Denuncia urgente: agreden en Barcelona a la activista solidaria con Cuba Ana Hurtado

El agresor está vinculado a las redes de la ultraderecha y de la contrarrevolución cubana en Barcelona.

Cubainformación.- La cineasta y activista por Cuba Ana Hurtado nos relata lo ocurrido ayer, 1 de julio de 2022, en un supermercado de Barcelona. Un individuo, de nacionalidad española, que iba a acompañado por otro que grababa con su móvil, la insultó, la escupió y la zarandeó violentamente, a gritos de "comunista de mierda".

El medio "anticastrista" Cibercuba, sin embargo, blanqueaban esta agresión contra una mujer y con motivación claramente ideológica, con un titular elocuente: "Español enfrenta a periodista Ana Hurtado en supermercado de Barcelona". En el video que publica este portal, facilitado por la pareja del agresor, están recortados convenientemente tres momentos esenciales: el escupitajo, la agresión física y la intervención de una testigo, ciudadana argentina, que salió en defensa de la agredida. Estas imágenes, sin embargo, sí están en la grabación de seguridad del supermercado, a las que solo pueden acceder la autoridad judicial y la policía.

Con la demagogia habitual, el agresor gritó a la documentalista: "compras en los supermercados que los cubanos no pueden comprar y defendiendo a los asesinos de Cuba. Vete a Cuba que allí los cubanos no pueden comprar en un supermercado así". Es el guión made in Miami: quienes apoyan el bloqueo y las sanciones contra el pueblo cubano tratando de que este se rebele contra la Revolución, necesitan endosar las carencias generadas al gobierno cubano.

En la entrevista ofrecida a Cubainformación TV, Ana Hurtado acusa también a miembros de la ultraderecha cubana, como Lázaro Mireles, militante de Vox y líder del proyecto SOSCuba Madrid, de difundir mensajes de odio contra su persona, incitando a que agresiones como esta se repitan.

La cineasta narra que, hace tres semanas, sufrió otra agresión en la calle, que considera fue la primera "advertencia". Después, comenzó a recibir amenazas de muerte y, ahora, los sucesos del supermercado.

El papel de Ana Hurtado ha sido fundamental para desenmascarar a personajes de la ultraderecha de origen cubano en Barcelona, que se concentraron violentamente, durante meses, frente al Consulado de Cuba en Barcelona. Hurtado hizo público que su cabecilla, el músico cubano Sayde Chaling-Chong, quien fuera candidato por el partido Vox y hoy es el presidente de la Alianza Iberoamericana Europea contra el Comunismo, había sido condenado por violencia machista contra su pareja e impuesta una orden de alejamiento. Esta y otras denuncias sobre la inmoralidad del "anticastrismo", ampliamente financiado desde Miami y Madrid, han hecho languidecer sus convocatorias hasta hacerlas casi desaparecer.

Presidente de Cuba condena agresión a periodista española Ana Hurtado

La Habana, 1 jul (Prensa Latina) El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, condenó hoy la agresión que sufrió la cineasta y activista española Ana Hurtado en un súpermercado de Barcelona, España, por su apoyo incondicional al pueblo y Gobierno de la isla.

Desde su cuenta en Twitter, el mandatario calificó el ataque como un acto vil y cobarde. “Nuestra denuncia y condena, Ana Hurtado estamos contigo. Amamos el amor, odiamos al odio”, refirió.

En la misma plataforma el Héroe de la República, Gerardo Nordelo, expresó su repudio a la agresión y preguntó dónde estaban los defensores de los derechos humanos, que piden la “libertad de expresión» para Cuba, cuando se agredió a una mujer cobardemente por defender al pueblo cubano.

En tanto, el vicepresidente del Instituto de Amistad con los Pueblos (ICAP), Víctor Gaute envió un mensaje de solidaridad a Hurtado y expresó que le enorgullece conocerla y defenderla como una hija de Cuba. En el ICAP estamos contigo, concluyó.

La cineasta, periodista y activista española sufrió un ataque la víspera, en un supermercado de Barcelona, donde un hombre la insultó, escupió y zarandeo por mostrar su apoyo públicamente al pueblo y Gobierno de la isla.

En una entrevista ofrecida al portal Cubainformación, Hurtado declaró que hace tres semanas sufrió otra agresión en la calle, que considera fue la primera «advertencia». Después, comenzó a recibir amenazas de muerte y, ahora, los sucesos del supermercado.

Redacción y edición: José Manzaneda.

