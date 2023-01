Decenas de personas arroparon a cuatro solidarios con Cuba encausados: convocan nueva acción de apoyo el 24 de enero en la Ciutat de la Justícia de Barcelona (+Fotos)

Cubainformación.- Varias decenas de personas, convocadas por grupos como la plataforma catalana de solidaridad Defensem Cuba, se han concentrado este martes 10 de enero de 2023, frente a la Ciutat de la Justícia de Barcelona, en apoyo a cuatro militantes solidarios que, el pasado 23 de Julio de 2022, fueron denunciados, por supuestas “agresiones”, por un violento provocador de la contrarrevolución cubana, que trató de reventar un acto de apoyo a la Isla.

En declaraciones a Cubainformación, una de las personas encausadas, Francesc Xavier García Llop (“Sisco”), presidente del Casal d´Amistat amb Cuba "José Sánchez” de Santa Coloma de Gramenet, explicó los hechos ocurridos aquel 23 de julio, durante un acto solidario con la Revolución cubana, y los enmarcó en el clima de agresión constante de la ultraderecha cubana afincada en Catalunya, tanto contra los grupos solidarios como contra la sede del Consulado de Cuba en Barcelona, cuyo personal lleva tres años siendo acosado y amenazado.

El 23 de julio, relató, “un elemento cuyo nombre no voy a mencionar, vino a sabotear” el acto solidario, “empezó a realizar insultos de contenido político” y a lanzar gritos con frases como “¡abajo el comunismo!”. Al comenzar la actuación de una artista (transgénero), comenzó a vociferar “¡fuera maricones!” y “trató de reventar el acto, dio un cabezazo a una muchacha presente” y, posteriormente, “se tiró al suelo para autolesionarse". Quince minutos después se presentó la policía y "allí señaló a cuatro compañeros” como autores de una inexistente agresión para, desde la ambulancia, realizar “la uve de la victoria”, en señal de triunfo, porque “ya había conseguido montar el show que buscaba”.

En la vista de este martes, Francesc Xavier García señala que el denunciante incurrió en “numerosas contradicciones” y en una “sarta de mentiras”, como que “lo linchamos por ser homosexual”.

La vista ha sido trasladada al próximo 24 de enero, ya que el denunciante no ha reconocido a dos de los cuatro acusados, ha incorporado a una persona más como denunciada y a otra más como denunciante. El presidente del Casal d´Amistat confía en que, en este juicio, quede demostrado que “todo es un teatro” por parte de la contrarrevolución cubana. Y acabó sus declaraciones con un “¡Abajo la gusanera fascista!, ¡Viva la Revolución cubana!” y un “Patria o Muerte, ¡Venceremos!”.

Las organizaciones solidarias catalanas han convocado, de nuevo para el día 24 de enero, a las 13:00 horas, a una nueva concentración de apoyo, en el mismo lugar, frente a la Ciutat de la Justícia de Barcelona.

Fotos: Gabi Lobo y Casal d´Amistat amb Cuba "José Sánchez” de Santa Coloma de Gramenet.

Video: Gabi Lobo.

Grabación en video de declaraciones: Claudia González.

El sábado 23 de julio de 2022 Defensem Cuba, al lado del Casal 3 Voltes Rebel y la Asociación de cubanos residentes en Catalunya José Martí organizamos una jornada de actividades bajo el lema de “Siempre es 26” en la plaça dels treballadors i treballadores de la Harry Walker.

Desde primera hora de la mañana, aparecieron provocadoras, arrancando carteles, insultando, gritando consignas de odio contra el comunismo y la revolución cubana. Durante la noche, habían realizado pintadas contrarrevolucionarias en toda la plaza, vandalizando las vallas de la escuela pública, que al cabo de poco tiempo fueron transformadas en consignas revolucionarias para los jóvenes asistentes.

Habiendo avisado con suficiente antelación a la policía de las intenciones de este colectivo de “gusanos” agresivos que gritaban por las redes a reventar la fiesta del Siempre es 26, la actuación policial demoró en su actuación y como siempre esta tímida actuación contemporizadora con esta gente les alienta ya que suelen aparecer acompañados por cargos institucionales de Ciudadanos, del PP y de militantes de Vox . Aquel día vinieron solos.

Fruto de esta actitud, fue que hombres violentos agredieron jóvenes que les increparon con gritos transfóbicos y discriminatorios hacia los artistas que hacían su actuación en la fiesta, jóvenes que tuvieron que defenderse de estas agresiones. Como resultado, se produjeron lesiones y la correspondiente denuncia por agresiones por actitudes de odio fascistas y LGtBfóbicas. Los únicos agredidos fueron los solidarios con Cuba.

Finalmente, 4 solidarios han acabado siendo denunciados por agresiones por parte de los fascistas; entre ellos Sisco García Llop, Presidente del Casal de Cuba de Santa Coloma y miembro del PCPC, entidades que forman parte de Defensem Cuba.

El ataque fue realizado por un grupúsculo político fascista llamado “Alianza Iberoamericana Europea contra el comunismo”, formado principalmente por apátridas de origen cubano y apoyado por VOX, Ciudadanos y el Partido Popular. La Generalitat de Catalunya sabe perfectamente que estos grupos fascistas agreden y acosan impunemente al personal diplomático cubano en Barcelona desde hace años contraviniendo la Convención de Viena.

Denunciamos nuevamente esta impunidad y tolerancia en que actuan estos grupos de la " gusanera ". No nos dejaremos intimidar por estos grupos fascistas. Seguiremos manifestándonos donde y cuando sea en defensa de la revolución y no nos cansaremos de denunciar como estos grupos reaccionarios son un instrumento del Departamento de Estado y los servicios de inteligencia de los Estados Unidos, de la UE y de los aparatos de la derecha española más rancia, principalmente del PP y de VOX.

Una jornada completa de solidaridad, una fiesta internacionalista, donde una vez más, la contrarrevolución y el odio fueron derrotados y desenmascarados.

¡¡ LA GUSANERA NO PASARÁ !!

CASAL DE AMISTAD CON CUBA "JOSÉ SANCHEZ " DE SANTA COLOMA DE GRAMENET

28.12.2022

