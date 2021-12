Denuncian propaganda de Yotuel Romero en show de Televisión Española y su colaboración con el bloqueo a Cuba

El Movimiento Estatal de Solidaridad con Cuba (MESC) y la Federación de Asociaciones de Cubanos Residentes en España "José Martí" (FACRE), en una carta dirigida a la Defensora de la Audiencia de RTVE María Escario, indican que, en el programa de entretenimiento Master Chef Celebrity, "Yotuel Romero se presentó como recién llegado de un viaje a Washington, a donde fue `a ver a Joe Biden y contarle qué está sucediendo en Cuba´. Consideramos verdaderamente escandaloso que se presente esto como un logro de la lucha por los `derechos humanos´ y `libertad para Cuba´, cuando el gobierno de EEUU mantiene un implacable bloqueo económico, comercial y financiero contra el pueblo de Cuba, y cuando no ha levantado una sola de las 243 sanciones añadidas por su predecesor, que han llevado a la asfixia económica y al desabastecimiento de medicinas, combustible y alimentos en la Isla".

A la Defensora de la Audiencia de RTVE María Escario

Asunto: Denunciamos la propaganda contra Cuba de Yotuel Romero en el programa Masterchef Celebrity de Televisión Española

Desde el Movimiento Estatal de Solidaridad con Cuba (MESC) y Federación de Asociaciones de Cubanos Residentes en España "José Martí" (FACRE) queremos hacer llegar nuestra más enérgica denuncia por el tratamiento informativo que se ofrece sobre Cuba en RTVE, y en concreto por el reciente programa de entretenimiento Master Chef Celebrity, utilizado por el cantante cubano contrarrevolucionario Yotuel Romero para realizar una burda propaganda política contra el orden constitucional de su país, refrendado en 2019 por el 86 % del pueblo cubano. Propaganda sin derecho alguno a réplica y crítica, y con el aplauso cómplice del equipo del citado show.

Vean el video titulado en la web de RTVE “Yotuel entra en cocinas tras su entrevista con Joe Biden”: https://www.rtve.es/play/videos/masterchef-celebrity/yotuel-biden-patria-vida/6229464/

En dicho programa Yotuel Romero se presentó como recién llegado de un viaje a Washington, a donde fue “a ver a Joe Biden y contarle qué está sucediendo en Cuba”. Consideramos verdaderamente escandaloso que se presente esto como un logro de la lucha por los “derechos humanos” y “libertad para Cuba”, cuando el gobierno de EEUU mantiene un implacable bloqueo económico, comercial y financiero contra el pueblo de Cuba, y cuando no ha levantado una sola de las 243 sanciones añadidas por su predecesor, que han llevado a la asfixia económica y al desabastecimiento de medicinas, combustible y alimentos en la Isla. Cuando Yotuel Romero no solo no aprovechó la cita para pedir a Biden el levantamiento definitivo de esta política cruel e inhumana, sino que respaldó que la Casa Blanca siga golpeando las condiciones de vida de la población cubana con nuevas sanciones, además de seguir financiando la desestabilización del orden político votado por la población cubana.

Mientras Televisión Española ofrece espacio privilegiado en prime time para este tipo de discursos de pleitesía a un Imperio, silencia sistemáticamente el trabajo solidario de un amplio Movimiento de Solidaridad con Cuba y de la Emigración Cubana Patriótica en el Estado español, sus movilizaciones en denuncia del bloqueo, sus proyectos de cooperación en la Isla y sus campañas de recogida de donaciones, en la última de las cuales obtuvo fondos para la compra y envío de cuatro millones de jeringuillas, que han ayudado a que hoy Cuba, a pesar del bloqueo genocida, sea el primer país de América Latina en porcentaje de población vacunada contra la Covid y el tercero del mundo, y que esté trabajando para hacer efectivas sus vacunas contra la última variante Ómicron.

El papel de RTVE debe ser el respeto a la pluralidad de opiniones y no tomar partido por ninguna posición política, y en este caso tan evidente, ha traspasado todas las reglas deontológicas de un medio de comunicación, máxime en un ente público. De facto y de manera consciente, este programa se ha sumado a una campaña internacional, organizada y financiada desde EEUU, de descrédito sobre Cuba, que tergiversa la realidad con informaciones descontextualizadas y completamente manipuladas, y que silencia tanto la voz de las autoridades del país caribeño como las actividades y pronunciamientos de las decenas de asociaciones que desarrollan solidaridad con Cuba.

RTVE tiene una alta responsabilidad en sumarse a esta matriz de pensamiento único sobre la realidad cubana, pero también posee la capacidad de reconducir el desequilibrio informativo, desde una posición de honestidad y ética periodística. No se entiende el doble rasero que se aplica sobre Cuba si se compara con otras informaciones que se generan acerca de otros países.

Exigimos también un espacio en RTVE que refleje el buen estado de las relaciones respetuosas entre los pueblos e instituciones de Cuba y del Estado español, que deben ser mutuamente beneficiosas. Son numerosos los ayuntamientos, diputaciones provinciales, parlamentos autonómicos, universidades, y otras instituciones del Estado que mantienen intercambios a nivel económico, profesional, académico, de cooperación al desarrollo, o cultural, entre otros. Además, debemos recordar que el Gobierno de España se suma a la Comunidad Internacional, al condenar todos los años, en la Asamblea General de las Naciones Unidas, el bloqueo de EEUU a Cuba. Y también hay centenares de personas y organizaciones solidarias que siguen acompañando a Cuba y desarrollan acciones de cooperación al desarrollo, intercambios culturales, campañas de donaciones, entre otras muchas actividades.

Por todo ello, pedimos a RTVE que levante el veto informativo al trabajo de los colectivos de la solidaridad y a la emigración cubana opuesta al bloqueo de EEUU, que no se ve reflejada en las opiniones que expresan personajes mediáticos como Yotuel Romero. Tienen la posibilidad de entrevistar a cubanas y cubanos de la emigración –también cantantes y artistas- que defiende la Revolución y que solo sienten rabia e indignación cuando los personajes “Patria y Vida” hacen oposición desde mansiones y limusinas y denigran su bandera. Y que sienten orgullo de pertenecer a un pequeño país del Sur que, aún cercado y bloqueado, es el primero que ha abierto sus escuelas con la población infantil vacunada contra la Covid-19, con vacunas creadas y fabricadas por sus empresas públicas. Algo, por cierto, que ocurrió un 15 de Noviembre, cuando RTVE generaba numerosos contenidos informativos sobre una marcha opositora fantasma que no ocurrió salvo en las redes sociales, y que solo fue un globo inflado con dinero.

Hacemos un llamado a RTVE para que, sobre la situación de Cuba, rectifique su discurso único, dando espacio a otras voces y aportando una información más equilibrada sobre Cuba, que acerque al público la realidad y los acontecimientos de aquel país.

Agradeciendo su tiempo y esperando su respuesta, reciba un cordial saludo

Pueden contactar con prensamescuba@gmail.com y el 656410687 (escriban whatsapp previo).

Movimiento Estatal de Solidaridad con Cuba (MESC) y Federación de Asociaciones de Cubanos Residentes en España "José Martí" (FACRE)

9 de diciembre de 2021

* El MESC está compuesto por 55 organizaciones: