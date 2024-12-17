El reencuentro y la hermandad

Hoy se cumplen diez años del regreso a Cuba de Gerardo, Antonio y Ramón; muchas buenas personas lucharon en el mundo por la excarcelación de Los Cinco, entre ellos el actor estadounidense Danny Glover

Carmen Maturell Senon

Granma

De cómo la causa por la liberación de Cinco Héroes terminó en una amistad de seis. Danny Glover con René, Gerardo, Fernando, Ramón y Antonio. Foto: Juvenal Balán

Miércoles, 11 de diciembre. Afuera, en la calle Paseo, la vida transcurre, bulliciosa, marcada por los aires del Festival de Cine. Dentro de la Casa de la Amistad, cinco hermanos de lucha se reúnen para darle la bienvenida a quien es, para ellos, un padre y un coterráneo más.

A quien mire desde el exterior le parecerá un reencuentro protocolar, mas la ocasión se reduce, en ese momento, a un simple pero cargado abrazo familiar. «Para mí eran un honor las visitas de Danny Glover a la prisión. Muchas veces se nos terminaba el tiempo, con largas horas de charla en las que él expresaba su admiración por Cuba y la Revolución», revela Gerardo.

Danny Glover: 78 años, reconocido actor estadounidense y activista político. Una vez más visita la Isla; en esta ocasión invitado de honor a la Conferencia Internacional Decenio de los Afrodescendientes. Siempre ha luchado por los afroamericanos, porque sabe que hay mucho que hacer por los derechos humanos.

Para esta entrevista pone en pausa sus actividades pronosticadas en el día. Lamenta no hablar español, pero es consciente de que, para conversar sobre Cuba, Fidel y los Cinco Héroes, las barreras del idioma importan poco.

«Recuerdo muy bien el año 1959, cuando triunfó la Revolución Cubana», expresa, con una leve sonrisa en su rostro, y rememora cómo sus padres, quienes trabajaban en una oficina de correos en Estados Unidos, celebraron por Cuba, así como muchas personas afronorteamericanas.

Él, también simpatizante de la historia de la Revolución Haitiana y lector fiel de Carlos Marx, se involucró en 1968 en una huelga estudiantil de su universidad en San Francisco, luego en la lucha contra el apartheid, y en otras por los derechos civiles.

«Jamás me olvido de cuando el Comandante Fidel visitó Sudáfrica, le extendió la mano a Nelson Mandela y este enseguida lo abrazó y le dijo: “Sin usted, este momento no hubiera sido posible”».

Para Danny, la historia debe ponerse en perspectiva, «porque todas esas dinámicas que impactaron mi vida me convirtieron en la persona que soy actualmente».

LA LUCHA DE LOS CINCO, UNA LUCHA COLECTIVA

En un viaje a Brasil, junto al escritor, periodista y cineasta Saul Landau, quien fue, además, muy amigo de Cuba, Danny conoció la historia de Gerardo Hernández, Ramón Labañino, René González, Antonio Guerrero y Fernando González, los Cinco Héroes apresados en Estados Unidos por el único delito de combatir el terrorismo que se gestaba desde ese país contra la Isla.

Comenta que, desde ese instante, se compenetró con la causa por su liberación. Anteriormente, dice, había visitado a presos políticos, porque para él los principios son inquebrantables, y suya es también la lucha por la justicia.

Apenas llegaron a EE. UU., alega en el diálogo, quiso conocer la prisión en la cual se encontraba Gerardo. Voló a California. Condujo por las montañas, «camino extenuante para llegar a aquella cárcel». Una vez dentro, esperó en una franja, lo inspeccionaron. Al fin pudo ver a Gerardo.

«Saul y yo seguimos visitándolo y conversábamos durante largas horas sobre política, Cuba y la misión que ellos hacían», relata, e insiste en que no se arrepiente de haberse unido a las personas que lucharon por la libertad de los Cinco, que esos momentos fueron importantes en su vida y volvería a hacer todo nuevamente, si fuera preciso.

Para Danny Glover –que nunca pensó en convertirse en actor, sino en economista, como soñaba de niño– existe «un vínculo, una conexión» entre su carrera y sus ideales revolucionarios.

Aprovecha y narra la vez que renunció a un largometraje cuando le ofrecieron un papel en una película en la cual se distorsionaba la realidad cubana: «Me escandalicé, porque ese no era el país caribeño que yo conocía. Se mencionaban problemas sociales; sin embargo, pese a ser el personaje una persona negra que vivió en los años 60 en Estados Unidos, no había referencias a conflictos raciales».

La conversación se detiene por segundos, Danny sonríe. ¿La satisfacción de saberse en el lado correcto de la historia?

«A veces sucede que naces en el momento indicado para convertirte en un luchador por lo justo», declara, y da la impresión de estar protagonizando una película heroica; mientras, en el otro extremo de la mesa, los ojos de los cinco hombres con los cuales se cumplió la promesa de «Volverán», lo miran atentos. Transmiten agradecimiento y lealtad.

LAZOS DE HERMANDAD

Fue a Danny la primera llamada que realizó Gerardo cuando llegó a Cuba.

«Ya estoy en casa, tienes que visitarnos», le dijo. Quizá, si diez años atrás le hubieran dicho que tendría un vínculo estrecho con el reconocido actor estadounidense, hubiera tildado de absurda la idea.

«Confieso que la primera vez que me visitó pensé que era por cortesía, y que luego no lo vería más, pero no fue así. Al entrar Danny Glover a la prisión había una especie de conmoción entre los guardias y los presos, inexplicable. Al verlo a él sentado en una incómoda silla plástica y hablando tantas horas, a las personas les saltaba la interrogante de quién era yo, y por qué un actor visitaba a un cubano, calvo, blanco. Luego, en los recesos, yo aprovechaba y les explicaba a los presos en qué consistía mi caso, y el porqué de las visitas».

Una vez libres todos, Danny –orgulloso de su quehacer en la campaña de excarcelación– supo entonces que ese era el primer peldaño de una guerra más larga. Claro, nunca se desligó de los Cinco, con Gerardo mantuvo el vínculo fraterno innegable: al principio mediante cartas (la activista y coordinadora del Comité Internacional por la Libertad de los Cinco, Alicia Jrapko, sirvió de intermediaria); luego por medio del «hermano» James Courly, intelectual muy vinculado a la causa cubana.

Y luego Danny Glover visita Cuba, se reúne con los Cinco, y observa el fruto de su contribución. «Es solo una muestra de respeto por los hombres y mujeres que han hecho mucho por la humanidad», comenta.

Gerardo está a su lado, ahora le toca el hombro. Dicen que Danny se siente cansado, parece que la entrevista debe terminar y algunas preguntas quedarán en el tintero.

Gerardo añade rápido: «Para mí es un orgullo. No es simplemente el gesto que tuvo Danny en ir a visitarme, sino lo que eso significaba, un símbolo de esperanza y de haber hecho el bien».

Miércoles, 11 de diciembre. Afuera, en la calle Paseo, la vida transcurre, bulliciosa. Dentro de la Casa de la Amistad, ahora, seis hombres se abrazan.

Cuba-EEUU, una década después del regreso de los Cinco

Washington, 17 dic (Prensa Latina) El 17 de diciembre del 2014 los presidentes Barack Obama y Raúl Castro anunciaron que Estados Unidos y Cuba retomarían los nexos diplomáticos, pero hoy, una década después, lejos de avances, hay retroceso.

“Hemos acordado el restablecimiento de las relaciones diplomáticas”, expresó el mandatario cubano, mientras su homólogo dijo en la alocución simultánea que había instruido a su secretario de Estado, John Kerry, “para restablecer las relaciones diplomáticas que han estado interrumpidas (por decisión unilateral de Washington) desde enero de 1961”.

Aquel día se cumplió el vaticinio que hiciera el líder histórico de la Revolución cubana, Fidel Castro, cuando afirmó: Los Cinco Volverán, en referencia a los antiterroristas cubanos que cumplieron largas e injustas condenas en cárceles federales.

Cuba recibió aquel 17 de diciembre a Gerardo Hernández, Ramón Labañino y Antonio Guerrero, quienes fueron liberados y retornaron a su país, donde ya se encontraban los otros dos compañeros de causa, Fernando González y René González.

Lo que quizás no pocos vieron con esperanzas en materia de un posible camino sin tensiones y hostilidad fue apenas un respiro momentáneo que de inmediato se encargó de revertir el republicano Donald Trump cuando asumió la presidencia de Estados Unidos en enero de 2017.

El magnate republicano ya lo había anticipado durante su campaña electoral en 2016: de llegar a la Casa Blanca eliminaría las “concesiones” hechas por Obama (2009-2017) hacia la nación caribeña.

Fue así como redujo las visitas de estadounidenses a Cuba, prohibió cruceros, los vuelos, viajes educativos y en febrero de 2017 la entonces nueva administración acusó sin evidencias a la isla sobre unos supuestos ataques acústicos contra sus diplomáticos en La Habana.

El pretexto le permitió adoptar en lo sucesivo hasta 243 medidas coercitivas que reforzaron el bloqueo económico, comercial y financiero que por más de seis décadas ha tratado de asfixiar al pueblo cubano.

En su alocución del 17 de diciembre, Raúl Castro advirtió que el principal obstáculo en los vínculos bilaterales entre Cuba y Estados Unidos es el bloqueo, que con toda intensidad aplicó Obama, redobló Trump y siguió al dedillo Joe Biden.

Hace poco el secretario de Estado Antony Blinken aseguró que no anticipaba cambio alguno en la política con Cuba antes de que el presidente Biden concluya su mandato.

“No anticipo ningún cambio en nuestra política hacia Cuba por parte de esta Administración”, apuntó el alto funcionario durante una comparecencia ante un comité del Congreso.

Repitió lo mismo cuando se le preguntó si el Gobierno de Biden estaría analizando la eventual retirada de Cuba de la lista de países patrocinadores del terrorismo. “Como he dicho, no anticipo ningún cambio”, subrayó.

En efecto, el 12 de diciembre un informe anual del Departamento de Estado mantuvo el criterio de Washington de que Cuba patrocina el terrorismo, una arbitraria designación aplicada por primera vez en 1982 durante el gobierno de Ronald Reagan hasta 2015 que Obama la eliminó.

Pero en enero de 2021, a pocos días de concluir su cuatrienio, Trump volvió a incluir a Cuba en esa lista, que, al parecer, Biden dejará intacta.

Durante su campaña electoral, el demócrata aseguró que daría marcha atrás a la política de máxima presión de Trump; sin embargo, a menos de un mes de abandonar la Casa Blanca su política hacia Cuba siguió conectada y en línea a la de su antecesor republicano, que, además, el próximo 20 de enero regresará a la residencia de la avenida Pensilvania.

Algunas notas a diez años de los anuncios