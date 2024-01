"Hoy defender a Euskadi-Cuba y a Cubainformación es defender la cooperación médica cubana": comunicado desde Argentina

La Fundación "Un Mundo Mejor Es Posible", de Argentina, que coordina la misión de cooperación solidaria internacionalista cubana Operación Milagro en aquel país, se solidariza con Cubainformación y Euskadi-Cuba.

Persecución judicial contra Cubainformación y Euskadi-Cuba (todos los materiales)

A LA PERSECUCION Y A LA CENSURA LE OPONEMOS INTERNACIONALISMO PROLETARIO, SOLIDARIO Y GENUINO

En los próximos días, nuestros compañeros de Euskadi Cuba y el multimedio solidario “Cubainformación” serán sometidos a juicio por la acusación de “Prisioners Defenders”, una organización que dice defender los derechos humanos, pero intenta silenciar las voces solidarias con la Revolución Cubana. La acusación particular solicita 6 años de prisión para el coordinador del medio y una compensación económica que haría desaparecer el trabajo fundamental que hace Cubainformación.

Es fundamental destacar que este ataque no solamente es realizado a los valientes compañeros de Euskadi Cuba y Cubainformación sino a la cooperación cubana en el mundo, y en particular la cooperación médica. Prisioners Defender es una de las organizaciones que acusa a Cuba de someter a esclavismo a sus médicos que cumplen misiones de cooperación en el mundo. Sin embargo, no son capaces de responder por los miles de seres humanos que mueren por falta de atención médica en los países que ellos tienen como modelo, ya sea de Europa o de EEUU mismo.

Cabe destacar entonces lo que es la cooperación médica cubana. La cooperación médica de Cuba, de la que somos testigos y beneficiarios privilegiados es un ejemplo de humanidad, necesario y urgente. Es excelencia médica y altruismo. Es trabajar codo a codo con los médicos de la isla que vienen a nuestros países empobrecidos, donde los cipayos que nos gobiernan nunca fueron capaces de garantizar un digno acceso a la salud de nuestros pueblos. Es observar como nuestros hermanos y hermanas recuperan la vista, vuelven a hacer su vida y se sienten vivos nuevamente sin que nadie les haya preguntado sobre su cuenta bancaria, sobre su color de piel o nivel de instrucción gracias al aporte invaluable de la solidaridad cubana hecha cuerpo en su ejército de batas blancas. Siempre la Revolución apostó a la solidaridad con sus pueblos hermanos, por eso se han sostenido misiones donde Cuba no vio ni un solo peso, como en Haití, Argentina y tantos otros. La cooperación médica es un ejemplo de futuro nacido en el seno socialista y humanista de la isla, es el mundo hacia el que queremos caminar.

Hoy defender a Euskadi Cuba y a Cubainformación es defender a la cooperación médica cubana, y a los valores de la Revolución que desde 1959 a la fecha han sido sembrados en nuestro planeta. Sin los aportes invaluables de los compañeros que las integran sería muy difícil pensar en el sostenimiento de la cooperación, por eso, desde cada uno de nuestros lugares de trabajo y militancia extendemos nuestros brazos y nos disponemos a batallar contra esta nueva injusticia hasta que la verdad triunfe.