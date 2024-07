“Cuba es Dignidad”: convocado el XVII Encuentro de Solidaridad con Cuba del Estado español, Torremolinos 4 al 6 de octubre (+Inscripción)

Cubainformación.- "Desde nuestro amor más profundo al pueblo cubano y a su proyecto revolucionario, convocamos desde el MESC (Movimiento Estatal de Solidaridad con Cuba), el XVII Encuentro Estatal de Solidaridad con Cuba, que se celebrará en Torremolinos (Málaga), durante la tarde del viernes 4, durante el sábado 5 y finalmente la mañana del domingo 6 de octubre". Así comienza la nota de prensa en la que se anuncia este importante evento de solidaridad, convocado para "aumentar y mejorar la solidaridad con Cuba, tanto en cooperación como en donaciones, en la difusión de la cultura y la historia de Cuba" y para "tocar temas de actualidad, como la lucha feminista por la igualdad, la defensa de la Revolución en los medios de comunicación, la lucha contra el Bloqueo y la situación económica de Cuba". Además, continúa, "también vamos a confraternizar y a divertirnos, compartiendo con compañeras y compañeros de todo el Estado español y con la delegación cubana que asistirá al Encuentro".

Finalmente, se hace un llamado a la inscripción urgente, ya que las plazas están limitadas a 150 personas. El enlace de inscripción es el siguiente:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdFlEFSCQJ0VXiHK6LF7P4eYXOiPoYRFo50UUj9tvRTcDmDrA/viewform

Prensa Latina: Anuncian Encuentro de Solidaridad con Cuba en España

Convocatoria al XVII Encuentro Estatal de Solidaridad con Cuba: “Cuba es Dignidad”. Torremolinos, 4, 5 y 6 de Octubre de 2024

Comisión preparatoria del XVII Encuentro del MESC (Movimiento Estatal de Solidaridad con Cuba)

Las condiciones materiales de vida del pueblo de Cuba se encuentran en una situación muy difícil. Por un lado, el imperialismo ha arreciado el bloqueo, que el pueblo cubano soporta con valentía y creatividad desde el triunfo de la revolución en 1959. Durante el gobierno de Trump, se aplicaron, en 2019, 240 nuevas medidas económicas para agudizar el bloqueo, a lo que se ha sumado la inclusión de Cuba en la lista de países que según EEUU patrocinan al terrorismo. Dicha acción realizada en enero de 2020, a pocos días antes de cesar en su presidencia, ha implicado que todas las agencias bancarias y todas las instituciones financieras internacionales, dejaron de dar créditos a Cuba, agudizando la situación de falta de divisas, que ya era grave por las anteriores medidas que prohibían el turismo de EEUU hacia Cuba, o el envío de remesas de cubanos residentes a sus familias. Con el gobierno de Biden, a pesar de su campaña electoral prometiendo revertir las medidas de Trump contra Cuba, las condiciones de bloqueo para la isla se mantuvieron, ya que no se atrevió a derogarlas por la presión de la mafia anticubana.

Por otro lado, en 2020 la pandemia por la COVID19 introdujo un factor inesperado de tensión para proteger la salud de su población. Mientras el gobierno de EEUU quiso utilizar la tragedia de la COVID19 como la puntilla para derrotar a la Revolución promoviendo la inestabilidad interna, el digno pueblo cubano, lejos de rendirse o caer en el juego de la manipulación imperialista, se unió más en la lucha frente a la agresión, y concitó el aumento de la Solidaridad del Mundo hacia los herederos de Bolívar, Martí, el Che y Fidel. Al mismo tiempo, y fruto de su desarrollo socialista, han conseguido la heroica gesta de desarrollar cinco prototipos de vacuna contra el COVID, de las cuales tres estuvieron a pleno rendimiento durante la pandemia. Cuba, que no hubiera podido comprar vacunas, las produjo a partir de su potente sector sanitario, poniéndose a la par de las primeras potencias económicas mundiales que han desarrollado vacunas contra el COVID, al mismo tiempo que mandaba misiones médicas de choque contra la pandemia a más de 46 países, incluyendo a potencias occidentales como Italia. Tales avances, juntos con los ya logrados y los que están en marcha, hacen que Cuba sea hoy en día una potencia en Biotecnología con fines de mejorar la calidad de vida de la población mundial y reducir sufrimientos y sea faro de esperanza de ese otro mundo posible.

A mediados de noviembre de 2023, se celebró con gran éxito, en la sede del Parlamento Europeo, el Tribunal Internacional contra el Bloqueo, que contó con juristas de prestigio internacional y la participación activa del Movimiento Estatal de Solidaridad con Cuba- MESC. El Tribunal, que sistematizó a través de numerosas pruebas y testimonios los mecanismos de agresión a Cuba a través del Bloqueo, contribuyó en el proceso de unificación de las organizaciones de solidaridad con Cuba en Europa y de EEUU.

La heroica resistencia cubana frente al imperialismo no significa que éste no golpee fuerte y haga mucho daño a la economía y al conjunto de la sociedad cubana. Cuba, necesita de nuestra solidaridad política y material. El conjunto del MESC, en estos dos últimos años, siguiendo la estela de la actividad en años anteriores, ha organizado numerosos actos de solidaridad y apoyo a la Revolución y al mismo tiempo, ha impulsado la solidaridad material, enviando numerosa ayuda hacia Cuba. No es suficiente, es necesario aumentar, coordinar mejor, y rentabilizar más los esfuerzos. Hay que aumentar la convocatoria social de la Solidaridad con Cuba.

Bajo las actuales circunstancias, durante los días 4, 5 y 6 de octubre del presente año 2024, se celebrará el XVII Encuentro Estatal de Solidaridad con Cuba, en Torremolinos, Málaga, España. Ahí estamos convocadas todas las asociaciones y todas las personas amigas de Cuba, de su pueblo y de su revolución. Tenemos la seguridad de que éste encuentro tendrá una masiva participación en la perspectiva de convertirse en un nuevo hito en el reforzamiento de la Solidaridad con Cuba y un paso adelante en la derrota del proyecto imperialista.

¡¡Hasta la Victoria siempre!!