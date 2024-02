"Con Euskadi-Cuba. Defendamos la cooperación, la libertad de expresión y el fin del bloqueo de EEUU contra Cuba": comunicado de la Coordinadora de ONGD de Euskadi (Euskaraz/Français)

La Coordinadora de ONG de Desarrollo de Euskadi apoya a uno de sus miembros, Euskadi-Cuba, a través de este comunicado de respaldo. y califica su juicio como "una operación de intoxicación, un intento de destrucción de la labor solidaria de cooperación al desarrollo de una ONGD, cuyos proyectos benefician a miles de familias en la Isla, y un ejercicio de amedrentamiento del periodismo crítico", como el que realiza Cubainformación, "necesario para la comprensión de la realidad de los países del Sur Global y las causas del empobrecimiento y la desigualdad, y por lo tanto imprescindible para su transformación".

"Con Euskadi-Cuba. Defendamos la cooperación, la libertad de expresión y el fin del bloqueo de EEUU contra Cuba": comunicado de la Coordinadora de ONGD de Euskadi

A mediados del mes de febrero se celebrará en Madrid el juiciocontra la representación legal de la asociación Euskadi-Cuba, propietaria hasta 2020 de la web www.cubainformacion.tv, y contra el periodista coordinador de la misma, a raíz de una querella criminal que solicita una condena de seis años de cárcel y una indemnización de 50 mil euros, por un trabajo periodístico, titulado “Crear una crisis sanitaria en Cuba: objetivo de la guerra contra su cooperación médica”.

Este trabajo describe y denuncia la labor de la organización querellante, en la destrucción de los convenios médicos de Cuba con algunos países que, además de llevar servicios de salud a millones de personas en comunidades empobrecidas, aportan algunos ingresos para sostener, en un escenario de agudas sanciones de EEUU, parte del sistema sanitario público interno de la Isla. El actual desabastecimiento de medicamentos y material sanitario en Cuba sería causa directa de ello, según el reportaje.

La organización querellante, además, ha difundido grotescas falsedades en importantes medios de comunicación, como que Euskadi-Cuba recibe fondos públicos (Gobierno vasco) para “desestabilizar Europa y España” o para “minar Europa y sus instituciones”, y que se nutre de “fondos de cooperación” para “labores de inteligencia”, todo en referencia a las subvenciones recibidas y debidamente justificadas para proyectos de cooperación en la Isla.

Estamos ante una operación de intoxicación y ante un intento de destrucción de la labor solidaria de cooperación al desarrollo de una ONGD, cuyos proyectos benefician a miles de familias en la Isla; y ante un ejercicio de amedrentamiento del periodismo crítico, necesario para la comprensión de la realidad de los países del Sur Global y las causas del empobrecimiento y la desigualdad, y por lo tantoimprescindible para su transformación.

Por ello:

Acompañamos y respaldamos a la Asociación Euskadi-Cuba y a Cubainformación en su lucha por la justicia, la verdad y la libertad de prensa. Exigimos, una vez más, el fin del bloqueo económico que el Gobierno de EEUU, en colaboración con otras organizaciones, aplica de manera inmisericorde sobre el pueblo cubano, que ha sido condenado en 31 ocasiones ya por la Asamblea General de Naciones Unidas, y que está en la raíz de la aguda crisis económica que vive la Isla. Animamos a participar la campaña de apoyo económico para que los gastos judiciales no conlleven la desaparición de Euskadi-Cuba.

"Euskadi-Cubarekin. Lankidetza, adierazpen askatasuna eta AEBk Kubaren aurka jarritako blokeoaren amaiera defenda ditzagun": Euskadiko GGKE Koordinakundearen komunikatua

Otsailaren erdialdean, Euskadi-Cuba elkartearen ordezkari legalaren aurkako epaiketa egingo da Madrilen. Elkarte hori 2020 arte www.cubainformacion.tv webgunearen jabea izan zen, eta epaiketa komunikabidearen kazetaritza koordinatzailearen aurkakoa ere bada. Kereila kriminal batek sei urteko kartzela-zigorra eta 50 mila euroko kalte-ordaina eskatzen du, "Kuban osasun-krisia sortzea: lankidetza medikoaren aurkako gerraren helburua" izeneko kazetaritza-lanagatik.

Erakunde kereilagilea, AEBko Gobernuko Estatu Departamentuarekin koordinatuta, Kubak zenbait herrialderekin zituen hitzarmen medikoak suntsitzen aritu zela deskribatzen eta salatzen du lan honek. Lanak defendatzen du Kubak beste herrialdeekin zituen hitzarmenei esker bi helburu lortzen zirela: 1) komunitate pobretuetan milioika pertsonari osasun-zerbitzuak eramatea, eta 2) Kuba barneko osasun-sistema publikoaren zati bati eusteko diru-sarrera batzuk lortzea.AEBen zigorrak zorrotzak izanik,hitzarmen eta diru-sarrera horiek suntsitzeagaur egun Kuban sendagaiak eta osasun-materiala ez egoteko arrazoi zuzena da, erreportajearen arabera.

Kereila jarri duen erakundeak, gainera, faltsukeria groteskoak zabaldu ditu komunikabide garrantzitsuetan, hala nola Euskadi-Cubak funts publikoak jasotzen dituela (Eusko Jaurlaritza) "Europa eta Espainia ezegonkortzeko" edo “Europa eta haren instituzioak hondatzeko”, eta “lankidetzako funtsez” elikatzen dela "inteligentzia lanetarako", hori guztia uhartean lankidetza proiektuak egiteko jasotako eta ondo zuritutako dirulaguntzei erreferentzi eginaz.

Intoxikazio-operazio baten aurrean gaude. Alde batetik, uhartean milaka familiari mesede egiten dien eta garapenerako lankidetza-lan solidarioa egiten duen GGKE bat suntsitzeko saiakerada. Bestetik, kazetaritza kritikoa beldurtzeko saiakera da; kazetaritza kritikoa ezinbestekoa da Hegoalde Globaleko herrialdeetako errealitatea ezagutzeko eta txirotzearen eta desberdintasunaren kausak ulertzeko, eta beraz, eraldaketarako.

Horregatik:

1. Euskadi-Cuba elkartea eta Cubainformación hedabidea lagundu eta babesten ditugu, justiziaren, egiaren eta prentsa-askatasunaren aldeko borrokan.

2. Eskatzen dugu, beste behin ere, AEBko Gobernuak, beste erakundeekin lankidetzan, Kubako herriari errukigabe aplikatzen dion eta Nazio Batuen Batzar Nagusiak 31 aldiz kondenatu duen blokeoa amaitzea, hori baita uharteak bizi duen krisi ekonomiko larriaren sustraia.

3. Azkenik, laguntza ekonomikoa emateko kanpainan parte hartzekodeia egiten dugu. Epaiketaren gastuek ez dezaten Euskadi-Cubaren desagertzea eragin.

"Avec Euskadi-Cuba. Défendons la coopération, la liberté d’expression et la fin du blocus des Etats-Unis contre Cuba" : communiqué de la Coordination des ONGD du Pays basque

La Coordination des ONG de Développement du Pays Basque apporte son appui à l’ un de ses membres, Euskadi-Cuba, à travers ce communiqué de soutien. et qualifie son procés d'"opération d’intoxication, une tentative de destruction du travail solidaire de coopération au développement d’une ONGD, dont les projets bénéficient à des milliers de familles sur l’île, et exercice d’intimidation envers le journalisme critique" comme celui réalisé par Cubainformación, "nécessaire à la compréhension de la réalité des pays du Sud global et des causes de l’appauvrissement et de l’inégalité, et donc indispensable à leur transformation".

A la mi-février se tiendra à Madrid le procès contre la représentation légale de l’association Euskadi-Cuba, propriétaire jusqu’en 2020 du site web www.cubainformaton.tv , et contre son journaliste coordinateur, à la suite d’une plainte criminelle réclamant une peine de six ans de prison et une indemnisation de 50 000 euros pour un travail journalistique intitulé "Créer une crise sanitaire à Cuba : l’objectif de la guerre contre sa coopération médicale".

Ce travail décrit et dénonce le rôle de l’organisation plaignante, dans la destruction des conventions médicales de Cuba avec certains pays qui, en plus d’apporter des services de santé à des millions de personnes dans des communautés pauvres, rapportent quelques revenus pour soutenir, dans un contexte de sanctions sévères des États-Unis, une partie du système de santé publique interne de l’île. Selon le reportage, la pénurie actuelle de médicaments et de matériel sanitaire à Cuba en serait la cause directe.

L’organisation plaignante a également diffusé des mensonges grotesques dans les grands médias, selon lesquels Euskadi-Cuba recevrait des fonds publics (du Gouvernement basque) pour "déstabiliser l’Europe et l’Espagne" ou pour "miner l’Europe et ses institutions", et qu’elle se nourrit de "fonds de coopération" pour des "tâches de renseignement", le tout en référence aux subventions reçues et dûment justifiées pour des projets de coopération dans l’île.

Nous sommes face à une opération d’intoxication et à une tentative de destruction du travail solidaire de coopération au développement d’une ONGD, dont les projets bénéficient à des milliers de familles sur l’île, et à un exercice d’intimidation du journalisme critique, nécessaire à la compréhension de la réalité des pays du Sud global et des causes de l’appauvrissement et de l’inégalité, et par conséquent indispensable à leur transformation.

C’est pourquoi :

1. Nous accompagnons et soutenons l’Association Euskadi-Cuba et Cubainformación dans leur lutte pour la justice, la vérité et la liberté de la presse.

2. Nous exigeons une fois de plus la fin du blocus économique que le gouvernement des États-Unis, en collaboration avec d’autres organisations, applique de manière impitoyable au peuple cubain, qui a déjà été condamné 31 fois par l’Assemblée générale des Nations unies, et qui est à l’origine de la crise économique aiguë que vit l’île.

3. Nous encourageons à participer à la campagne de soutien économique pour que les dépenses judiciaires n’entraînent pas la disparition de l’Euskadi-Cuba.

Persecución judicial contra Cubainformación y Euskadi-Cuba (todos los materiales)