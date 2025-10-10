"La IA debe ser un campo de batalla por la justicia": encuentro de Díaz-Canel con activistas de la comunicación

Presidencia Cuba.- En la emblemática Universidad de La Habana, el presidente Miguel Díaz-Canel Bermúdez compartió con una representación de los 400 expertos y activistas de la comunicación que participaron en el IV Coloquio Internacional Patria.

Foto: Presidencia de Cuba.

En una nueva edición del podcast Desde la Presidencia, programa que conduce el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, afirmó que la Inteligencia Artificial debe ser un campo de batalla por la justicia y no un monopolio que afecte a los pueblos, al abordar la temática de la comunicación como centro del debate en el contexto del recién concluido Coloquio Patria, evento celebrado en La Habana entre el 17 y el 19 de marzo pasado y dedicado en esta ocasión a los 20 años de la multiplataforma informativa teleSUR.

Desde el anfiteatro de la Facultad de Derecho de la Universidad de La Habana, el podcast esta vez sentó sus bases en un conversatorio entre el mandatario cubano y una representación de los 400 comunicadores que asistieron al reconocido evento de la prensa.

En ese contexto, Díaz-Canel subrayó que el coloquio “va creciendo como un sitio de reflexión, de análisis crítico, de protesta”.

“Porque en Patria estamos haciendo muchas denuncias; en Patria hemos denunciado el genocidio contra Palestina, en Patria se están defendiendo las causas más justas”, enfatizó el dignatario y aseguró que en el recinto de la Universidad de La Habana donde tuvo lugar la reunión, se respiraba el espíritu de Fidel Castro.

Asimismo, expuso su satisfacción recalcando que “hemos creado realmente una plataforma que nos integra para defender la posición de que un mundo mejor es posible”.

«En Patria están surgiendo propuestas y construcciones que estamos compartiendo. hemos creado una plataforma que nos integra para defender el ideal de que un mundo mejor es posible», sostuvo.

En ese sentido, reconoció que Patria se ha convertido en un evento robusto y destacó que es importante alimentar todo lo que se va discutiendo, así como la capacidad de convocatoria que comienza a tomar Patria, a partir de los diversos enfoques que se han ido integrando.

El mandatario aludió al latente tema de la IA afirmando que se debe hacer frente a “la embestida simbólica de los centros de poder que buscan borrar identidades y anular el pensamiento crítico de los seres humanos”.

«Estamos en un momento histórico que trasciende lo tecnológico y lo puramente técnico. No estamos hablando de una herramienta más ni de un invento pasajero. La IA no es un martillo para clavar ni una computadora para acelerar cálculos. es el umbral de un nuevo paradigma que va atener una influencia real en lo humano, lo político, lo tecnológico y lo social», destacó.

De igual manera, alertó que tras «cada algoritmo hay una lucha de poder. Los mismos que ayer saquearon territorios están buscando imponer la IA para establecer su dominio. Quieren que esa tecnología sea un látigo digital, un instrumento de presión para concentrar riquezas, vigilar pueblos y decidir quién importa y quién sobra. Estamos justo en el momento de luchar porque esta sea una creación de todos, sobre todo de nuestros pueblos, y no del imperialismo. Ese es el reto grande».

El mandatario también contextualizó la situación actual de Cuba, víctima del bloqueo impuesto por Estados Unidos hace más de 60 años, que ha sido recrudecido en los últimos tiempos, y realzó la capacidad de resistencia creativa del pueblo cubano.

Patria: Comunicar en la actualidad vs. narrativas hegemónicas

Otros de los asistentes al encuentro centraron el debate en cómo seguir enfrentando las narrativas impuestas desde la hegemonía. Foto: EFE.

El mandatario cubano aseguró que Patria cuenta con una sede, que en los próximos días se anunciará. En ese sentido, destacó la importancia de mantener una estructura formal para comunicarse entre todos los miembros del proyecto, cuestión que ha sido demandada en otras ocasiones.

«Lo primero que tenemos que lograr es unidad, y esta se logra con participación y solidaridad. Si todos aportamos contenidos y compartimos con solidaridad, podemos crear plataformas sencillas y llegar a las más complejas. Si todo lo integramos, no hay quien nos gane la pelea comunicacional en las redes», aseguró el jefe de Estado cubano.

Resaltó que existe una generación de jóvenes que ha sido influida con contenidos negativos, que responden a intereses de poder, al igual que la inteligencia artificial.

Ante ese reto, el presidente cubano aseguró que uniendo todas las fuerzas “no hay quien nos gane la pelea en lo comunicacional”, esto, luego de recordar que ello se da con la participación y la solidaridad como base, agregando además que “tenemos muchos espacios, los espacios que muchos de ustedes lideran”.

Los participantes en el debate, periodistas y comunicadores de diversos medios de comunicación de diversas partes del mundo, agradecieron la iniciativa de Cuba por crear un espacio para luchar por la causa comunicacional en paz.

El comunicador argentino Bruno Lonatti alertó que el Coloquio Patria demuestra que no existen imposibles y cada año el desarrollo de los debates es más profundo.

«Con este esfuerzo tan audaz se está haciendo historia», precisó el influencer argentino.

Asimismo, el periodista argentino de la plataforma Página 12, Jorge Elbaum reconoció que Cuba es un faro moral y político para muchos de su generación, y resaltó además la necesidad de crear algoritmos para hacer frente a las hegemonías de las plataformas y la inteligencia artificial.

«Hay que articular los mundos simbólicos y culturales porque la guerra es una y no es solamente cultural ni de ideas, sino que estas ideas se transforman en dispositivos bélicos para influir y también matar. Este tiempo de debate tiene que incluir que la inteligencia artificial no es inteligencia ni es artificial, pues la inteligencia necesita algo sentipensante y no es artificial porque necesita cargar aguas para un molino para decir aquello que quiere ser dicho, y esa supuesta neutralidad engaña a la gente cuando se consulta chatGTP y dicen que la Revolución Cubana es A y no B», advirtió.

20 años de teleSUR: reconocimiento y legado

Patricia Villegas recalcó que “Patria ha sido un milagro”, dando las gracias al mismo tiempo por la posibilidad del evento y por las “enseñanzas que nos deja a todos”. Foto: YouTube Presidencia de Cuba.

Asimismo, destacó la celebración “con justicia, necesaria, con reconocimiento y también con compromiso y sintiéndola como nuestra entre todos, de los 20 años de teleSUR”.

El mandatario definió a la multiplataforma fundada por los comandantes Hugo Chávez Frías y Fidel Castro Ruz como un espacio “antihegemónico”. “Que no de ha dejado pasar sin que se presente y se exprese ninguno de los acontecimientos más importantes de nuestros pueblos del Sur”, recalcó.

“A Patricia y a todo su equipo, felicitarlos por los fieles que ha sido al pensamiento fundador de Chávez y de Fidel con teleSUR”, dijo, añadiendo que “Patria es una casa para teleSUR”.

Por su parte, la presidenta de la multiplataforma, Patricia Villegas recalcó que “Patria ha sido un milagro”, dando las gracias al mismo tiempo por la posibilidad del evento y por las “enseñanzas que nos deja a todos”.

«Este año, particularmente, todas las condiciones estaban adversas, pero se movieron todas las fuerzas para que el programa se realizara. En este año en particular, una de las actividades más lindas y significativas, es la que tuvo lugar en el barrio Los Avioncitos», resaltó, y reconoció la fuerza y la resistencia del pueblo cubano.

En ese sentido, relató que “todos nosotros sabemos la fuerza de Cuba, que todo el tiempo ellos lo están contando, pero que otra cosa muy distinta es vivir esa fuerza, es ir al barrio, ir al pueblo y caminar entre esa experiencia tan potente”.

Asimismo, destacó que el homenaje realizado a teleSUR, lo es también a los pueblos de América.

Siguiendo el hilo del conversatorio, el periodista brasileño de teleSUR, Beto Almeida indicó que Cuba es una plataforma permanente de ideas revolucionarias. El coloquio Patria es “una plataforma de lo que necesitamos para cambiar el mundo”.

Como Almeida, otros de los asistentes al encuentro centraron el debate en cómo seguir enfrentando las narrativas impuestas desde la hegemonía y cómo hacer para afrontarlas con las herramientas tecnológicas con que se cuenta en la actualidad.

