¿Quién mueve los hilos de Wingo... en Cuba?

Cubainformación.- Hoy daremos un verdadero Batazo a la mentira, a la manipulación y a la tergiversación más burda, en relación a la protesta que se produjo, días atrás, en el Aeropuerto de La Habana, por parte de un grupo de cubanas y cubanos, afectados por la compañía colombiana de vuelos de bajo coste Wingo.

Violando la legislación de su propio país, Colombia, que no exige visa alguna (ni siquiera de tránsito) a quienes, desde Cuba, hacen escala en sus aeropuertos y permanecen menos de 24 horas en el país, Wingo está exigiendo a sus clientes cubanos, en los vuelos La Habana-Bogotá, incluso después de haber adquirido el billete, una visa en regla.

Recordemos: una buena parte de estas personas, en realidad, son migrantes con destino final a EEUU, y su intención es realizar dicho vuelo La Habana-Bogotá para, de allí, volar a San Salvador, después a Managua y, desde Nicaragua, emprender el recorrido hasta la frontera sur de EEUU. Todo, como producto de la aguda crisis económica en la Isla, causada por la asfixia económica que impone Washington, mediante la aplicación íntegra de la Ley Helms Burton, medidas contra el turismo cubano y 243 nuevas medidas de presión financiera y comercial contra la Isla.

Los medios amamantados por la mafia cubano-americana y/o financiados por el Gobierno de EEUU cubrían la protesta de forma absolutamente grotesca, de vergüenza ajena. Destacaremos el papelazo del periodista-funcionario Mario J. Pentón. Lo de funcionario es porque, actualmente, trabaja para el medio de propaganda del Gobierno de EEUU Martí Noticias, es decir, su salario lo paga el Gobierno yanki.

La llegada de un policía cubano a la protesta que, sin más, pidió a las personas concentradas que “acabaran con la bullería”, era convertido en “represión”, “prohibición de la protesta” y demás escandalosos inventos. El mercenario Mario J. Pentón titulaba su directa “Wingo impide volar a cubanos y policías reprimen a viajeros en La Habana”. La también “periodista independiente” Carla Gloria Colomé, en El País, aseguraba que “las autoridades cubanas enviaron a la policía para disolver las protestas”. En las imágenes no se ve atisbo de violencia, ni de represión, no hay arrestos, ni detenciones, ni siquiera discusiones verbales. Nada de nada. ¡Qué vergüenza de periodistas! ¿O será que no lo son, que su papel es otro?

Pero lo más importante del caso no es esta vergonzosa cobertura, sino el porqué de la contradicción entre el Gobierno de Colombia, que no exige una visa, y una compañía privada de Colombia que sí la exige, de forma arbitraria e ilegal. ¿Por qué? Pues vamos al pollo del arroz con pollo del asunto, a lo que debería ser la esencia de la información y de los titulares. Porque Wingo quiere evitar las sanciones del Gobierno de EEUU. Y eso es lo que estos medios anticubanos esconden, camuflan, minimiza, silencian. Leamos las declaraciones del vocero del Departamento de Estado de los Estados Unidos del 11 de marzo de 2024: “Estados Unidos ha adoptado medidas para imponer restricciones de visas a ejecutivos de compañías de vuelos chárter por facilitar la migración irregular a Estados Unidos. Estas medidas se toman en respuesta a la tendencia creciente de aerolíneas chárter que ofrecen vuelos a Nicaragua destinados principalmente a migrantes irregulares y son las primeras restricciones establecidas en virtud de la expansión de nuestra política sobre restricción de visas el mes pasado”.

En una de las notas de Periódico Cubano, uno de tantos medios anticubanos de prensa digital, entre acusaciones absurdas contra los gobiernos de Cuba y de Colombia, que no tienen la menor implicación ni responsabilidad en esta injusticia, se desliza esto, que es la clave del asunto: “En los últimos meses, el Departamento de Estado de Estados Unidos ha emitido varias rondas de sanciones contra diferentes aerolíneas regionales por participar en el tráfico de personas, especialmente de ciudadanos cubanos y haitianos. Con esas medidas se logró cancelar vuelos chárteres que operaban las compañías aéreas llevando cubanos a Nicaragua luego de hacer escala”. Y añade: “Al parecer, Wingo se quiere cubrir de participar en ese primer eslabón de la cadena de vuelos que utilizan los migrantes cubanos para emigrar irregularmente a EEUU. Por eso estaría optando por una visa de visitante de turismo para que los cubanos puedan abordar el vuelo”.

¿Por qué, entonces, no realizan una protesta ante la Embajada de EEUU en La Habana, ya que es el Gobierno de EEUU el verdadero causante y culpable de que se les prohíba viajar?

En El Batazo de hoy también analizaremos las presiones, amenazas, chantajes e insultos de odiadores como Alex Otaola y otros, en las redes sociales de la contrarrevolución, a las actrices y actores españoles contratados por “Mi Primera Vez”, un reality show interactivo que pretende promocionar el turismo a Cuba. Es una idea del turoperador Enjoy Travel Group y de la compañía privada cubana de espectáculos Jazz Vilá Projects, propiedad del actor cubano Jazz Vilá. Para ella han sido contratadas celebrities como Melani Olivares y Mariano Peña, de la serie Aida, o la actriz y cantante Lolita Flores, que en el reto aprenderán a torcer tabacos, bailar salsa, jugar béisbol o preparar mojitos. Medios del odio que tratan de que el turismo cubano no se recupere, como Diario de Cuba, nos dicen que así el “régimen” trata de “atraer el turismo y aparentar que en Cuba no pasa nada, mientras los habitantes del país sufren privaciones de todo tipo, en medio de la peor crisis en décadas y el mayor éxodo migratorio en más de medio siglo”. Y es que una campaña de promoción de turismo en cualquier lugar del mundo, Vds. lo saben, nos habla de pobreza y dificultades, ¿verdad que sí?

También hablaremos del terrorismo de Israel (¿incluirá EEUU a Tel Aviv en su Lista de países terroristas, como ha hecho con Cuba?) y del terrorismo que sigue sufriendo la Isla y de un intento reciente de incursión armada por paramilitares entrenados en la Florida.

Además, de una maravillosa campaña, impulsada por la ONG mediCuba-Europa, para comprar marcapasos para la Isla. El objetivo es recaudar 250.000 euros para asegurar aproximadamente 300-350 marcapasos en 2024, satisfaciendo parte de la necesidad total de alrededor de 1.000 marcapasos para pacientes de toda Cuba (entre 2024 y 2025). La recaudación es de 500 euros por cada marcapasos. Animamos a todas y todos a colaborar con esta hermosa iniciativa solidaria.

