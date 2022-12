“Llevamos la patria en nuestra mochila y luchamos contra esa enorme injusticia que es el bloqueo a Cuba”: Claudia González

Cubainformación.- Claudia González, antropóloga socio-cultural cubana residente en Barcelona, sufre, por defender la Revolución cubana, el ataque y la difamación a través de las redes sociales. Hemos querido conversar con ella para saber qué hacen tantas cubanas y cubanos en Europa en favor de su país y en contra del bloqueo de EEUU.

Analizamos -no sin sufrir cierta vergüenza ajena- los ataques que sufre de parte de un youtuber anticubano, afincado en Canadá, Darwin Santana, que asegura -¡agárrense!- que Claudia lleva a cabo un peligroso “trabajo de inteligencia” en diferentes estados, que se habrían convertido, tras su paso por ellos, en “comunistas” o “socialistas”: Ecuador, en la época del gobierno de Rafael Correa, y España, con el gobierno actual de Pedro Sánchez. “Todos los mensajes” de Claudia González son “para acabar con los EEUU”, dijo este individuo en una de sus perlas de odio. Ante la pregunta de qué siente al leer o escuchar semejantes disparates, Claudia muestra su perplejidad, y señala que es una “cubana común y corriente”, emigrada como tantas otras en el mundo, pero que no responden al “monopolio de la narrativa” de la contrarrevolución, que vende la figura del “exiliado político, maltratado que huye de Cuba”, una figura que no es real. Porque, nos dice, existe una emigración cubana que “lleva la patria en su mochila”, que vive con indignación “esa enorme injusticia contra nuestro pueblo que es el bloqueo de EEUU” y que, incluso –es su caso-, tratan de convertir “el amor a su patria en un activismo humanitario” y en forma de protesta pacífica contra ese bloqueo. Personas como quien la ataca “necesitan negar, disfrazar y desprestigiar” este movimiento de la emigración cubana patriótica.

Le preguntamos cómo se entiende que, desde estos canales proyanquis y de ultraderecha, se repita hasta el infinito que, en Cuba, existe una dura realidad de escasez y penurias, mientras se apoyan las sanciones y la asfixia a la Isla. Claudia González subraya que hablan de la escasez pero esconden la causa principal, la guerra económica de EEUU, y “se suman al sabotaje contra la economía cubana, que es la causa esencial de la escasez”. La antropóloga detalla que son “200 años de sabotaje a Cuba desde EEUU”, y se remonta a las rebeliones antiesclavistas, como la de 1843, liderada por Carlota, “atacadas por los esclavistas de España y también de EEUU”; a la enmienda Platt, impuesta por EEUU en la primera constitución cubana; y al actual bloqueo, que es “uno más de los sabotajes contra el proyecto de justicia social de Cuba”. Ante esto, Claudia se pregunta: “¿cómo es posible que, siendo cubano, te sumes a eso?".

González explica que las acciones de solidaridad con Cuba parten, precisamente, de la situación de escasez en la Isla, "que nadie niega". Y enfatiza que “el movimiento de solidaridad con Cuba es un fenómeno único en la humanidad, que habría que estudiar”. Porque “no hay otra injusticia –salvo quizá la de Palestina- que haya despertado tanta solidaridad, en acciones encadenadas y permanentes, durante décadas, como el bloqueo de EEUU contra Cuba”.

En Catalunya, donde reside, colabora tanto con las asociaciones de la emigración cubana patriótica, como con el movimiento de solidaridad catalán y con la plataforma Defensem Cuba. Considera que sumarse a este activismo es “un honor, porque siento respeto y admiración hacia tantas personas de la solidaridad”. Colabora también con la peña del “Titán de Cuba”, youtuber cubano revolucionario residente en EEUU, donde trata de visibilizar estas iniciativas humanitarias o de protesta contra el bloqueo.

Otro de los disparates del tal Darwin Santana es que Claudia González fue elegida para “regar de socialismo” el mundo, porque necesitaban una antropóloga, alguien que estudie la “naturaleza humana”, ya que “el socialismo es un sistema que va en contra de la naturaleza humana”. Claudia considera un absurdo esta afirmación, ya que “el ser humano es un ser social”, que mejora y avanza con “el esfuerzo colectivo, de las comunidades”, que es “su ventaja evolutiva como ser humano”. En este sentido, Cuba es “una gran comunidad, un gran esfuerzo colectivo”, que trata de construir una “sociedad más amable y más humana”.

Como antropóloga, Claudia González ha colaborado en investigaciones sobre la biodiversidad, los saberes ancestrales y la identidad étnica.

