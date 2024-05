En las actuales circunstancias internacionales, no parece posible que el Gobierno de EEUU y sus "cooperadores necesarios" consigan mellar el turismo ruso. Pero sí el de Canadá, principal mercado y casi la mitad del total de turistas a la Isla. No es casualidad que, cada día, podamos leer, una o varias noticias sobre turistas canadienses insatisfechos, generadas en medios digitales financiados por el Gobierno de EEUU y reproducidas en medios internacionales.

En dispositivo movil mantener pulsado el enlace anterior hasta que aparezca el menú con la opción de descargar.

Ver este mismo video en YouTube

Fotos para portada: Tripadvisor y Cuba Travel.

Coordinación de subtitulaciones: Antonio García Moreno.

Campaña contra el turismo a Cuba: países, mensajes y medios

José Manzaneda, coordinador de Cubainformación.- El Gobierno de EEUU y la Contrarrevolución cubana trabajan sin descanso en la destrucción de todas las fuentes de divisas de Cuba. Una de ellas, el turismo (1).

En el primer trimestre del año, el número de visitantes a la Isla, aunque aún muy lejos del anterior a la pandemia, ha crecido un 7,5 % (2).

Objetivo 1: turismo canadiense

El turismo de Rusia es el más pujante, al doblar las cifras en un año (3). En las actuales circunstancias internacionales, no parece posible mellar el turismo ruso. Pero sí el de Canadá, principal mercado y casi la mitad del total de turistas a la Isla (4). No es casualidad que, cada día, podamos leer, una o varias noticias sobre turistas canadienses insatisfechos, generadas en medios digitales financiados por el Gobierno de EEUU y reproducidas en medios internacionales (5) (6).

Son casos que, de ocurrir en otro país, no pasarían de una queja indignada en redes sociales. Pero que, al ser en Cuba, se convierten en historias de “terror” o “pesadilla”. “Turistas canadienses viven una historia de terror en un hotel de Varadero”, es uno de tantos titulares (7). Un terror consistente en que había “ascensores fuera de servicio”, un “inodoro defectuoso”, “azulejos rotos en el techo”, “pasillos oscuros” y “manchas en las paredes”, lo que “no tenían nada que ver con las hermosas fotos promocionadas”. Cosas del marketing engañoso inventado, al parecer… ¡por los comunistas!

Objetivo 2: turismo europeo

El turismo europeo es otro de los objetivos a batir por el Gobierno de EEUU y sus “cooperadores necesarios”. Desde enero de 2021, Washington exige a la ciudadanía europea una VISA para entrar a su territorio si antes ha visitado Cuba (8). La consecuencia: el turismo español, por ejemplo, ha pasado de ser el quinto emisor al noveno (9).

Esta política de chantaje mafioso a la ciudadanía de la Unión Europea, sin embargo, no recibe la menor repulsa en sus medios de comunicación. “Una pareja de españoles pide ayuda por lo que les está pasando tras viajar a Cuba: `Tenemos un problemón´”, titulaba el diario ABC (10). Narraba el caso de quienes, tras hacer turismo en la Isla, tendrán ahora que cancelar su viaje a EEUU, porque su cita para obtener la VISA es dentro de… ¡700 días! (11). Pero ni el ABC ni el resto de medios españoles plantean esto como un recorte de libertades. Al contrario, el tono es incluso justificativo: “EEUU puede prohibirte la entrada a su país si has viajado” antes a alguno de “estos destinos”, explicaba el citado diario (12). ¿Se imaginan qué dirían si una medida así fuera adoptada por Cuba? No les quepa duda: que “el régimen castrista prohíbe la entrada a quienes visiten al `enemigo´”.

La campaña contra el turismo europeo a Cuba paga también a fanáticos de ultraderecha, para reventar las ferias de promoción del turismo cubano. Su relato es que lo que allí “venden de Cuba no es la realidad” (algo, al parecer, exclusivo de las ferias de turismo cubano) (13); y que los ingresos “terminan en los bolsillos de la élite castrista” (14). Es el mismo mensaje con el que la Casa Blanca persigue y destruye los convenios médicos internacionales de Cuba que, en los últimos años, han aportado los ingresos para sostener el sistema público de salud en la Isla: que son un “negocio” del “régimen” (15). Pero, aunque, a día de hoy, nadie –incluidos los servicios de inteligencia de EEUU- ha podido presentar una sola prueba, ni una sola, de este “negocio”, esta narrativa mentirosa recorre la prensa internacional.

Objetivo 3: turismo argentino

En las cifras del primer trimestre también destaca el crecimiento del 44 % en el turismo desde Argentina, lo que convierte a este en un objetivo clave de esta campaña, en la ya colabora de manera directa el Gobierno ultraderechista y proyanqui de Javier Milei (16).

Hace unos días, Cubana de Aviación tuvo que cancelar vuelos entre La Habana y Buenos Aires porque en Argentina se negaron a suministrarle combustible, en aplicación "de las medidas de bloqueo de EEUU" (17). Pero ¿qué leemos en titulares de cierta prensa? Que “Pasajeros Argentinos se quedaron `varados´ en Cuba por falta de combustible de aviones” (18) o que “Cubana de Aviación (…) culpa a proveedores de no surtirles combustible” (19). Titulares que camuflan el crimen y esconden al criminal.

Recordemos que de los ingresos del turismo no solo comen las familias de 73 mil trabajadores y trabajadoras del sector, tanto en empresas públicas como en negocios privados (20). Además, beneficios e impuestos de hoteles y restaurantes sirven para importar los alimentos de la canasta básica que recibe toda la población o los materiales para la construcción de viviendas (21) (22) (23).

Por ello, la campaña contra el turismo es, en realidad, una campaña para generar hambre en Cuba, como la campaña contra la cooperación médica persigue crear una crisis sanitaria en la Isla.

Esto es una guerra y hay criminales a quienes no vamos a dejar de señalar.

Visita las redes sociales de Cubainformación:

Facebook: https://www.facebook.com/cubainformacion

X (Twitter): https://twitter.com/cubainformacion

@cubainformacion

Instagram: https://www.instagram.com/cubainformacion/

YouTube: https://www.youtube.com/user/CubainformacionTV/videos

TikTok: https://www.tiktok.com/@cubainformacion.tv

Canal de Telegram: https://t.me/cubainformacion

Canal de WhatsApp: https://whatsapp.com/channel/0029Va9YFa43bbV3qiotA40d

Hazte socia-o de Cubainformación: https://cubainformacion.tv/campaigns/yotambiensoyci/donativo