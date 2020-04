Empresa alemana solicita interferón a Cuba: "Esperamos que intereses de EEUU no prevalezcan sobre salvación de vidas"

Cuba en Resumen / Resumen Latinoamericano.- Por su demostrada eficacia terapéutica en el tratamiento del Covid-19, el interferón alfa 2b recombinante, ha sido solicitado por más de cuarenta países a Cuba. A estas cifras se suma Alemania.

Cuba en Resumen / Resumen Latinoamericano.- La empresa alemana Profümed Deutschland tiene previsto adquirir en Cuba el medicamento antiviral Interferón Alfa-2b. Sputnik conversó con el director general de la compañía, Georg Scheffer, acerca de las perspectivas de la colaboración de los dos países durante la pandemia.

El empresario declaró que su empresa —que se dedica a la producción de material médico a base de celulosa— ha colaborado con Cuba durante más de tres años.

Tras el inicio de la pandemia de COVID-19, Schaeffer entendió que era necesario «hacer algo para salvar vidas humanas», y ese fue el momento en el que se enteró de la existencia de dicho medicamento.

«Entendimos que el desarrollo y la producción de otros fármacos o vacunas serán imposibles en el futuro próximo», declaró Scheffer, quien agregó que su empresa está trabajando en obtener el permiso para importar el medicamento cubano.

«No queremos que en Alemania se repita lo mismo que pasó en Italia, y la evolución de la situación en Italia nos demuestra que tenemos razón: ahora, allí trabajan los expertos de Cuba y China», subrayó.

Scheffer agregó que su empresa necesita el apoyo de las compañías que tienen permiso para importar el Interferón alfa-2b, ya que en la UE la importación de dicho fármaco solo está autorizada en España.

El emprendedor alemán subrayó que Cuba siempre «ha tenido algo de qué presumir» en lo que respecta a sus investigaciones médicas, y hasta exportó medicamentos a la República Democrática Alemana durante la Guerra Fría.

Las farmacéuticas cubanas BioCubaFarma y Labiofam, que colaboran con la empresa de Scheffer además de con los representantes de la Cámara de Comercio de Alemania, Lehr y Neubert, están dispuestos a prestar apoyo a Profümed Deutschland, señaló el interlocutor de Sputnik. Asimismo, Cuba está lista para enviar a sus médicos a Alemania o autorizar la producción del medicamento en el país europeo.

Pero, ¿tienen que ver las complicaciones relacionadas con la importación del fármaco a Alemania con las sanciones políticas de EEUU? Scheffer expresó su esperanza de que «los intereses políticos de EEUU y el bloqueo comercial a Cuba no prevalezcan sobre el problema de salvar de vidas humanas».

El empresario, quien subrayó que las mayores empresas farmacéuticas alemanas solo podrían tener una vacuna contra el coronavirus para finales de año, supuso que «las personas que toman decisiones supuestamente no están adecuadamente informadas del fármaco cubano» y que «la situación está a punto de cambiar».

Scheffer subrayó que Cuba será capaz de exportar el Interferón alfa-2b sin privar del medicamento a su propia población. «Además, tenemos la oportunidad de fabricar el fármaco en Alemania». «También tenemos buenos investigadores y médicos alemanes que, sin duda alguna, nos apoyarán», concluyó.

El interferón salva vidas

Ángel Guerra Cabrera

El interferón cubano está salvando vidas de pacientes del coronavirus en la isla cercada por Estados Unidos, que también alista vacunas contra el mal, como será explicado más adelante. Mientras, Donald Trump sume a su propio pueblo en una tragedia de proporciones bíblicas debido a su negligencia en el enfrentamiento a la COVID-19. Y, crimen de lesa humanidad, corta los fondos a la Organización Mundial de la Salud, bloquea y amenaza a países como Venezuela y se desentiende de cooperar en el esfuerzo internacional contra la pandemia como lo hacen Rusia, China y Cuba.

Al estratégico recurso del aislamiento social, la comunidad científica de la isla suma la máxima puesta en tensión de sus potentes instituciones para proporcionar la mejor protección al pueblo con una vacuna inespecífica durante esta fase y trabaja también para lograr una vacuna específica a mediano plazo. Fiel a su tradición solidaria, de inspiración martiana y fidelista, la isla, como lo viene haciendo desde el inicio de la epidemia, siempre pondrá a disposición de otros pueblos sus recursos humanos y hallazgos científicos.

El interferón es un producto que actúa directamente para que el sistema inmunológico responda y active los mecanismos de inhibición viral. En epidemias anteriores se había empleado, afirma el doctor Eduardo Martínez Díaz, presidente del gran conglomerado científico-empresarial BioCubaFarma (véanse mis dos artículos “El interferón cubano en China”, La Jornada, 5 y 12 de marzo de 2020). Normalmente -prosigue- el número de pacientes de covid-19 que pasa a estado grave o crítico es el 20 %. En Cuba el número que llega a ese estado es la mitad en comparación con los indicadores a nivel internacional. La letalidad de nuestro país está en 2,7 %, lo que indica que la forma en que los médicos cubanos tratan a los pacientes, así como nuestros protocolos, están teniendo una efectividad en el tratamiento de la enfermedad. Pensamos que el interferón (INF) es responsable de lo que estamos viendo en la práctica. Puntualiza que Cuba produce el INF necesario para uso local además del dedicado a los múltiples pedidos internacionales.

Por su parte el doctor Vicente Vérez Bencomo, director del Instituto Finlay de Vacunas afirma que todos soñamos con una vacuna específica que resuelva el problema de la covid-19 de un solo golpe, pero no es una solución para este año. Mientras tanto, afirma, hay una transitoria que no inmuniza contra el coronavirus pero proporciona la llamada inmunidad natural o innata, que todos tenemos aunque no con la misma competencia. El virus no nos mata, lo que mata es la reacción inmune excesiva que se provoca a partir de esto, afirma. Parte del cuestionamiento que estamos haciendo es quién es responsable del equilibrio presentado en el paciente asintomático, que logra controlar el virus. Por lo tanto, es importante entender de qué depende ese equilibrio.

En esa misma línea de pensamiento, el doctor Gerardo Guillén Nieto, director de Investigaciones Biomédicas del Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología (CIGB) explica los pasos que ya se dan para el desarrollo inmediato en Cuba de una vacuna capaz de activar la inmunidad innata. Aclara que no es solo un proyecto del CIGB y que ejemplifica la capacidad de cooperación e integración de los centros de investigación cubanos. Detalla que, en conjunto con el Ministerio de Salud Pública y sus agencias reguladoras, el 26 de marzo de aprobó el estudio clínico de la vacuna y el 27 ya se disponía de los primeros voluntarios para probarla. Se trata de una vacuna de aplicación nasal y sublingual que permite estimular la inmunidad a nivel local, donde se encuentra la entrada del virus al organismo. “Ya en las muestras de sangre y de raspado de amígdalas y sublingual hemos visto cómo se estimulan las moléculas de la superficie celular que marcan la activación del sistema inmune innato relacionado con los virus”.

El doctor Guillén Nieto aseguró que en estos momentos se trabaja en 16 líneas de investigación para magnificar el éxito y poder contribuir al control de la epidemia.

Según el doctor Martínez Díaz los pacientes asintomáticos son la causa fundamental de la expansión del virus. De ahí la importancia de hacer pesquisaje masivo para detectarlos, aislarlos y frenar la propagación. Es en ese caso cuando las llamadas pruebas rápidas pueden hacer una importante contribución pues actúan como indicador de zonas infectadas, cuya evaluación se consigue afinar con las más fiable PCR y la encuesta de carácter clínico en la comunidad.

Mientras terminaba de escribir estas líneas Prensa Latina reporta la llegada a Catar de una brigada de 200 médicos y personal sanitario cubano que reforzarán en el combate al coronavirus de los 500 galenos connacionales que se encuentran permanentemente en el emirato desde 2012. Ascienden a más de 16 los países a donde ha llegado en las últimas semanas la solidaridad cubana para enfrentar el covid 19 .