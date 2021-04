Ana Belén Montes, Chelsea Manning, Edward Snowden: la ética crucificada (+Italiano)

Ana Belén Montes, Chelsea Manning, Edward Snowden: l'etica crocifissa (Versione italiana: cliccare CC sul video, selezionare la lingua e riprodurre. Potete leggere il testo in italiano più in basso).

Ana Belén Montes, Chelsea Manning, Edward Snowden: la ética crucificada

Cubainformación TV - Basado en un texto de Rosa Miriam Elizalde - La Jornada.- La puertorriqueña Ana Belén Montes fue encarcelada en 2001 en Fort Worth, Texas, donde no puede recibir visitas, salvo de un hermano. Ni llamar por teléfono, ni recibir periódicos, ni ver televisión, ni relacionarse con otras reclusas.

Tiene 64 años y ha pasado dos décadas en absoluta soledad. Nelson Mandela lo dijo: “lo peor es estar encerrado con uno mismo”.

Montes, oficial de la Agencia de Inteligencia Militar del Pentágono, estaba a cargo de Cuba. Pero, como declaró al juez, “obedecí mi conciencia más que obedecer la ley. La política de nuestro gobierno hacia Cuba es cruel e injusta” y “me consideré moralmente obligada a ayudar a la Isla a defenderse de nuestros esfuerzos de imponer en ella nuestros valores y nuestro sistema político”.

Ana Belén Montes fue condenada por entregar a La Habana información sobre planes militares de agresión desde EEUU.

Es la crucifixión que impone el régimen norteamericano a quienes, desde una sacudida ética, deciden anteponer la vida de seres inocentes a su propia seguridad y libertad.

Son los Ron Ridenhours, Chelsea Manning, Edward Snowden... O Daniel Ellsberg, quien filtró los llamados Pentagon Papers sobre la invasión estadounidense a Vietnam. En la película “The Post: los oscuros secretos del Pentágono”, Ellsberg lanza una pregunta crucial: “¿No iría Vd. a la cárcel por evitar una guerra?”

Esa fue la intención de Ana Belén Montes, que saldrá en libertad, 22 años después, en 2023.

Ana Belén Montes, Chelsea Manning, Edward Snowden: l'etica crocifissa

Cubainformación TV - Basato su un testo di Rosa Miriam Elizalde - La Jornada

Traduzione: Francesco Monterisi

La portoricana Ana Belén Montes è stata incarcerata nel 2001 a Fort Worth, Texas, dove non può ricevere visitatori, tranne chedi un fratello. Né chiamare al telefono, né ricevere giornali, né guardare la televisione, né interagire con altre detenute.

Ha 64 anni e ha trascorso due decenni in assoluta solitudine. Nelson Mandela lo disse: “la cosa peggiore è star chiusi con se stessi”.

Montes, ufficiale dell'Agenzia di Intelligence Militare del Pentagono, era incaricata di Cuba. Ma, come ha dichiarato al giudice, “ho obbedito alla mia coscienza più che obbedire alla legge. La politica del nostro governo verso Cuba è crudele ed ingiusta”e“mi sono consideratamoralmente obbligata ad aiutare l'isola a difendersi dai nostri sforzi d’ imporle i nostri valori e il nostro sistema politico”.

Ana Belén Montes è stata condannata per aver fornito all'Avana informazioni sui piani militari di aggressione dagli USA.

È la crocifissione che impone il regime nordamericano a coloro che, per una scossa etica, decidono anteporre la vita di esseri innocenti alla propria sicurezza e libertà.

Sono i RonRidenhours, Chelsea Manning, Edward Snowden ... o Daniel Ellsberg, che ha fatto trapelare i cosiddetti Pentagon Papers sull'invasione USA del Vietnam. Nel film "The Post: The Dark Secrets of the Pentagon", Ellsberg pone una domanda cruciale: "Non andreste in prigione per impedire una guerra?"

Questa è stata l'intenzione di Ana Belén Montes, che uscirà in libertà 22 anni dopo, nel 2023.

Edición gráfica y de video: William Ibáñez. Presentación: Lázaro Oramas. Redacción: José Manzaneda.

