Santiago Auserón acusa al diario "El País" de distorsionar sus declaraciones sobre Cuba y denuncia un titular "manipulado con malicia"

Cubainformación.- El compositor y cantante Santiago Auserón denunció la distorsión de sus palabras en relación a Cuba por parte del diario madrileño “El País”, en una reciente entrevista publicada. Este medio, objeto de análisis en numerosos trabajos de la sección “Lecciones de manipulación” de Cubainformación, vuelve a demostrar su maestría en el arte de la manipulación informativa, en este caso utilizando a este gran músico español.

Pero, en esta ocasión, el sujeto de la manipulación no se ha quedado callado y pone, en dos notas aclaratorias en sus redes sociales, los puntos sobre las íes acerca del sentido de sus palabras y acerca del retorcimiento periodístico de las mismas, con una intención clara: adaptar sus declaraciones a la línea ideológica del diario, frontalmente opuesto a la Revolución cubana.

Por ejemplo, Auserón denuncia que la frase que cierra la entrevista ("El régimen es insostenible") "no salió de mi boca".

En apoyo a Auserón, el cantautor vasco Fermín Muguruza publicaba una nota de aliento: “Animo Santiago, siempre tan claro y conciso. Malditos sean todos aquellos que manipulan nuestras palabras. ¡Abrazo fuerte!”

Les ofrecemos toda la secuencia, para que Vds. saquen sus propias conclusiones.

1. La entrevista, cuyo titular, denunciado como “distorsionador” de las declaraciones del entrevistado: "Santiago Auserón: `Cuba tiene que revolucionarse otra vez. El régimen es insostenible´”

Puede verse también en PDF (última página, 48)

2. Nota Primera publicada por Santiago Auserón en su perfil de Facebook

Santiago Auserón

El titular de la entrevista publicada hoy en la contra de el diario «El País» distorsiona mis declaraciones sobre la actualidad cubana.

Estas fueron, para empezar, un comentario marginal al final de la entrevista y no el núcleo de su contenido.

Mis declaraciones se resumen en dos puntos:

1) la Revolución cubana fue necesaria dado el asombroso nivel de corrupción de los gobiernos republicanos precedentes, favorecida de manera innoble por los intereses norteamericanos.

2) En la actualidad sería deseable «revolucionar la revolución» (dije textualmente), que Cuba fuera capaz de «recrear» o culminar su proyecto de soberanía política y económica integrando la aportación de la diáspora. El titular publicado podría interpretarse en sentido distinto. Está manipulado con malicia.

La frase que lo cierra: «El régimen es insostenible» no salió de mi boca.

Representa el punto de vista de la redacción del diario, no el mío. Jamás me permitiría sacar conclusiones que solamente corresponden a los cubanos. Este estilo de periodismo no es limpio ni aporta nada a la cultura. Mi deseo es contribuir con humildad al hermanamiento cultural entre cubanos y españoles, reavivar la memoria de nuestros vínculos históricos y colaborar en la construcción de un porvenir común, no alimentar los afanes del capitalismo reaccionario.

3. Nota Segunda publicada por Santiago Auserón en su perfil de Facebook

Santiago Auserón

La redacción de «EL PAÍS» nos pide que rectifiquemos y retiremos la nota anterior, porque les parece injusta. Pero es evidente que el titular no significa lo mismo que mis palabras, porque suprime matices y las reorienta en una dirección distinta. “Cuba tiene que revolucionarse otra vez” podría interpretarse casi como una llamada a la insurrección. No es lo mismo que «la herencia de la Revolución tiene que revolucionarse otra vez», creo yo. Mi frase recuerda más bien a Fidel: «Dentro de la revolución, todo (…), etc.

La frase que concluye: «El régimen es insostenible» tampoco quiere decir lo mismo que «el régimen salido de la Revolución (…) por razones muy complejas… no satisface a una parte de la población, a la que deja sin expectativas o la empuja a irse. Y eso tampoco es sostenible». «Eso», significa aquí «la situación» en su conjunto anteriormente descrita, y no «el régimen», que es el sujeto de la frase anterior.

El titular -que es el problema, no la entrevista, que está bien hecha-, en definitiva podría parecer insinuar que hay que derrocar el régimen cubano, haciendo el juego a los partidarios del bloqueo. Nada más lejos de mi intención. Dentro de las instituciones cubanas, así como fuera de la isla, hay mucha gente de gran valía y de gran corazón. A todos ellos les compete la renovación del «régimen» en la dirección que ellos decidan.

A modo de aclaración definitiva de la intención de mis palabras –así como de la significación del titular–, publicamos el audio de esa parte de la entrevista, para que los lectores y oyentes saquen sus propias conclusiones, si les parece.

Podéis oírlo en el siguiente enlace: https://soundcloud.com/la-huella-sonora/audio-entrevista?fbclid=IwAR1BS2kZG4eBAEX2H81D8O4iHNVcXwd-s6X5TYDjxa9S9uSgbwS3NfK2ySc