Israel destruye 200 mezquitas, Cuba tiene 2.600 templos de toda creencia: ¿a quién acusa EEUU de represión religiosa? (+Italiano)

Israele distrugge 200 moschee, Cuba ha 2600 templi di tutte le fedi: chi accusano gli USA di repressione religiosa? (Versione italiana: cliccare CC sul video, selezionare la lingua e riprodurre. Potete leggere il testo in italiano più in basso).

En dispositivo movil mantener pulsado el enlace anterior hasta que aparezca el menú con la opción de descargar.

Ver este mismo video en YouTube

Foto para portada: Jorge Luis Baños/ IPS Cuba.

Coordinación de subtitulaciones: Antonio García Moreno.

Israel destruye 200 mezquitas, Cuba tiene 2.600 templos de toda creencia: ¿a quién acusa EEUU de represión religiosa?

José Manzaneda, coordinador de Cubainformación.- El régimen de Israel ha destruido, con las bombas suministradas por EEUU, cerca de 200 mezquitas, en su actual campaña de genocidio en Gaza (1). También otros templos, como la iglesia ortodoxa griega de San Proferius (2).

El régimen de Ucrania, también armado por EEUU, persigue a la llamada Iglesia ortodoxa canónica, que cuenta con dos millones de creyentes (3). A los allanamientos de templos y conventos, se suma ahora una ley de la Rada Suprema que permitirá su ilegalización (4).

El Gobierno de EEUU publica, cada año, su “Informe sobre Libertad Religiosa Internacional”, en el que se incluye una “lista negra” de países que -supuestamente- la cercenan (5). Estarán Israel y Ucrania, ¿verdad?

¡Ingenuos! En las “listas negras” de EEUU solo se incluyen aquellos países que adversan sus intereses: China, Rusia, Irán… (6)

Y por supuesto Cuba, una de las naciones con mayor libertad y pluralidad de creencias de todo el continente americano, con cerca de 2.600 centros de culto (7): católicos, protestantes, evangelistas, ortodoxos rusos y griegos, judíos, musulmanes, budistas, yorubas, abakuás, etc., etc.

Hace apenas un mes, Jerry Pillay, secretario general del Consejo Mundial de Iglesias, que agrupa a 348 iglesias cristianas, con cerca de 600 millones de fieles en 120 países (8), afirmó que “la narrativa de que la libertad religiosa no existe en Cuba debe terminar porque no es cierta”, y acusó a la Casa Blanca de realizar “afirmaciones falsas” “para justificar su posición y el bloqueo” que mantiene contra la Isla (9).

Otro representante de este Consejo Mundial de las Iglesias manifestó, además, su “grave preocupación” por el acoso a la Iglesia ortodoxa en Ucrania (10).

Sin embargo, una búsqueda sobre el tema nos lleva, invariablemente, a las noticias sobre la famosa lista de EEUU y, muy en particular, a Cuba (11) (12) (13).

Es un mecanismo circular. El Gobierno de EEUU financia, de forma directa o indirecta, a supuestas “organizaciones de derechos humanos”, que redactan los informes “independientes” sobre la “falta de libertad religiosa” en Cuba, que serán, a su vez, la base argumental para las listas e informes del Departamento de Estado (14). Decenas de medios digitales de “temática cubana”, también financiados con fondos federales de EEUU, así como no pocos medios corporativos, convertirán en noticias estas acusaciones contra Cuba, para las que las pruebas… están de sobra (15).

En 2023, por ejemplo, el Observatorio Cubano de Derechos Humanos, entidad del “anticastrismo” con sede en Madrid y que está sostenida con subvenciones del Gobierno de EEUU (16) (17), denunciaba más de mil supuestas “acciones contra las libertades religiosas” en Cuba (18).

Pero, en ocasiones, la conexión es aún más “orgánica”. En 2022, la Comisión de los EEUU sobre Libertad Religiosa Internacional (USCIRF) (19), una agencia del Gobierno federal, publicó un informe titulado “Reforma constitucional y libertad religiosa en Cuba”, con acusaciones gruesas contra La Habana (20). ¿Y saben quiénes fueron dos de sus cuatro autores? Un representante de Outreach Aid to the Americas, una organización religiosa del “anticastrismo” financiada por el Gobierno de EEUU (21), y el presidente de la organización, también “anticastrista”, Prisoners Defenders.

Las preguntas son evidentes: ¿qué hacen dos “ONG”, “independientes”, de “derechos humanos”, redactando el informe de una agencia federal del Gobierno de EEUU (22)? Y por realizarlo, ¿cuánto dinero han recibido de fondos federales de este Gobierno, de manera directa o a través de otras organizaciones intermediarias?

En 2020, el Consejo Nacional de Iglesias de EEUU, que agrupa a 38 iglesias con 40 millones de fieles, calificó de “error de juicio atroz” las acusaciones contra Cuba desde Washington, y negó que existiera falta de libertad de culto en la Isla (23).

Sin embargo, ¿qué leemos en los mencionados informes? Disparates de grueso calibre como que la organización estadounidense Pastores por la Paz es una “agrupación falsa” creada “por el Estado de Cuba” (24). ¿Increíble verdad? Pues todo tiene su explicación: Pastores por la Paz, integrada en la Fundación Interreligiosa para la Organización Comunitaria (IFCO), entidad con casi 60 años de trabajo en EEUU (25), es una de las cabezas del movimiento de solidaridad que, en aquel país, denuncia cada día el bloqueo criminal que sufre Cuba (26); ha organizado decenas de caravanas humanitarias para el pueblo cubano (27); y, además, coordina el programa de becas cubanas para estudiantes de EEUU en la Escuela Latinoamericana de Medicina de La Habana (28). Es una pequeña piedra en el zapato de la Casa Blanca. La piedra grande, por supuesto, se llama Cuba.

De ahí que una de las tareas de las organizaciones que colaboran con el Departamento de Estado en la justificación de su guerra económica contra Cuba sea criminalizar a organizaciones solidarias como Pastores por la Paz.

Israele distrugge 200 moschee, Cuba ha 2600 templi di tutte le fedi: chi accusano gli USA di repressione religiosa?

José Manzaneda, coordinatore di Cubainformacion

Traduzione: Francesco Monterisi

Il regime israeliano ha distrutto, con le bombe fornite dagli USA, quasi 200 moschee, nella sua attuale campagna di genocidio a Gaza (1). Anche altri templi, come la chiesa greco-ortodossa di San Proferius (2).

Il regime ucraino, anch’esso armato dagli USA, perseguita la cosiddetta Chiesa ortodossa canonica, che conta due milioni di fedeli (3). Oltre alle incursioni nei templi e conventi, ora si somma una legge della Rada Suprema che ne consentirà la illegalizzazione (4).

Il governo USA pubblica, ogni anno, il suo “Rapporto sulla Libertà Religiosa Internazionale”, che comprende una “lista nera” di paesi che -presumibilmente- la limitano (5). Ci saranno Israele e Ucraina, vero?

Ingenui! Nelle “liste nere” degli USA solo s’includono quei paesi che si oppongono ai suoi interessi: Cina, Russia, Iran… (6)

E ovviamente Cuba, una delle nazioni con la maggiore libertà e pluralità di credenze dell’intero continente americano, con quasi 2600 centri di culto (7): cattolici, protestanti, evangelisti, russi e greco-ortodossi, ebrei, musulmani, buddisti, yoruba, abakua, ecc., ecc.

Appena un mese fa, Jerry Pillay, segretario generale del Consiglio Mondiale delle Chiese, che riunisce 348 chiese cristiane, con quasi 600 milioni di seguaci in 120 paesi (8), affermava che “la narrazione secondo cui la libertà religiosa non esiste a Cuba deve finire perché non è vera”, e ha accusato la Casa Bianca di fare “false affermazioni” “per giustificare la sua posizione ed il blocco” che mantiene contro l’Isola (9).

Anche un altro rappresentante di questo Consiglio Mondiale delle Chiese ha espresso, inoltre, la sua “grave preoccupazione” per le vessazioni subite dalla Chiesa ortodossa in Ucraina (10).

Tuttavia, una ricerca in materia ci porta, invariabilmente, a notizie sulla famosa lista USA ed, in particolare, su Cuba (11) (12) (13).

È un meccanismo circolare. Il governo USA finanzia, direttamente o indirettamente, presunte “organizzazioni per i diritti umani”, che redigono rapporti “indipendenti” sulla “mancanza di libertà religiosa” a Cuba, che costituiranno, a loro volta, la base argomentativa per le liste e i rapporti dei Dipartimento di Stato (14). Decine di media digitali su “tematiche cubane”, anch’essi finanziati con fondi federali USA, così come non pochi media aziendali, convertiranno in notizie queste accuse contro Cuba, per le quali le prove… avanzano (15).

Nel 2023, ad esempio, l’Osservatorio Cubano dei Diritti Umani, entità dell’“anticastrismo” con sede a Madrid e sostenuta da sussidi del governo USA (16) (17), ha denunciato più di mille presunte “azioni contro le libertà religiose” a Cuba (18).

Ma a volte la connessione è ancora più “organica”. Nel 2022, la Commissione USA per la Libertà Religiosa Internazionale (USCIRF) (19), un’agenzia governativa federale, ha pubblicato un rapporto intitolato “Riforma costituzionale e libertà religiosa a Cuba”, con pesanti accuse contro L’Avana (20). E sapete chi erano due dei suoi quattro autori? Un rappresentante di Outreach Aid to the Americas, un'organizzazione religiosa dell’“anticastrismo” finanziata dal governo USA (21), e il presidente dell'organizzazione, anch'essa “anticastrista”, Prisoners Defenders.

Le domande sono ovvie: cosa ci fanno due “ONG” “indipendenti” “per i diritti umani” redigendo il rapporto di un’agenzia federale del governo USA (22)? E per fare ciò, quanto denaro hanno ricevuto dai fondi federali di questo governo, direttamente o tramite altre organizzazioni intermediarie?

Nel 2020, il Consiglio Nazionale delle Chiese USA, che riunisce 38 chiese con 40 milioni di fedeli, ha qualificato come un “grave errore di giudizio” le accuse di Washington contro Cuba e ha negato che esistesse mancanza di libertà di culto sull'Isola (23).

Ma cosa leggiamo nei suddetti rapporti? Sciocchezze di grande calibro, come quella secondo cui l'organizzazione USA Pastori per la Pace è un “falso gruppo” creato “dallo Stato di Cuba” (24). Incredibile, davvero? Ebbene, tutto ha una spiegazione: Pastori per la Pace, integrata nella Interreligious Foundation for Community Organization (IFCO), entità con quasi 60 anni di attività negli USA (25), è una dei capi del movimento di solidarietà che, in quel Paese, denuncia, ogni giorno, il criminale blocco che Cuba soffre (26); ha organizzato decine di carovane umanitarie per il popolo cubano (27); e, inoltre, coordina il programma di borse di studio cubane per studenti USA presso la Scuola Latinoamericana di Medicina dell'Avana (28). È una piccola spina nel fianco della Casa Bianca. La grande spina, ovviamente, si chiama Cuba.

Da qui che uno dei compiti delle organizzazioni che collaborano con il Dipartimento di Stato nella giustificazione della sua guerra economica contro Cuba sia criminalizzare le organizzazioni solidali come Pastori per la Pace.

Visita las redes sociales de Cubainformación:

Facebook: https://www.facebook.com/cubainformacion

X (Twitter): https://twitter.com/cubainformacion

@cubainformacion

Instagram: https://www.instagram.com/cubainformacion/

YouTube: https://www.youtube.com/user/CubainformacionTV/videos

TikTok: https://www.tiktok.com/@cubainformacion.tv

Canal de Telegram: https://t.me/cubainformacion

Canal de WhatsApp: https://whatsapp.com/channel/0029Va9YFa43bbV3qiotA40d

Hazte socia-o de Cubainformación: https://cubainformacion.tv/campaigns/yotambiensoyci/donativo