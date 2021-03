Patria y Vida: la libertad de la pistola en la sien (+Italiano/Deutsch)

Patria e Vita: la libertà della pistola alla tempia (Versione italiana: cliccare CC sul video, selezionare la lingua e riprodurre. Potete leggere il testo in italiano più in basso).

Patria y Vida: Die Freiheit der Waffe an der Schläfe (Für die deutsche Version bitte über dem Bildschirm "CC" anklicken, die Sprache wählen und wiedergeben. Der deutsche Text ist auch auf dieser Seite weiter unten zu finden).

En dispositivo movil mantener pulsado el enlace anterior hasta que aparezca el menú con la opción de descargar.

Ver este mismo video en YouTube

Espacio “Lecciones de manipulación” en Cubainformación TV

Patria y Vida: la libertad de la pistola en la sien

José Manzaneda, coordinador de Cubainformación.- En los últimos meses, artistas de Cuba han realizado varios videoclips de temática política. “Desbloquéame”, de Raúl Torres, denuncia el bloqueo de EEUU (1). “No te metas”, del humorista Virulo, la injerencia de la Casa Blanca en la Isla mediante artistas mercenarios (2). Pero ¿han interesado a la prensa internacional, a la española por ejemplo? Cero.

Pero si, desde Miami, lanzan una canción contra el gobierno cubano, entonces sí. Tenemos incontables noticias y una semana entera de entrevistas en diarios, radios y televisiones (3) (4). Es el caso de “Patria y Vida”, cuyo autor, Yotuel Romero, fue invitado a una sesión del Parlamento europeo, por los grupos de derecha que abogan por destruir el actual Acuerdo de Diálogo y Cooperación Unión Europea-Cuba (5). Romero anunciaba que lo haría –oigan bien, que no es broma- “en nombre de toda Cuba” (6).

Era recibido, además, en el Congreso español (7), y afirmaba que “todo lo que he aprendido de libertad de expresión ha sido en España” (8). Era en la misma semana en que era condenado a seis meses de cárcel el rapero catalán Elgio (9), y seguían las protestas por la entrada en prisión de otro artista, Pablo Hasél (10). Yotuel Romero dio decenas de entrevistas: ¿creen que alguien le preguntó sobre el tema?

“Patria y Vida” es una operación mixta de marketing discográfico y propaganda política: unos artistas cubanos, afincados en Miami, buscan un impulso económico a sus carreras en un año sin conciertos; por su lado, la ultraderecha cubanoamericana los utiliza para seguir presionando a Joe Biden e impedir que se repita la “vía Obama” de diálogo con La Habana (11).

Las peticiones de signo contrario en EEUU, las que le piden levantar las sanciones a Cuba, son muchas más: organizaciones religiosas (12), de la emigración cubana (13), ONG y grupos de solidaridad (14), alcaldías (15), congresistas (16)… Pero ¿hay noticias o entrevistas sobre ello en la prensa corporativa? Prácticamente ninguna.

Leemos titulares que confunden deseo y realidad (17): “'Patria y vida', la canción que ha puesto contra las cuerdas al gobierno cubano” (18), “La controversial canción que puso a temblar al régimen cubano” (19) (20). El mismo anuncio de Willy Chirino cuando sacó su tema “Nuestro día ya viene llegando”... ¡hace ya 30 años! (21).

Y mucho, mucho victimismo: “La prensa estatal cubana arremete contra la canción que pide cambios en la isla” (22), “El gobierno llama `jinetero´ a Yotuel” Romero (23). Una mentira absoluta, porque el calificativo de “jinetero” pertenece a un meme, muy retuiteado en la Isla, procedente de una cuenta particular, no del gobierno (24). "Si algo le pasa a mi familia, yo responsabilizo al gobierno cubano", titulaban varios medios, creando una noticia de algo –unas supuestas “represalias”- que no ha ocurrido (25). Los mismos medios que no han publicado una línea sobre la persecución sistemática, en Miami, a artistas de la Isla. El pasado año, la alcaldía de aquella ciudad declaraba personas non grata a dos cantantes de salsa, Paulito FG (26) y Haila María Mompié (27), provocando la cancelación de sus conciertos en EEUU (28). Todo, a iniciativa del presentador y youtuber Alex Otaola (29). Un personaje clave para entender la participación, en el clip “Patria y Vida”, de Gente de Zona y Descemer Bueno. Recordemos.

Hace un año, Alex Otaola lanzó una campaña de firmas para que EEUU retirara la green card o residencia permanente a los componentes del dúo Gente de Zona que (30), además, fueron vetados por el alcalde de Miami en el concierto de fin de año (31). En octubre, Otaola conseguía entrevistar, para su programa, al mismísimo presidente Donald Trump (32), y le entregaba una “lista roja” de cubanas y cubanos a quienes impedir la entrada al país (33). Entre ellos, los componentes de Gente de Zona y sus familias. ¿El pecado? Haber saludado al presidente Miguel Díaz-Canel durante un concierto en La Habana (34). De la noche a la mañana, el dúo –que tenía doble residencia, en Miami y La Habana- lo perdió todo. Su participación en el tema “Patria y Vida” es, ahora, su “expurgación”. Como sus declaraciones, sin venir a cuento, contra el gobierno cubano: "Cuando uno crece en un régimen como el cubano se acostumbra a vivir con miedo", acaban de declarar (35). ¿Se entiende lo de “vivir con miedo”, verdad?

El caso de Descemer Bueno, otro de los intérpretes del clip, es casi idéntico. Sus elogios a la cooperación médica de Cuba y su condena al bloqueo de EEUU (36) lo ponían, hace un año, en la diana de Alex Otaola que, en meses, consiguió boicotear sus conciertos en Miami y destruir su carrera (37). Descemer Bueno se resistió, llevó al presentador a los tribunales… (38). Pero perdió la batalla (39). Y llegó la expurgación: sin mediar acontecimiento alguno, comenzó a atacar al gobierno cubano (40) y se puso de rodillas ante Otaola, felicitándole incluso por su entrevista a Donald Trump y su lucha por la “libertad de Cuba” (41). Y ahora llega… “Patria y Vida”.

Otro de los intérpretes, Maykel Osorbo, no parece un converso. Hace unos meses, ¿saben qué pedía a Donald Trump? Escuchen: “Yo soy partidario ahora mismo de una invasión. ¿Van a invadir Cuba? Vengan para acá” (42). Por eso ha declarado, a los mismos medios que silencian su apología del terrorismo más atroz contra su país, que la canción “Patria y Vida” es “un himno de guerra” (43).

"Te voy a decir una cosa, en esta foto (la promocional de “Patria y Vida” con Descemer Bueno, Gente de Zona y Yotuel Romero) está resumido el trabajo que venimos haciendo en este programa desde hace cuatro años": así mostraba Alex Otaola, en su programa, exultante, el resultado de su persistencia mafiosa.

¿Lo quieren más claro?

(Continuará)

Edición: Itsasne Rivera y Natalia Allende.

Patria e Vita: la libertà della pistola alla tempia

José Manzaneda, coordinatore di Cubainformacion

Traduzione Francesco Monterisi

Negli ultimi mesi, artisti cubani hanno realizzato diversi videoclip a tema politico. "Desbloquéame", di Raúl Torres, denuncia il blocco USA (1). "Non te metas", dell'umorista Virulo, sull'ingerenza della Casa Bianca nell'Isola attraverso artisti mercenari (2). Ma hanno interessato la stampa internazionale, alla spagnola per esempio? Zero.

Ma se da Miami lanciano una canzone contro il governo cubano, allora sì. Abbiamo innumerevoli notizie ed un'intera settimana di interviste su giornali, radio e televisione (3) (4). È il caso di "Patria y Vida", il cui autore, Yotuel Romero, è stato persino invitato a una sessione del Parlamento europeo dai gruppi di destra che sostengono la distruzione dell'attuale Accordo di Dialogo e Cooperazione Unione Europea-Cuba (5). Romero annunciava che lo avrebbe fatto -sentite bene, non è uno scherzo- "a nome di tutta Cuba" (6).

Era ricevuto anche nel Congresso spagnolo (7), e affermava che "tutto quello che ho imparato sulla libertà di espressione è stato in Spagna" (8). Eranella stessa settimana in cui era condannato a sei mesi di prigioneil rapper catalano Elgio (9) econtinuavano le proteste per l’incarcerazione di un altro artista, Pablo Hasél (10). Yotuel Romero ha rilasciato decine di interviste: credete che qualcuno gli abbia chiesto sulla questione?

“Patria y Vida” è un'operazione mista di marketing discografico e propaganda politica: alcuni artisti cubani, con sede a Miami, cercano una spinta economica alla loro carriera in un anno senza concerti; da parte sua, l'estrema destra cubano-americana li usa per continuare a fare pressioni su Joe Biden ed impedire che si ripeta la “via Obama” del dialogo con l'Avana (11).

Le richieste di segno opposto negli USA, quelle che chiedono di revocare le sanzioni a Cuba, sono molte di più: organizzazioni religiose (12), emigrazione cubana (13), ONG e gruppi di solidarietà (14), municipi (15), congressisti (16)… Ma ci sono notizie o interviste a riguardo sulla stampa aziendale? Praticamente nessuna.

Leggiamo titoli che confondono desiderio e realtà (17): "'Patria e vita', la canzone che ha messo alle corde il governo cubano" (18), "La controversa canzone che ha fatto tremare il regime cubano" (19) (20). Lo stesso annuncio di Willy Chirino quando ha pubblicato il suo ritornello "Nuestrodíaya viene llegando" ... 30 anni fa! (21).

E molto, molto vittimismo: "La stampa statale cubana attacca la canzone che chiede cambiamenti sull'isola" (22), "Il governo chiama un 'jinetero' Yotuel Romero” (23). Una menzogna assoluta, perché l'aggettivo "jinetero" appartiene a un meme, molto ritwittato sull'isola, proveniente da un account privato, non del governo (24). "Se succede qualcosa alla mia famiglia, ritengo responsabile il governo cubano", titolavano vari media, creando una notizia su qualcosa -presunte "rappresaglie"- che non è avvenuta (25). Gli stessi media che non hanno pubblicato una riga sulla sistematicapersecuzione, a Miami, degli artisti dell'isola. L'anno scorso, l'ufficio del sindaco di quella città dichiarava persone non grate due cantanti di salsa, Paulito FG (26) e HailaMaría, Mompié (27), provocando la cancellazione dei loro concerti negli USA (28). Il tutto, su iniziativa del conduttore e youtuber Alex Otaola (29). Un personaggio chiave per capire la partecipazione, nella clip “Patria y Vida”, di Gente de Zona e Descemer Bueno. Ricordiamo.

Un anno fa, Alex Otaola ha lanciato una campagna firme affinché glki USA ritirassero la green card o la residenza permanente ai componenti del duo Gente de Zona a cui (30), inoltre,sono stati anche vietati dal sindaco di Miami nel concerto di fine anno (31). A ottobre, Otaola è riuscito a intervistare, per il suo programma, lo stesso presidente Donald Trump (32) e gli consegnava una "lista rossa" di cubani/e a cui impedire l'ingresso nel paese (33). Tra loro, i componenti di Gente de Zona e le loro famiglie. Il peccato? Aver salutato il presidente Miguel Díaz-Canel durante un concerto all'Avana (34). Dalla notte alla mattina, il duo -che aveva una doppia residenza, a Miami e all'Avana- ha perso tutto. La sua partecipazione al tema "Patria e vita" è ora la sua "purgazione". Come le loro dichiarazioni, senza senso, contro il governo cubano: "Quando uno cresce in un regime come quello cubano ci si abitua a vivere nella paura", hanno appena dichiarato (35). Si capisce "vivere nella paura", giusto?

Il caso di Descemer Bueno, un altro degli interpreti della clip, è quasi identico. Le sue lodi alla cooperazione medica di Cuba e la sua condanna del blocco USA (36) lo mettevano, un anno fa, nel bersaglio di Alex Otaola che, in mesi, è riuscito a boicottare i suoi concerti a Miami ea distruggere la sua carriera (37). DescemerBueno ha resistito, ha portato il presentatore in tribunale… (38). Ma ha perso la battaglia (39). Ed è giuntoalla purgazione: senza alcun ragione, ha iniziato ad attaccare il governo cubano (40) e si è inginocchiato davanti a Otaola, congratulandosi anche per la sua intervista a Donald Trump e la sua lotta per la "libertà di Cuba" (41). E ora arriva ... "Patria e Vita".

Un altro degli interpreti, Maykel Osorbo, non sembra un convertito. Qualche mese fa, sapete cosa chiedeva a Donald Trump? Ascoltate: “Sono un sostenitore, ora stesso, di un'invasione. Invaderanno Cuba? Vengano qui”(42). Perciò ha dichiarato, agli stessi media che tacciono la suaapologiadel terrorismo più atroce contro il suo paese, che la canzone “Patria y Vida” è “un inno di guerra” (43).

"Ti dirò una cosa, questa foto (il promo di “Patria y Vida” con DescemerBueno, Gente de Zona e Yotuel Romero) riassume il lavoro che stiamo facendo in questo programma da quattro anni": così mostrava Alex Otaola, nel suo programma, esultante, il risultato della sua ostinazione mafiosa.

Più chiaro di così?

(Continua)

Patria y Vida: Die Freiheit der Waffe an der Schläfe

Übersetzung: Volker Hermsdorf

José Manzaneda, Koordinator von Cubainformación. – In den vergangenen Monaten haben kubanische Künstler mehrere Videos mit politischen Aussagen gedreht. "Desbloquéame", von Raúl Torres, prangert die US-Blockade an (1). "No te metas", vom Humoristen Virulo, die Einmischung des Weißen Hauses auf der Insel mit Hilfe bezahlter Künstler (2). Aber haben diese Videos die internationale Presse, oder die spanische Presse zum Beispiel, interessiert? Nicht im Geringsten.

Aber natürlich, wenn sie von Miami aus einen Song gegen die kubanische Regierung veröffentlichen, dann ja. Wir haben unzählige Nachrichten und eine ganze Woche lang Interviews in Zeitungen, Radio und Fernsehen gesehen (3) (4). Es handelt sich um "Patria y Vida", dessen Autor, Yotuel Romero, zu einer Sitzung des Europäischen Parlaments von den rechtsgerichteten Gruppen eingeladen wurde, die die Zerstörung des aktuellen Dialog- und Kooperationsabkommens zwischen der Europäischen Union und Kuba befürworten (5). Romero kündigte an, dass er - hören Sie gut zu, das ist kein Scherz - "im Namen von ganz Kuba" kommen würde (6).

Er wurde auch im spanischen Parlament empfangen (7) und bekräftigte, dass "alles, was ich über Meinungsfreiheit gelernt habe, in Spanien gewesen ist" (8). Das war in derselben Woche, in der der katalanische Rapper Elgio (9) zu sechs Monaten Gefängnis verurteilt wurde, und die Proteste gegen die Inhaftierung eines anderen Künstlers, Pablo Hasél (10), fortgesetzt wurden. Yotuel Romero gab Dutzende von Interviews: Glauben Sie, dass ihn jemand zu diesem Thema gefragt hat?

"Patria y Vida" ist eine gemischte Operation aus dem Marketing der Plattenfirma und politischer Propaganda: Einige kubanische Künstler, die in Miami ansässig sind, suchen nach einem wirtschaftlichen Aufschwung für ihre Karrieren in einem Jahr ohne Konzerte; auf der anderen Seite benutzt die kubanisch-amerikanische Ultra-Rechte sie, um Joe Biden weiter unter Druck zu setzen und eine Wiederholung des "Obama-Weges", des Dialogs mit Havanna, zu verhindern (11).

Die Petitionen mit gegensätzlicher Intention in den USA, nämlich die, die eine Aufhebung der Sanktionen gegen Kuba fordern, sind deutlich mehr: religiöse Organisationen (12), kubanische Emigranten (13), NGOs und Solidaritätsgruppen (14), Bürgermeister (15), Kongressabgeordnete (16)... Aber gibt es irgendwelche Berichte oder Interviews darüber in der Konzernpresse? In der Tat, praktisch keine.

Wir lesen Schlagzeilen, die Wunsch und Wirklichkeit verwechseln (17): "'Patria y vida', das Lied, das die kubanische Regierung in die Schranken gewiesen hat" (18), "Der kontroverse Song, der dem kubanischen Regime Schauer über den Rücken jagte" (19) (20). Das gleiche erklärte Willy Chirino, als er seinen Song "Unser Tag wird kommen" veröffentlichte... vor 30 Jahren! (21).

Außerdem viel, viel Opfergebaren: "Die kubanische Staatspresse hetzt gegen das Lied, das zu Veränderungen auf der Insel aufruft" (22), "Die Regierung nennt Yotuel Romero einen 'jinetero'" (23). Eine absolute Lüge, denn der Begriff "jinetero" gehört zu einem Meme, das auf der Insel sehr häufig retweetet wird und von einem privaten Account stammt, nicht von der Regierung (24). "Wenn meiner Familie etwas zustößt, mache ich die kubanische Regierung dafür verantwortlich", titelten mehrere Medien und schufen damit eine Nachricht über etwas –nämlich angebliche "Repressalien" -, das nicht geschehen ist (25).Die gleichen Medien, die keine Zeile über die systematische Verfolgung von Künstlern der Insel in Miami veröffentlicht haben. Vergangenes Jahr erklärte das Büro des Bürgermeisters dieser Stadt zwei Salsa-Musiker zur Persona non grata, Paulito FG (26) und Haila María Mompié (27), was zur Absage ihrer Konzerte in den USA führte (28). Alles auf Initiative des Moderators und Youtubers Alex Otaola (29). Eine Schlüsselfigur zum Verständnis, warum an dem Clip "Patria y Vida" auch Gente de Zona und Descemer Bueno teilgenommen haben. Erinnern wir uns.

Vor einem Jahr startete Alex Otaola eine Unterschriftenkampagne,damit die USA den Mitgliedern des Duos Gente de Zona die Green Cardsund die Berechtigung zum Daueraufenthalt entziehen(30). Außerdem verhinderteder Bürgermeister von Miami ihren Auftritt bei einem Konzert zum Jahresende (31). Im Oktober gelang es Otaola in seinem Programm Präsident Donald Trump persönlich zu interviewen (32), und er übergab ihm eine "rote Liste" von Kubanern, deren Einreise verhindert werden sollte (33). Darunter waren auch die Mitglieder von Gente de Zona und ihre Familien. IhrVergehen? Die Begrüßung von Präsident Miguel Diaz-Canel während eines Konzerts in Havanna (34). Über Nacht verlor das Duo - das einen doppelten Wohnsitz in Miami und Havanna hatte - alles. Ihre Teilnahme an dem Lied "Patria y Vida" ist nun ihre "Reinwaschung". Dem diente auch ihre aus heiterem Himmel kommenden Erklärungen gegen die kubanische Regierung: "Wenn man in einem Regime wie dem kubanischen aufwächst, gewöhnt man sich daran, mit der Angst zu leben", erklärten sie gerade (35). Sie verstehen diese Formulierung "mit der Angst zu leben", oder?

Der Fall von Descemer Bueno, einem anderen Darsteller in dem Clip, ist fast identisch. Sein Lob für Kubas medizinische Zusammenarbeit und seine Verurteilung der US-Blockade (36) brachten ihn vor einem Jahr ins Fadenkreuz von Alex Otaola, dem es innerhalb weniger Monate gelang, seine Konzerte in Miami zu boykottieren und seine Karriere zu zerstören (37). Descemer Bueno wehrte sich, brachte den Moderator vor Gericht... (38). Aber er hat die Schlacht verloren (39). Und dann folgte auch seine Läuterung: Ohne irgendeinen Anlass begann er damit, die kubanische Regierung anzugreifen (40) und ging vor Otaola auf die Knie, gratulierte ihm sogar zu seinem Interview mit Donald Trump und seinem Kampf für die "Freiheit Kubas" (41). Und jetzt folgt... "Patria y Vida".

Ein anderer Interpret, Maykel Osorbo, wirkt nicht wie ein Seitenwechsler. Wissen Sie, worum er Donald Trump vor ein paar Monaten gebeten hat? Hören Sie selbst: "Ich bin in diesem Moment Unterstützer für eine Invasion. Werden Sie auf Kuba einmarschieren? Kommen Sie nur hierher" (42). Deshalb hat er gegenüber denselben Medien, die sein Eintreten für den abscheulichsten Terrorismus gegen sein Landverschwiegen haben, erklärt, dass das Lied "Patria y Vida" "eine Kriegshymne" ist (43).

"Ich werde Ihnen etwas verraten, in diesem Foto (einerWerbung für "Patria y Vida" mit Descemer Bueno, Gente de Zona und Yotuel Romero) ist die Arbeit zusammengeflossen, die wir in diesem Programm seit vier Jahren leisten": So zeigte Alex Otaola in seinem Programm triumphierend das Ergebnis seiner mafiösen Hartnäckigkeit.

Kann es noch deutlicher formuliert werden?

Herstellung: Itsasne Rivera und Natalia Allende.

Visita las redes sociales de Cubainformación:

https://www.facebook.com/cubainformacion

https://twitter.com/cubainformacion

https://www.instagram.com/cubainformacion/

https://www.youtube.com/user/CubainformacionTV/videos

Telegram: https://t.me/cubainformacion

Hazte socia-o de Cubainformación: https://cubainformacion.tv/campaigns/yotambiensoyci/donativo