Cubainformación.- Yotuel Romero ha recurrido, contra Cubainformación, al método de los poderosos impotentes, que se ven incapaces de detener la circulación de la crítica y las ideas. Yotuel, definitivamente, tú también has perdido. Por tus mentiras. Por la inmoralidad de apoyar el bloqueo de un estado criminal como EEUU contra el que fue tu pueblo, así como a un estado genocida como el de Israel (no olvidamos tus palabras "Fuerza Israel. La Cuba de Patria y Vida a tu lado"). Te has equivocado. Y aunque modestos, pobres y pequeños… te hemos ganado.

Dos trabajos de Cubainformación que caracterizan el documental “Patria y Vida” como una operación de propaganda y “legitimación del bloqueo de EEUU contra Cuba” y que destapan las mentiras del cantante Yotuel Romero, han sido retirados de YouTube, tras las gestiones realizadas por dicho artista y por dos programas de Televisión Española.

Urgente: difunde ambos trabajos, que siguen en la web www.cubainformacion.tv - Hashtag: #YotuelCensor

El primero de los videos, titulado “Farsa, crimen y negocio de Yotuel”, pertenece a la sección “Lecciones de manipulación” de Cubainformación, en la que este medio realiza trabajos de análisis crítico sobre el tratamiento informativo del tema Cuba. Tenía cerca de 14 mil reproducciones en dicho canal y fue cancelado por YouTube a solicitud de los programas LateXou y Master Chef Celebrity, ambos del ente público Radio Televisión Española. La excusa legal: que contiene imágenes cuyos derechos de autor les pertenecen. Pero ¿cómo puede realizarse una crítica precisa al contenido de un programa de televisión sin mostrar sus imágenes? El objetivo real de la retirada es evidente: censurar un material que pone negro sobre blanco las mentiras de Yotuel Romero vertidas en el show LateXou (“si escuchas la canción `Patria y Vida´ en Cuba vas preso 10 años”), con la complicidad directa de su presentador Marc Giró. Es un reportaje que, además, denuncia la escandalosa publicidad gratuita, en dos programas de un medio público, de una operación de propaganda contra Cuba (“Patria y Vida”) ligada a la ultraderecha de Miami.

El segundo de los videos censurados, en este caso con cerca de 40 mil visualizaciones, es una entrevista al actor Willy Toledo, al que Cubainformación TV ofreció el espacio y la oportunidad, negada por Televisión Española y por el resto de cadenas y medios españoles, para expresar su opinión y defenderse de las gruesas acusaciones vertidas contra él por Yotuel Romero y su esposa, Beatriz Luengo, a raíz de un tuit crítico del actor. No contento con tener el monopolio absoluto en los programas de televisión, no contento con el vacío total a Willy Toledo en los medios, Yotuel Romero consiguió incluso que YouTube retirara la entrevista en Cubainformación TV. El subterfugio legal, el mismo: la utilización, como material gráfico de relleno, de imágenes cuyos derechos de autor le pertenecen. Pero ¿cómo realizar una crítica precisa a la operación “Patria y Vida” sin mostrar fragmentos de su videoclip o el trailer del documental? El objetivo real de la retirada del material es también inequívoco: censurar las críticas de Willy Toledo a su acción propagandista de la política de Washington contra el pueblo cubano, o sus explicaciones sobre el negocio “Patria y Vida” que, como indicó el actor, no es un movimiento político, sino una marca registrada que aporta miles de dólares a la familia propietaria Romero-Luengo.

También hablaremos de cosas positivas, humanas, de las más altas expresiones de la humanidad. Porque cerca de 300 delegados y delegadas de más de cien organizaciones solidarias de 28 estados europeos se reunieron el pasado fin de semana en París en el XIX Encuentro Europeo de Solidaridad con Cuba, para dar un nuevo respaldo solidario a la Isla y a la Revolución cubana. Allí estuvo Cubainformación, ¡allí estuvimos!

Todo en El Batazo

Fragmentos principales de "El Batazo"

1 - Marc Giró y Yotuel Romero: los nuevos censores de las opiniones prohibidas sobre Cuba

2 - Censura a Cubanformación: ¡Qué bonita les ha quedado la libertad para Cuba a Yotuel y los Patria y Vida!

3 - El escándalo de la mentiraza de Yotuel en el programa LateXou y un aluvión de respuestas

4 - Artistas del Estado español (¡no de Cuba!) en la cárcel, en el exilio o prohibidos sus conciertos

5 - El giro de Yotuel: ¿extorsión de Alex Otaola y de la mafia de Miami?

6 - El largo historial de actos de censura a periodistas... de #YotuelCensor

7 - Vender a su hijo por tres monedas o la frase hecha manipulada por la mafia mediática española

8 - Nuevos proyectos, iniciativas y campañas por Cuba en el Encuentro Europeo de Solidaridad de París

