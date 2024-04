Viajemos a Cuba: no al chantaje de EEUU

Cubainformación.- El Gobierno de EEUU trata de herir el turismo europeo a Cuba con la exigencia de VISA a aquellas personas que, antes, hayan viajado a la Isla, en franca violación del derecho de viaje. Pero no solo es que desde la Unión Europea, sumisa y satélite de Washington, no haya respuesta. Es que tampoco desde su prensa hay denuncia alguna. Traemos el caso de dos “tiktokers” de Barcelona que pretenden viajar a EEUU y se han encontrado con un “drama” para poder entrar en aquel país. “Venimos a pedir ayuda urgente. Tenemos un problemón. Y todo por haber estado en Cuba el año pasado”, empiezan un vídeo que se ha hecho viral. ¿Alguna denuncia de semejante política de EEUU contra la ciudadanía europea en los medios? Nada de nada. Ahora, imaginen el alboroto mediático y las medidas sancionatorias que se aprobarían si una medida similar la imponen Cuba, Venezuela o Rusia a las personas residentes en la Unión Europea.

Pero no solo desde el Gobierno de EEUU se dispara contra el turismo de Cuba, para cercenar los ingresos de su presupuesto público y pauperizar la salud pública, la vivienda y tantos otros sectores. Los medios mercenarios con la palabra “Cuba” en su denominación, pagados con las subvenciones NED y USAID del Gobierno yanki, no dejan de publicar como “noticia” casos de turistas disconformes con los servicios hoteleros en la Isla, tratando de pintar un paisaje apocalíptico. Y, apuntando, como veremos, sobre todo, al principal sector: el turismo procedente de Canadá.

También hablaremos del chantaje político de EEUU a Venezuela, en pleno periodo preelectoral, para tratar de influir en las elecciones presidenciales del país sudamericano. Caracas ha denunciado que, tras seis reuniones secretas en Qatar y tres en Italia, Washington está incumpliendo todos los acuerdos, principalmente el levantamiento de las sanciones criminales contra la industria petrolera. Así lo explica el presidente Nicolás Maduro: “Desde enero, EEUU empezó a amenazar de que va a quitar la Licencia 44, una licencia colonialista, porque EEUU pretende monitorear, controlar y tutelar la industria petrolera de Venezuela. Ellos pretenden dar una licencia de 6 meses, `pero tienes que hacer esto, esto y esto o te quito la licencia´. ¿Acaso yo soy colonia tuya?".

Y haremos un repaso al tono ético de la política europea en relación a Palestina. “Israel asesina a siete iraníes en Damasco, Irán responde lanzando drones que no matan a nadie y Macron dice que la respuesta iraní es desproporcionada. El doble rasero y la desvergüenza como política internacional de Occidente”, señala el periodista Pascual Serrano. La vergüenza de la política de Europa también reflejada en la prohibición, en Alemania, de un Congreso de solidaridad con Palestina, en el que irrumpieron cientos de policías, que exigieron a la organización cortar la transmisión en vivo y finalizar el evento. Después, cortaron el suministro eléctrico y detuvieron a tres personas. Todo porque, según el alcalde de Berlín, era un “Congreso de odio” basado en el “antisemitismo y el odio contra los judíos”. Y para evitarlo detuvieron a dos personas ¡de origen judío!, ya que el evento fue organizado, entre otras, por organizaciones antisionistas como la Asociación Voz Judía por una Paz Justa en Oriente Medio. Les queda todo bien claro, ¿verdad? Pero desde la Unión Europa siguen con sus exigencias de “libertad para Cuba”.

Cinismo similar al de la dirección de The New York Times que, según un documento interno filtrado, ha restringido a sus redactores emplear, para la situación de Gaza, términos como "territorio ocupado", "genocidio", "campo de refugiados", "Palestina", "masacre" y "combatientes", entre otras. El memorándum interno escrito por la redactora de normas Susan Wessling y el redactor internacional Philip Pan, aconseja utilizar el término “terroristas” para denominar a Hamas, explicando que "han atacado a civiles", mientras apela a que no usen la palabra “combatiente”.

Y nos despedimos con una bella narración de la joven periodista cubana y activista en redes sociales Tere Felipe, que reside, por motivos familiares, entre La Habana y México: “Les voy a contar algo que me sucedíó y se me pasó por alto, cuando estaba en México… Días antes de venir para acá tuve que ir a una cita con un dermatólogo, parece que producto a la dieta que llevaba allá, me salieron puntos rojos en la cara, el diagnóstico final fue una acné leve… pero esa no es la cuestión de esta historia… Durante la consulta la doctora se dio cuenta de que era Cubana, y comenzó a hacer una serie de preguntas sobre mi país, sobre cómo estaba la situación ahora y tal; el interés de la doctora venía porque ella había pasado su especialidad aquí en Cuba, ella y su esposo, y de repente comenzó a hablar sobre sus años aquí… cuando me despedí de ella, salí para buscar a su asistente y pagar la consulta, mientras eso sucedía el teléfono sonó y la asistente habló con otra persona durante unos segundos: para mi sorpresa era la doctora que la había llamando para decirle que yo no pagara la consulta, para mi había sido gratis la sesión… supongo yo que en agradecimiento a los años de formación que tuvo en nuestro país, o por ser recíproca con lo que hacen nuestros médicos por el mundo: las cosas maravillosas que suceden cuando naces en esta isla”.

