che -a sua volta- ha il più alto tasso di denutrizione cronica di tutta l'America Latina (2).

Non leggeranno nulla sull’ "inefficiente sistema capitalista" dell'Honduras o del Guatemala. Ora, se si tratta di migranti cubani, allora sì: "cercano di trovare una vita migliore lontano dall'inefficiente sistema comunista". Lo leggiamo su "Periódico cubano", uno dei tanti giornali digitali finanziati dalla Casa Bianca, in un articolo sulla morte di un cubano crivellato di colpi dalla Polizia di Frontiera USA. Dove intendeva -tra l'altro- chiedere "asilo politico" (3).

Il Governo del Venezuela sta inviando, settimanalmente, 80mila litri di ossigeno per assistere i pazienti con Covid-19 a Roraima e Amazonas, stati del Brasile (4), dove sono già morte 211mila persone (5). Quante notizie avete letto al riguardo? Ma ricordate lo show mediatico mondiale e le centinaia di notizie su quel presunto "aiuto umanitario" degli USA al Venezuela, due anni fa (6)?

L'ONG Oxfam International denuncia, nel suo rapporto "Il virus della disuguaglianza", che le dieci persone più ricche del mondo hanno guadagnato, durante la pandemia, mezzo miliardo (con m) di dollari, mentre aumentano vertiginosamente la povertà estrema e la disoccupazione, soprattutto tra le donne (7). Avete visto qualche programma speciale sull'argomento nei canali televisivi? Ebbene sì, a Cuba, dove si è dedicato più di un'ora al tema in prima serata (8).

La disuguaglianza globale influisce anche sulla disponibilità di vaccini contro il Covid. La popolazione dell'Unione Europea, ad esempio, ha dosi undici volte superiori a quella dell'Africa (9). Ma persino questo privilegio europeo è soggetto al potere aziendale. L'azienda farmaceutica AstraZeneca fornirà all'Unione Europea la metà degli 80 milioni di dosi a cui si è impegnata per contratto (10), e nonostante abbia ricevuto 336 milioni di aiuti europei (11). Il motivo: ha venduto una parte della sua produzione, a un prezzo più alto, al Regno Unito (12). Ora vi raccontiamo il caso opposto. Cuba, paese povero con la sua economia bloccata, potrebbe essere il primo ad immunizzare, quest'anno, tutta la sua popolazione con il proprio vaccino e al 100% pubblico (13). Neppure avete visto un dibattito su questo tema sui canali internazionali?

Se il dispiegamento militare, tipico di un paese in guerra, all'investitura del presidente Joe Biden, sfosse avvenuto in Venezuela, immaginiamo il titolo (14): "Nicolás Maduro perpetua la tirannia e mobilita 22000 militari per reprimere la volontà popolare" (15).

E se questa donna, che non può pagare i mille dollari del costo dell'insulina di suo figlio diabetico, fosse cubana e non statunitense, già ci racconterebbero di una “crisi sanitaria” a Cuba (16). Nel video si citano i nomi delle persone che sono morte per non poter pagare l'insulina, il cui prezzo è raddoppiato negli ultimi anni (17). A proposito, sai chi era il Segretario alla Salute con Donald Trump? Alex Azar, presidente di uno dei laboratori che la commercializzano (18).

Il governo dell'Ucraina ha chiuso tre canali televisivi di tendenza "filo-russa" per "proteggere la sicurezza nazionale" (19) e per fare "propaganda" -leggiamo- che "ostacola l'integrazione dell'Ucraina nell'Unione Europea e nella NATO" (20) Avete sentito una qualche condanna diplomatica occidentale? Ma se il governo di Cuba denuncia e limita i media sostenuti dagli USA, paese che sottopone l'isola ad una brutale guerra economica, allora sì: L'Avana viola la libertà di stampa (21).

Su quasi tremila denunce contro l'azione della polizia in Cile, che ha ucciso 34 giovani durante le proteste del 2019 (22), c'è stata una sola sanzione (23). Lo scorso 6 febbraio un giovane artista era assassinato a colpi d'arma da fuoco, anche lui dalla polizia (24). Nel 2020, l'esercito israeliano ha ucciso 27 palestinesi, sette dei quali minorenni, ed ha demolito 273 case (25). Ma la parola "repressione" sulla stampa internazionale è affibbiata a Cuba (26), perché il suo ministro della Cultura -ascoltate bene- ha schiaffeggiato il cellulare di un presunto "giornalista" che lo molestava. Un "giornalista", tra l'altro (27), che riceve il suo stipendio da una sovvenzione del governo USA (28). Che coincidenza!

Was ist das ineffiziente System, das Emigration erzeugt?

Übersetzung: Volker Hermsdorf

José Manzaneda, Koordinator von Cubainformación. – Im Januar wurde eine neue Karawane von sechstausend Menschen, die vor dem Elend, dem schlechten Gesundheitssystem und der Gewalt in Honduras in Richtung USA flohen, von der guatemaltekischen Polizei festgenommen und mit Tränengas attackiert (1). Dieses Land verzeichnet die höchste Rate an chronischer Unterernährung in ganz Lateinamerika (2).

Aber Sie werden nichts über "das ineffiziente kapitalistische System" von Honduras oder Guatemala lesen. Allerdings, wenn es um Migranten aus Kuba geht, dann ja: "Sie versuchen, ein besseres Leben weit weg vom ineffizienten kommunistischen System zu finden". So konnten wir im "Periódico Cubano" lesen, einer der vielen digitalen Zeitungen, die vom Weißen Haus finanziert werden, in einem Artikel über den Tod eines Kubaners, der von der US-Grenzpatrouille erschossen wurde. Wo er übrigens beabsichtigte, um "politisches Asyl" zu bitten (3).

Die venezolanische Regierung schickt wöchentlich 80 Tausend Liter Sauerstoff zur Versorgung von Patienten mit Covid-19 in die brasilianischen Bundesstaaten Roraima und Amazonas (4), wo bereits 211.000 Menschen gestorben sind (5). Wie viele Artikel haben Sie darüber gelesen? Aber erinnern Sie sich an das weltweite Medienspektakel und die Hunderte von Nachrichten über die angebliche "humanitäre Hilfe" der USA für Venezuela, vor zwei Jahren (6)?

Die Nichtregierungs-Organisation Oxfam International prangert in ihrem Bericht „Das Ungleichheitsvirus“ an, dass die zehn reichsten Menschen der Welt während der Pandemie eine halbe Billion US-Dollar verdient haben, während extreme Armut und Arbeitslosigkeit, vor allem unter Frauen, stark ansteigen (7). Aber trotzdem haben Sie keine Sondersendung zu diesem Thema im Fernsehen gesehen? Nun ja, nur in Kuba, wo dem Thema zur besten Sendezeit mehr als eine Stunde gewidmet wurde (8).

Die globale Ungleichheit hat auch Auswirkungen auf die Verfügbarkeit von Covid-Impfstoffen. Die Bevölkerung der Europäischen Union hat zum Beispiel elfmal mehr Dosen als die Menschen in Afrika (9). Aber selbst dieses europäische Privileg wird der Macht der Unternehmen untergeordnet. Das Pharmaunternehmen AstraZeneca wird nur die Hälfte der 80 Millionen Dosen, zu denen es sich vertraglich verpflichtet hat, an die Europäische Union liefern (10), obwohl es 336 Millionen Euro europäische Subventionen erhalten hat (11). Der Grund: Es hat einen Teil seiner Produktion zu einem höheren Preis an das Vereinigte Königreich verkauft (12). Jetzt berichten wir Ihnen vom umgekehrten Fall. Kuba, ein armes Land mit einer blockierten Wirtschaft, könnte das erste sein, das in diesem Jahr seine gesamte Bevölkerung mit einem eigenen, zu 100 Prozent öffentlichen Impfstoff immunisiert (13). Aber sicher haben Sie auch keine Berichte über dieses Thema in den internationalen Medien gesehen?

Hätte der militärische Aufmarsch, sonst typisch für ein Land im Krieg, bei der Amtseinführung von Präsident Joe Biden in Venezuela stattgefunden, können wir uns die Schlagzeile vorstellen (14): "Nicolás Maduro festigt die Tyrannei und mobilisiert 22.000 Soldaten, um den Willen des Volkes zu unterdrücken" (15).

Und wäre diese Frau, die die tausend Dollar für das Insulin ihres zuckerkranken Sohnes nicht bezahlen kann, eine Kubanerin und nicht US-Amerikanerin, würde man bereits von einer "Gesundheitskrise" in Kuba sprechen (16). In dem Video nennt sie die Namen von Menschen, die gestorben sind, weil sie sich kein Insulin leisten konnten, dessen Preis sich in den letzten Jahren verdoppelt hat (17). Übrigens, wissen Sie, wer unter Donald Trump Gesundheitsminister war? Alex Azar, der Chef eines der Labore, die es vermarkten (18).

Die ukrainische Regierung hat drei Fernsehsender mit "pro-russischer" Tendenz geschlossen, um "die nationale Sicherheit zu schützen" (19) und weil sie "Propaganda" machen - so lesen wir -, die "die Integration der Ukraine in die Europäische Union und die NATO behindert" (20). Haben Sie von irgendeiner Verurteilung durch westliche Diplomaten gehört? Aber wenn die kubanische Regierung Medien kritisiert und einschränkt, die von den USA unterstützt werden, einem Land, das gegen die Insel einen brutalen Wirtschaftskrieg führt, heißt es natürlich: Havanna verletzt die Pressefreiheit (21).

Von fast dreitausend Beschwerden gegen Polizeieinsätze in Chile, bei denen 34 junge Menschen während der Proteste 2019 getötet wurden (22), gab es nur eine einzige Sanktion (23). Am 6. Februar wurde auch ein junger Künstler von Polizeibeamten erschossen (24). Im Jahr 2020 tötete das israelische Militär 27 Palästinenser, darunter sieben Minderjährige, und zerstörte 273 Häuser (25). Aber mit dem Wort "Repression" wird in der internationalen Presse, vor allem Kuba belegt (26), weil dessen Kulturminister - man höre und staune - das Handy eines angeblichen "Journalisten", der ihn damit belästigt hatte, zur Seite schlug. Ein "Journalist" übrigens (27), der sein Gehalt durch Unterstützung der US-Regierung bezieht (28). Was für ein Zufall!

Grafik- und Videobearbeitung: Esther Jávega. Präsentation: Lázaro Oramas.

What is the inefficient system that generates emigration?

José Manzaneda, coordinator of Cubainformación. Translated by Laura V. Mor

A new caravan with 6.000 people fleeing poverty, unhealthy conditions and violence in Honduras bound for the United States was detained and gassed by the Guatemalan Police in January (1). A country, in turn, has the highest rate of chronic malnutrition in all of Latin America (2).

You won't read anything about "the inefficient capitalist system" in Honduras or Guatemala. Instead of, if it´s about migrants from Cuba, you could read: "they try to find a better life away from the inefficient communist system". We read it in "Periódico cubano" -one of the many digital newspapers financed by the White House- a story about the death of a Cuban who was shoted by the US Border Patrol, where, by the way, intended to ask for "political asylum" (3).

The Government of Venezuela is sending 80 thousand liters of oxygen weekly to treat patients with Covid-19 in Roraima and Amazonas, states of Brazil (4), where 211 thousand people have already died (5). How many news have you read about it? But do you remember the world media show and the hundreds of news about that supposed "humanitarian aid" from the US to Venezuela two years ago (6)?

The NGO Oxfam International denounces in its report “The virus of inequality” that the ten richest people in the world have earned half a trillion of dollars during the pandemic, while extreme poverty and unemployment soar, mainly among women (7). Have you see any special programs on the subject on television channels? Well yes, in Cuba, where he dedicated more than an hour to the subject during prime time (8).

Global inequality also affects the availability of vaccines against Covid-19. The population of the European Union, for example, has eleven times more doses than Africa´s population (9), but even this European privilege is subject to corporate power. The pharmaceutical company AstraZeneca will supply the European Union with half of the 80 million doses to which it is committed by contract (10), despite having received 336 million European aid (11). The reason: it has sold a part of its production to the United Kingdom at a higher price (12). Now we are going to tell you the opposite case. Cuba, a poor country with a blocked economy, may be the first to immunize its entire population this year with its own vaccine, a 100 percent public one (13). Either you haven't seen a debate on this issue on international channel, have you?

If the military deployment -typical of a country at war- in the inauguration of President Joe Biden, had taken place in Venezuela, we imagine the headline (14): "Nicolás Maduro perpetuates tyranny and mobilizes 22.000 soldiers to repress the popular will ".

And if this woman, who cannot pay the thousand dollars it costs for her diabetic son's insulin, were Cuban and not American, they would already be telling us about a “health crisis” in Cuba (16). In the video, she mentions the names of people who died from not being able to afford insulin, the price of which has doubled in recent years (17). By the way, do you know who the Secretary of Health was with Donald Trump? Alex Azar, president of one of the laboratories that commercialize it.

The government of Ukraine has closed three television channels with a "pro-Russian" tendency to "protect national security" (19) and for making "propaganda" -we read- that "hinders Ukraine's integration into the European Union and NATO" (20) Have you heard any Western diplomatic condemnation? But if the Government of Cuba denounces and limits the media supported by the United States, a country that subjects the island to a brutal economic war, it happens: Havana violates freedom press.

Of almost three thousand complaints against police action in Chile, which killed 34 young people during the 2019 protests (22), there has been only one sanction (23). On February 6, a young artist was shot dead, also by police (24). The Israeli military killed 27 Palestinians, seven of them minors, and demolished 273 homes in 2020 (25). But the word "repression" in the international press is endorsed by Cuba (26), because its Minister of Culture -listen carefully- slapped the mobile phone of an alleged "journalist" who harassed him. A "journalist", by the way (27), who receives his salary from a grant from the US Government (28). What a coincidence!

Graphic and video editing: Esther Jávega. Presentation: Lázaro Oramas.

Visita las redes sociales de Cubainformación:

https://www.facebook.com/cubainformacion

https://twitter.com/cubainformacion

https://www.instagram.com/cubainformacion/

https://www.youtube.com/user/CubainformacionTV/videos

Telegram: https://t.me/cubainformacion

Hazte socia-o de Cubainformación: https://cubainformacion.tv/campaigns/yotambiensoyci/donativo