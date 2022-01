Aprobemos la vacuna cubana Soberana contra la Covid-19 en Italia y en Europa (Recogida de firmas en Change)

La iniciativa "Aprobemos la vacuna cubana Soberana contra la Covid-19 en Italia y en Europa", iniciada en Italia, puede ser apoyada a través de change.org.

Aprobación de la vacuna cubana Soberana contra el Covid en Italia y Europa

Firma la petición: Aprobación de la vacuna cubana

Esta petición fue iniciada por un grupo de italianos e italianas que vinieron a Cuba en señal de amistad y solidaridad.

El objetivo de esta petición es solicitar a AIFA y a EMA que evalúen la eficacia de la vacuna cubana Soberana contra el Covid con criterios objetivos y que aprueben su uso en Italia y Europa.

La vacuna ha superado la fase 3 ( Registro Público Cubano de Ensayos Clinicos ) y se está utilizando con éxito en la isla caribeña. La elección de las vacunas contra esta grave pandemia no puede subordinarse a la lógica monopolística de las grandes multinacionales farmacéuticas.

Hasta la fecha, de las 31 vacunas aprobadas en todo el mundo ( Covid19 Vaccine Tracker ), sólo cinco han sido autorizadas en Europa, incluidas las de Johnson y Astrazeneca, que ya no están en estudio ( European Medicines Agency ).

Questa petizione ha come scopo richiedere agli enti AIFA ed EMA di valutare con criteri oggettivi l'efficacia del vaccino Cubano Soberana contro il Covid ed approvarne il suo utilizzo in Italia ed in Europa. Il vaccino ha superato la fase 3 ( https://rpcec.sld.cu/trials/RPCEC00000354-En ) ed è utilizzato con successo nell'isola caraibica. La scelta dei vaccini contro questa grave pandemia non può subordinarsi alle logiche monopolistiche delle grandi multinazionali farmaceutiche. Ad oggi dei 29 i vaccini approvati nel mondo ( https://covid19.trackvaccines.org/vaccines/approved/ ) solo 5 sono stati autorizzati in Europa, compresi Johnson ed Astrazeneca ormai non più presi in considerazione ( https://www.ema.europa.eu/en/human-regulatory/overview/public-health-threats/coronavirus-disease-covid-19/treatments-vaccines/vaccines-covid-19/covid-19-vaccines-authorised ).

Aprobemos la vacuna cubana Soberana contra la Covid-19 en Italia y en Europa

Abogan en Francia por acceso a vacunas cubanas contra Covid-19

París, 14 ene (Prensa Latina) El diputado francés François-Michel Lambert pidió hoy en la Asamblea Nacional incluir a las vacunas cubanas entre las autorizadas en el país para proteger de la Covid-19 a la población, en particular en los territorios de ultramar.

Imaginemos cuán importante sería, dentro del objetivo de proteger a nuestros conciudadanos, ampliar la cantidad de vacunas aprobadas, subrayó el presidente del Grupo de Amistad Francia-Cuba de la Asamblea.

En un debate sobre el proyecto de ley para transformar el actual pase sanitario en pase de vacunación, el parlamentario ecologista abogó por permitir a las autoridades de los colectivos territoriales de ultramar, sobre todo los caribeños, inmunizar a sus habitantes con productos cubanos.

La población allí tiene desconfianza y es comprensible, recordemos el asunto de la clordecona y del daño causado, cuando se les dijo que no provocaría problemas, comentó.

Durante casi dos décadas a finales del siglo pasado, el insecticida clordecona fue utilizado en las plantaciones bananeras, con consecuencias fatales para los seres humanos y el medioambiente en territorios como Guadalupe y Martinica.

En las Antillas confiarán en las vacunas cubanas mucho más que en las estadounidenses, subrayó Lambert.

Cuba elaboró y produjo a gran escala inmunógenos como Abdala y Soberana 02, con los que ya protegió de la Covid-19 al 90 por ciento de su población, productos que envió a países de América Latina y Asia.

Lambert ha llamado en diversos espacios a una mayor cooperación entre Francia y la isla en materia de salud, demanda impulsada con mayor fuerza en el contexto de la pandemia.

El diputado es también un duro crítico del bloqueo económico, comercial y financiero estadounidense contra Cuba, país al que califica de salvador de vidas por su solidaridad internacional.