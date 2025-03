EEUU sanciona a países con brigadas médicas cubanas

Cubainformación.- El Secretario de Estado de EEUU “Marco Rubio anuncia una política de restricción de visas a quienes explotan a trabajadores cubanos”, leemos en El País, diario español convertido en verdadero libelo de propaganda contra Cuba.

La nota está firmada por Carla Gloria Colomé, cubana que trabajó, durante años, en La Habana, en la llamada “prensa independiente”, tan independiente que su salario se lo pagaba el Gobierno de EEUU a través de sus fondos para la “democracia en Cuba”.

El titular lo dice todo: “visas a quienes explotan a trabajadores cubanos”. No “según EEUU”, “según Marco Rubio”, no, no. El diario lo afirma y respalda la narrativa falsaria y mentirosa del Departamento de Estado contra la cooperación médica cubana en cientos de países del Sur Global. Y también respalda sus métodos: el chantaje mafioso, el amedrentamiento a los gobiernos que han firmado convenios de salud con Cuba, y cuyas poblaciones son atendidas por profesionales de la salud de la Isla. Porque lo ahora aprobado por este monstruo moral llamado Marco Rubio (el arquitecto de las 243 sanciones impuestas contra Cuba en la primera administración Trump y hoy Secretario de Estado) consiste en negar la entrada a EEUU no solo a representantes del Ministerio de Salud de Cuba, medida realmente de poco impacto, sino también a aquellos funcionarios y funcionarias de los países receptores de la cooperación médica cubana que firmen dichos acuerdos, además de a sus familias. No se puede ser más malvado.

¿Y cuál es el objetivo, además de desprestigiar el ejemplo de la cooperación cubana en todo el mundo? Acabar con los recursos que obtiene la Isla para mantener su sistema interno de salud, ya que algunos países aportan ciertos ingresos que son el soporte del presupuesto público de salud de Cuba. Es decir: que la situación crítica en la Isla se convierta en dramática y caótica. Marco Rubio y sus secuaces, sus ONG colaboradoras, no son más que verdugos del pueblo cubano. Auténticos enemigos de una despiadada guerra económica. Y así deben ser tratados.

Por otro lado, el Gobierno de EEUU acaba de dar un nuevo golpe a cubanas y cubanos migrantes, al congelar todo procedimiento de solicitud de residencia permanente a quienes habían entrado por tres vías: el Parole Humanitario, el Parole para Ucranianos y el Parole de Reunificación Familiar. El que afecta a la emigración cubana es, fundamentalmente, el primero, el Parole Humanitario. Fue creado por Joe Biden para que migrantes de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela, en caso de obtener estos una persona “patrocinadora financiera”, y obtenían a través de esta figura un período de dos años de estancia legal en EEUU. Se beneficiaron 530 mil personas, de ellas más de 110 mil cubanas. Y en este caso (el cubano), con un privilegio añadido: al existir la Ley de Ajuste Cubano de 1966, tras un año de estancia, podían obtener la residencia permanente (Green Card). Pero ¿qué ha ocurrido? Que ahora todo se ha paralizado, se encuentran en un limbo legal y con una posibilidad real de deportación. ¿Qué dicen ahora los (anti)cubanos trumpistas de la Florida? ¿Van a seguir diciendo que defienden a su gente? Su gran líder les ha dado una buena patada por el trasero.

Analizamos también la manipulación de la “prensa independiente cubana” (pagada por el Gobierno de EEUU) sobre el holding empresarial del Estado cubano GAESA.

También nos adentramos en el vasto programa de impulso de la energía solar fotovoltaica, que será la solución a la grave crisis eléctrica que vive Cuba. Ya funciona el primero de los 92 grandes parques a instalar en el país, con apoyo y financiamiento de China.

Y nos reiremos un rato con el último esperpento en la localidad de Rivas-Vaciamadrid, en la Comunidad de Madrid. Allí, el Partido Popular (PP), a través de su portavoz municipal, la ciudadana nacida en La Habana (de pura casualidad) Janette Novo. Esta ha solicitado “suprimir todos los convenios de colaboración suscritos con entidades (ONG) que desarrollan sus proyectos en un país que aplica la pena de muerte, como es el caso de Cuba”. Así es cómo piensa y actúa la gusanera infame. En Miami o en Madrid. Persigue que la ayuda humanitaria o de cooperación no llegue al pueblo cubano, apoyando así el bloqueo económico y la asfixia al país donde nació. Pero lo terriblemente contradictorio es que Novo mencione la pena de muerte en todo este asunto, sin venir a cuento ni tener la menor relación con un asunto como la cooperación para el desarrollo. Algo que nos provoca varias preguntas: uno, ¿propondrá el PP la ruptura de toda relación política o acuerdo con EEUU donde, no solo existe la pena de muerte, sino que se aplica sin compasión?; dos, ¿sabía el PP que en Cuba hay una moratoria y, desde hace 23 años, no se ha aplicado la pena de muerte ni una sola vez?; y tres, ¿propondrá la derecha anular todos los proyectos de cooperación en países de África donde también existe dicha pena en sus códigos penales?

Por último, analizamos la posición del actual Gobierno de EEUU en el tema de Ucrania, algo que está provocando cortocircuitos agudos en los cerebros de los odiadores trumpistas anticubanos de Miami. ¿No decían que Cuba debía ser (aún más) sancionada por abstenerse y no condenar en Naciones Unidas la “invasión” rusa del Donbass? Pues EEUU acaba de votar No, ¡junto a Rusia, Corea del Norte, Bielorrusia y Nicaragua!, a la última propuesta de Ucrania al respecto. Sufran, sufran, que esto solo acaba de empezar.

Foto: Médica cubana Miriela León Sierra atende a madre adolescente brasileña en Paraíba. Autoría de Araquém Alcântara.

