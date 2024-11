Dos trabajos de Cubainformación que caracterizan el documental “Patria y Vida” como una operación de propaganda y “legitimación del bloqueo de EEUU contra Cuba” y que destapan las mentiras del cantante Yotuel Romero, han sido retirados de YouTube, tras las gestiones realizadas por dicho artista y por dos programas de Televisión Española.

1. Farsa, crimen y negocio de Yotuel (+Français/Português/Deutsch)

https://www.cubainformacion.tv/especiales/20241118/112432/112432-farsa-crimen-y-negocio-de-yotuel-francais-portugues-deutsch

2. “No pueden soportar un discurso sobre Cuba distinto al oficial, hegemónico y obligatorio”: Willy Toledo denuncia la censura mediática y la promoción del show lacrimógeno de Beatriz Luengo

https://www.cubainformacion.tv/especiales/20241120/112480/112480-no-pueden-soportar-un-discurso-sobre-cuba-distinto-al-oficial-hegemonico-y-obligatorio-willy-toledo-denuncia-la-censura-mediatica-y-la-promocion-del-show-lacrimogeno-de-beatriz-luengo

SOS Libertad de prensa: el anticastrista Yotuel Romero y Televisión española consiguen la retirada de video crítico de Cubainformación y entrevista a Willy Toledo

José Manzaneda, coordinador de Cubainformación

Dos trabajos de Cubainformación que caracterizan el documental “Patria y Vida” como una operación de propaganda y “legitimación del bloqueo de EEUU contra Cuba” y que destapan las mentiras del cantante Yotuel Romero, han sido retirados de YouTube, tras las gestiones realizadas por dicho artista y por dos programas de Televisión Española.

Censurar un material que desnuda la mentira y propaganda de Yotuel Romero en LateXou y MasterChef Celebrity

El primero de los videos, titulado “Farsa, crimen y negocio de Yotuel”, pertenece a la sección “Lecciones de manipulación” de Cubainformación, en la que este medio realiza trabajos de análisis crítico sobre el tratamiento informativo del tema Cuba (1). Tenía cerca de 14 mil reproducciones en dicho canal y fue cancelado por YouTube a solicitud de los programas LateXou y Master Chef Celebrity, ambos del ente público Radio Televisión Española (2).

La excusa legal: que contiene imágenes cuyos derechos de autor les pertenecen. Pero ¿cómo puede realizarse una crítica precisa al contenido de un programa de televisión sin mostrar sus imágenes? El objetivo real de la retirada es evidente: censurar un material que pone negro sobre blanco las mentiras de Yotuel Romero vertidas en el show LateXou (“si escuchas la canción `Patria y Vida´ en Cuba vas preso 10 años”), con la complicidad directa de su presentador Marc Giró. Es un reportaje que, además, denuncia la escandalosa publicidad gratuita, en dos programas de un medio público, de una operación de propaganda contra Cuba (“Patria y Vida”) ligada a la ultraderecha de Miami.

El Movimiento Estatal de Solidaridad con Cuba (MESC), compuesto por 63 organizaciones solidarias del Estado español, remitieron sendas quejas a la Defensora de la Audiencia de Radio Televisión Española, denunciando "la información parcial, descontextualizada y alejada de la verdad” que se ofreció sobre Cuba tanto en el programa Late Xou (2024), como en MasterChef Celebrity (2021), sin la menor respuesta (3) (4).

Tapar aún más la boca a Willy Toledo, ofrecer el monopolio de la palabra a Yotuel Romero

El segundo de los videos censurados, en este caso con cerca de 40 mil visualizaciones, es una entrevista al actor Willy Toledo, al que Cubainformación TV ofreció el espacio y la oportunidad, negada por Televisión Española y por el resto de cadenas y medios españoles, para expresar su opinión y defenderse de las gruesas acusaciones vertidas contra él por Yotuel Romero y su esposa, Beatriz Luengo, a raíz de un tuit crítico del actor (5). No contento con tener el monopolio absoluto en los programas de televisión, no contento con el vacío total a Willy Toledo en los medios, Yotuel Romero consiguió incluso que YouTube retirara la entrevista en Cubainformación TV (6).

El subterfugio legal, el mismo: la utilización, como material gráfico de relleno, de imágenes cuyos derechos de autor le pertenecen. Pero ¿cómo realizar una crítica precisa a la operación “Patria y Vida” sin mostrar fragmentos de su videoclip o el trailer del documental? El objetivo real de la retirada del material es también inequívoco: censurar las críticas de Willy Toledo a su acción propagandista de la política de Washington contra el pueblo cubano, o sus explicaciones sobre el negocio “Patria y Vida” que, como indicó el actor, no es un movimiento político, sino una marca registrada que aporta miles de dólares a la familia propietaria Romero-Luengo.

Yotuel Romero, activista en favor de la asfixia económica y el hambre en Cuba

Recordemos que Yotuel Romero se vanagloria de haber visitado, para hablar sobre Cuba, la Casa Blanca (este fue argumento para el show en el programa MasterChef Celebrity), de haberse reunido con congresistas de la ultraderecha cubanoamericana de Miami y de participar en encuentros con miembros del Parlamento Europeo. En estos espacios, ha solicitado la profundización de las sanciones económicas contra Cuba, a pesar de que el bloqueo económico, financiero y comercial de EEUU contra la Isla ha sido condenado en 32 ocasiones, por toda la Comunidad Internacional, en la Asamblea General de Naciones Unidas (187 votos contra EEUU e Israel) y a pesar de la dramática situación de desabastecimiento existente en Cuba, producto de más de 243 sanciones añadidas al bloqueo, implementadas en los últimos cinco años.

Hace pocos días, pedía en un medio escrito acabar con los ingresos por turismo de Cuba, con el argumento absurdo de que “ir allí es dejar el dinero a la dictadura y al régimen para que compre armamento y así reprimir al pueblo". Las campañas contra el turismo a Cuba no solo consiguen menguar los recursos públicos para alimentación, educación, vivienda o sanidad, sino también los ingresos de las familias de 76 mil trabajadoras y trabajadores del sector, tanto de instalaciones privadas como públicas o mixtas de la Isla.

#YotuelCensor

Lejos de ser un “activista por la libertad” en Cuba, Yotuel Romero es un censor. Y esta no es la primera vez que aplaude o ejerce la censura. En 2022, celebraba el hecho de que Facebook cancelara decenas de cuentas de activistas cubanos de izquierda, y solicitaba públicamente el cierre de la cuenta de Cubainformación.

Ese mismo año, su bufete de abogados "Rivero & Gustafson" presionó por carta a otro pequeño medio digital, Canarias Semanal, para que retirara dos reportajes que criticaban a Romero, uno de ellos, “El ocaso de la operación Yotuel”, producido también por Cubainformación.

La persecución mediática y judicial de Cubainformación

El autor de ambos videos censurados, el coordinador de Cubainformación José Manzaneda, ha sufrido, recientemente, un brutal intento de criminalización y persecución judicial, por parte de un estrecho colaborador de Yotuel Romero, Javier Larrondo (7), presidente de Prisoners Defenders, una organización tan ligada al Gobierno de EEUU que redacta incluso informes oficiales sobre Cuba de sus agencias federales (8).

Mediante una querella criminal, Larrondo intentó llevar a la cárcel al periodista, molesto por un reportaje, también de la citada sección “Lecciones de manipulación”, titulado “Crear una crisis sanitaria en Cuba, objetivo de la guerra contra su cooperación médica”, que describe su colaboración directa con el bloqueo de Washington a los ingresos que obtiene Cuba para la salud pública, y cuyo resultado es la dramática falta de medicamentos y material quirúrgico, hoy existente en la Isla (9).

Después de un largo calvario judicial, el periodista fue absuelto. Pero los medios que lo difamaron (ABC, El Correo, El Nuevo Herald, etc.) jamás se retractaron de sus infamias.

Las verdades insoportables de Willy Toledo

Willy Toledo había denunciado, en un mensaje en la red X, las mentiras de Yotuel Romero vertidas en el programa LateXou, afirmando además que “es un sujeto que vendería a su hijo por tres monedas”. Esta frase sirvió para que la esposa de Romero, Beatriz Luengo, manipulara sus palabras y escenificara un show lacrimógeno lamentable en varios canales de televisión, argumentando que “a mi hijo nadie lo va a vender”. Dado que ningún medio dio la posibilidad de explicarse al actor, Cubainformación lo hizo y, en la entrevista, Toledo explicó que aquella fue “una frase hecha, yo ni sabía que tenían hijos, es algo que entiende cualquiera”.

Toledo, en la entrevista, explicó la contradicción del discurso de Yotuel sobre una supuesta “persecución a artistas” en Cuba, cuando él ha estado vetado por sus ideas políticas, entre ellas la defensa de la Revolución cubana, durante más de diez años, por televisiones y productoras españolas, que le han impedido realizar series o películas en su propio país; y cuando hay decenas de artistas y grupos de música en el Estado español que son víctimas de la política de cancelación, incluso que están en la cárcel.

Guillermo Toledo también afirmó, en el video censurado, que no soportan “un discurso radicalmente distinto al oficial, hegemónico y obligatorio sobre la Revolución cubana” y que, además, “echan espumarajos por la boca al ver” la recuperación de su carrera profesional, tras “más de diez años de indigencia laboral”.

Pero, concluye, “les he vencido, os he ganado”.

Yotuel, te hemos ganado

Yotuel Romero ha recurrido, contra Cubainformación, al método de los poderosos impotentes, que se ven incapaces de detener la circulación de la crítica y las ideas. Yotuel, definitivamente, tú también has perdido. Por tus mentiras. Por la inmoralidad de apoyar el bloqueo de un estado criminal como EEUU contra el que fue tu pueblo, así como a un estado genocida como el de Israel (no olvidamos tus palabras "Fuerza Israel. La Cuba de Patria y Vida a tu lado") (10). Te has equivocado. Y aunque modestos, pobres y pequeños… te hemos ganado.

