Diario español “El País” gana el premio a medio más mentiroso contra Cuba (+Texto resolución)

Reunidos en Bilbao, más de medio centenar de organizaciones de amistad con Cuba confirieron al diario español El País el Premio al Medio de Comunicación más Mentiroso contra esa nación caribeña. Todos los videos, fotos y materiales del XIV Encuentro Estatal de Solidaridad con Cuba: Bilbao, 9 al 11 de junio de 2017 La concesión del singular galardón fue anunciada este domingo durante la última jornada del XIV Encuentro Estatal de Solidaridad con Cuba, que sesiona desde el pasado viernes en esta ciudad de la norteña región del País Vasco. En una resolución adoptada por sus más de 200 participantes, el evento concedió la distinción a El País por ser el periódico de España que más méritos acumuló en el arte de calumniar, manipular, falsificar y tergiversar noticias e información contra Cuba y su Revolución. Se trata del segundo reconocimiento que otorga el movimiento solidario con la mayor de las Antillas, pues en 2015 ese "honor" correspondió al diario ultraconservador ABC, según decidió entonces la decimocuarta edición de este foro, celebrada en Zaragoza. "Este segundo ha recaído, tras un documentado proceso de selección de candidaturas a tan ignominioso galardón, en el periódico otrora de los decires, ahora de los 'mentires'… El País: el diario menos independiente del espectro periodístico español", reza el texto. Ni siquiera la inyección de capital de grupos inversores extranjeros, pudo reparar y compensar el desdoro de los constantes embustes y bagatelas que llevaron a este medio a la pérdida de lectores, suscriptores y hasta de publicidad, agregó. "Diario amigo de guarimberos venezolanos y de damas del cheque en blanco, aplausómetro de las bombas inteligentes y ariete ideológico para las intervenciones de la OTAN. En definitiva: amigo, muy amigo de los enemigos de los pueblos", denunció. Texto de la resolución IIº PREMIO AL MEDIO DE COMUNICACIÓN MÁS MENTIROSO CONTRA CUBA, leída en plenario por Antonio López, de la Asociación de Solidaridad con Cuba Maximiliano Tornet de Huelva

El XIV Encuentro Estatal de Solidaridad con Cuba, celebrado Bilbao, los días 9, 10 y 11 de Junio de 2017, ACUERDA: “CONCEDER EL II PREMIO AL MEDIO DE COMUNICACIÓN MAS MENTIROSO CONTRA CUBA” al diario del Estado español que más méritos ha acumulado en el arte de calumniar, manipular, falsificar y tergiversar noticias e información contra Cuba y su Revolución, según criterio de las Asociaciones de Solidaridad con la isla rebelde. El Primero fue entregado, en 2015, en el anterior Encuentro de Zaragoza, al diario ABC. Este Segundo ha recaído, tras un documentado proceso de selección de candidaturas a tan ignominioso galardón, al periódico, otrora de los decíres, ahora de los mentires… EL PAIS: el diario menos independiente del espectro periodístico español. Ni siquiera la inyección de capital de grupos inversores extranjeros ha podido reparar y compensar el desdoro de los constantes embustes y bagatelas que han llevado a este medio a la pérdida de lectores, suscriptores y hasta publicidad. Diario amigo de guarimberos venezolanos y de damas del cheque en blanco, aplausómetro de las bombas inteligentes y ariete ideológico para las intervenciones de la OTAN. En definitiva: amigo, muy amigo de los enemigos de los pueblos. Esta meritoria distinción se remitirá al Sr. Director de El País, Antonio Caño, quien pilota desde 2014 la deriva neoliberal del periódico. Y a Juan Luis Cebrián, presidente del grupo Prisa, a la sazón miembro del Grupo Bilderberg, donde comparte mesa, mantel y objetivos de guerra con los Rockefellers, Rothschilds, el FMI y otros vampiros y sanguijuelas de las economías de los pueblos. A ambos pediremos... o mejor dicho, exigiremos, en nombre de la libertad de prensa y de información, conceptos vacíos en boca de quienes son verdaderos depredadores de las mismas, que den a conocer a sus lectores y lectoras tan insigne reconocimiento en las páginas de su propio diario. También lo comunicaremos a la Asociación de Editores de Diarios Españoles, patronal del sector. A la Sociedad Interamericana de Prensa. Y ¿por qué no? a Reporteros sin Fronteras. Todos, entes ligados a los mismos intereses e ideología que El País: los de las oligarquías golpistas y los gobiernos de las grandes potencias, léase Unión Europea o Imperialismo yanqui. Delegadas y delegados, aquí reunidos en plenario convertido en asamblea del Poder Popular, aprobamos esta resolución. Bilbao, a 11 de Junio de 2017 Comentarios