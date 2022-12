Activista solidaria Ana Hurtado denuncia grave amenaza de atentado contra su persona

Cubainformación.- Ana Hurtado, documentalista y ciberactivista solidaria con Cuba, se dirige a la audiencia de Cubainformación TV para narrar el último incidente de agresión de la ultraderecha anticubana, ocurrido este sábado 3 de noviembre de 2022 y ya denunciado a la policía: un individuo, con acento cubano, la amenazó mediante una llamada telefónica anónima, con la advertencia de que le iría a ocurrir como a quienes, en los últimos días, están recibiendo paquetes explosivos en territorio español.

En este mensaje hace también recopilación de algunos de los incidentes violentos contra su persona ocurridos en el último año.

En anteriores entrevistas ofrecidas a Cubainformación TV, Ana Hurtado acusó a miembros de la ultraderecha "anticastrista" y anticubana asentada en Madrid y Barcelona de diversos incidentes con violencia.

Finalmente, Hurtado deja como mensaje que los violentos y "odiadores" no van a conseguir callar su defensa permanente de la Revolución cubana. "Tenemos una herencia de 40 años de dictadura franquista. Hubo mucha gente que murió, dándolo todo, sus cuerpos aún están desaparecidos, en las cunetas españolas. Mucha gente pasó muchos años de cárcel, como mis familiares. Si mis bisabuelos, que estuvieron presos por su lucha por un mundo mejor y contra el fascismo, murieron y están en una cuneta, y si los que estuvieron en la cárcel no tuvieron miedo, yo tampoco".

En su cuenta en la red social Facebook, Ana Hurtado publicó: "el otro día llegó una amenaza a la productora de cine donde trabajo. A mi nombre. Intentando intimidarles. Hoy me amenazan a mi con el tema de las cartas bombas como las que están teniendo lugar en España. ¿Si me tengo que morir? Me muero. De todos modos perro que ladra no muerde aunque de las ratas en Europa con este fascismo uno nunca se puede fiar. Aún no han entendido que COMUNISTA Y BIEN. No tuvieron miedo los que están en las cunetas y dieron todo por este país, lo voy a tener yo".

Redacción y edición: José Manzaneda.

