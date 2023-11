"Es inmoral, ilegal y criminal e incumple las propias leyes de EEUU": Ricardo Avelās, juez del Tribunal Internacional contra el Bloqueo a Cuba

Cubainformación / Venezuela News.- En la sede del Parlamento europeo, el 17 de noviembre, el Tribunal Internacional contra el Bloqueo a Cuba dictó una sentencia clara contra la política de EEUU sobre la Isla. El periodista Pascual Serrano realizó esta entrevista, para Cubainformación y Venezuela News, a uno de los jueces del citado Tribunal de carácter simbólico, el abogado portugués Ricardo Avelās Duarte.

Tribunal Internacional contra el Bloqueo a Cuba: Bruselas, 16 y 17 de noviembre de 2023 (Todas las informaciones y materiales)

Entrevista: Pascual Serrano

Texto: Sarah Espinoza

Un tribunal internacional dictó este viernes, una sentencia que califica el bloqueo de EEUU contra Cuba como una política ilegal que viola el Derecho Internacional y normas universales para la convivencia pacífica.

El abogado Ricardo Avelās Duarte, quien ejerció como juez entre un grupo de juristas dentro del tribunal internacional, explicó al periodista de Venezuela News Pascual Serrano, que el único que puede aplicar sanciones es las Naciones Unidas. “Por lo tanto, concluimos que las leyes y las sanciones norteamericanas son ilegales”.

En ese contexto, enfatizó que deben ser “abolidas del sistema jurídico internacional”, y EEUU debe ser “condenado a pagar una indemnización” a quienes sanciona.

Asimismo, condenó las medidas coercitivas unilaterales impuestas por EEUU contra Venezuela. Indicando que “es lo mismo” que le aplican a Cuba.

“Un Estado no puede imponerse a otro, sea lo que fuera. Los norteamericanos no pueden imponerse a Cuba, a Venezuela y a nadie”, puntualizó.

“EEUU tiene miedo”

El juez de origen portugués refirió que “EEUU tiene miedo de que los pueblos descubran que otro tipo de sociedad y otro tipo de democracia es posible”.

Ricardo Avelās Duarte recalcó, además, que “Cuba es el ejemplo de que es posible vivir en otro tipo de sociedad que no es la sociedad capitalista que los Estados quieren imponer”.

Sobre la decisión de EEUU de incorporar a Cuba en la lista amenazas a la seguridad nacional, Avelās respondió que Cuba “no ha hecho daño a nadie (…) no ha hecho daño a los europeos”.

Destacó que contrario a lo que se dice, han hecho bien. “Hay médicos cubanos en muchas partes del mundo. Sea un mundo capitalista o no”. También hizo referencia a los avances médicos de la nación caribeña que “ha inventado vacunas, medicamentos para el cáncer”, entre otros.

“EEUU viola sus propias leyes”

Avelās detalló que el objetivo del tribunal internacional contra el bloqueo a Cuba, es desmontar el bloqueo “inmoral, ilegal, criminal” que tiene EEUU contra Cuba desde más de 60 años.

Recalcó que se trata de una hipocresía, ya que EEUU “incumple sus propias leyes y los tratados a los que se han adherido”.

Avelās Duarte explicó que, además, se han violado normativas fundamentales como son la Declaración Universal de Derechos Humanos y el Pacto Internacional sobre los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, y la Carta de Naciones Unidas.

Señaló que EEUU impone de forma unilateral y “a la fuerza” un bloqueo contra otro país, lo que les impide a los cubanos acceder a medicamentos y atender necesidades básicas como la salud.

“No es que no tengan dinero o no quieran comprar medicamentos como lo hacemos los europeos. Es que el bloqueo se los impide. EEUU dice a Europa que no puede vender ni comprar nada a Cuba”, destacó el juez oriundo de Portugal.

Alrededor de dos días estuvieron reunidos el grupo de jueces antes de llegar a la sentencia. Para ello, el conjunto de expertos y testigos, tomaron la decisión a partir de documentación “de la propia experiencia y de lo que vemos” sobre el bloqueo a Cuba, indicó Avelās.

Destacó, igualmente, que la característica extraterritorial de la medida impuesta contra la isla caribeña deja evidencia de “que todos los gobiernos europeos son cómplices“.

“La banca no puede vivir autónomamente. Los Estados tienen reglamentos para imponer sanciones a la banca. Si quieres enviar dinero a Cuba, no puedes”, porque EEUU impone sanciones a quienes lo permitan.

Contexto

El tribunal internacional contra el bloqueo a Cuba escuchó las declaraciones de testigos durante dos días. Los cuales hablaron sobre las violaciones de los derechos humanos que este cerco económico, comercial y financiero impuesto por Washington causó en la isla caribeña.

Luego de esto, dictaminó que las sanciones son violatorias de la Carta de la ONU, entre otras leyes fundamentales.

El dictamen leído por los jueces, encabezados por el jurista alemán Norman Peach, esgrime la Convención de 1948 para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio.

Además, contempla la posibilidad de que la hostilidad de Washington y su empeño en causar un sistemático daño colectivo encaje en este crimen.

El tribunal instó a EEUU a poner fin al bloqueo contra Cuba y a compensar a las empresas y los ciudadanos afectados.

Tras el dictamen, el presidente del Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos, Fernando González, agradeció a los eurodiputados, a los organizadores y a los participantes en el foro.

Entretanto, la eurodiputada Sandra Pereira en rueda de prensa explicó que si bien la sentencia no es vinculante, representa un valioso instrumento para continuar la lucha por el fin del cerco, refirió Prensa Latina.

Em sentença histórica, EUA «obrigado» a compensar Cuba por bloqueio

Colectivo de juízes decreta em Bruxelas que Estados Unidos violam leis de inúmeros tratados internacionais com bloqueio a Cuba.

Abril

O grupo de cinco juízes que presidiu ao Tribunal Internacional contra o Bloqueio, que decorreu em Bruxelas, decretou uma sentença histórica: o bloqueio dos EUA a Cuba viola, de facto, inúmeros artigos «sobre protecção de soberania, auto-determinação e proibição de intervenção» da Carta das Nações Unidas, da Declaração Universal de Direitos Humanos, e do Pacto Internacional sobre Direitos Económicos, Sociais e Culturais, bem como «disposições sobre a protecção à liberdade de comércio» da Organização Mundial do Comércio, e «inúmeros princípios» do Tratado de Maastricht, da União Europeia.

O Tribunal concluiu que «as provas recolhidas de testemunhos, vídeos e documentos dão a impressão de um ataque concentrado às estruturas básicas da sociedade cubana, aos seus meios de subsistência e capacidades de desenvolvimento, que é único e sem precedentes na história, na sua duração e alcance». E decretou que «dado que as numerosas sanções e as leis dos EUA em que se baseia o bloqueio são ilegais, devem ser abolidas» e os «EUA devem pagar uma indemnização pelos danos causados ao Estado cubano, às suas empresas e aos seus cidadãos».

Tribunal Internacional contra o Bloqueio a Cuba denuncia guerra económica

Conduzido pelo alemão Norman Paech, o colectivo de juízes convidado pelo governo cubano para presidir a este Tribunal, com o apoio do grupo GUE/NGL da Esquerda no Parlamento Europeu, ouviu, nos últimos dois dias, dezenas de testemunhos de cidadãos cubanos, europeus, latino-americanos e norte-americanos, empresários, investigadores, cientistas, especialistas em banca, finança, comércio internacional, ciência, saúde, cultura e cooperação sobre os impactos do bloqueio norte-americano.

Segundo o veredicto, o bloqueio dos EUA a Cuba viola direitos humanos, comerciais e sociais dos cidadãos cubanos e resultou, ao longo de mais de seis décadas, «directa ou indirectamente, na perda de inúmeras vidas humanas». Com a decisão «de manter este bloqueio até que o povo cubano decida não se curvar, os EUA parecem determinados a manter medidas calculadas para provocar a longo prazo a destruição física, pelo menos em parte, do povo cubano», uma atitude, concluem os juízes, que «poderá constituir crime de genocídio».

A resolução, lida por Norman Paech, diz que «o bloqueio, mesmo que lhe chamem embargo ou sanções, mina a vida, a liberdade, os direitos e a dignidade das pessoas e é um crime contra a humanidade. Os bloqueios são uma das formas de guerra mais falaciosas, ilegais e ilegítimas, mesmo que invoquem tratados e leis internacionais para camuflar a sua acção».

Nova etapa na luta contra o bloqueio

O advogado português Ricardo Avelãs Nunes foi um dos cinco juízes do Tribunal convidado pelo Governo cubano, e explicou ao AbrilAbril o significado deste veredicto: «O que nós decidimos foi uma sentença. Decidimos declarar estas medidas e o bloqueio ilegal. Ilegal porque viola muitos pactos internacionais e condenámos os EUA a levantar o bloqueio e a pagar a Cuba uma indemnização. Houve danos, foram provados, quer às pessoas, quer ao governo.»

O advogado admite, assim, que a decisão do Tribunal é «mais uma ferramenta para que todos nós, os nossos Estados e os democratas possam denunciar o bloqueio e exigir dos EUA, agora de forma fundamentada, legalmente, que levante o bloqueio. É uma sentença: tínhamos uma acusação, analisámos as provas e deliberámos.»

Visivelmente emocionado com o veredicto, o presidente do Instituto Cubano de Amizade entre os Povos (ICAP), Fernando González, afirmou a importância da realização do Tribunal no Parlamento Europeu, «onde lamentavelmente muitas vezes se adoptam medidas contra o nosso país». Reconheceu o «valor extraordinário» dos testemunhos no Tribunal que documentam «a vivência do impacto do bloqueio». «Impacta, inclusive em nós, cubanos, escutar estes testemunhos de europeus e norte-americanos que sofrem também as consequências do bloqueio [que] os lesa na sua soberania e dignidade como cidadãos», disse.

Para Cuba, esta sentença «profunda, séria, contundente e sustentada em evidências e testemunhos, e suportada pela interpretação da lei internacional» é agora um «documento de trabalho essencial» porque «oferece com força e qualidade uma argumentação condenatória do bloqueio», que «nos permite, e a quantos decidirem levá-lo a diferentes instituições, parlamentos nacionais, organizações, argumentar, abrir mentes, abrir portas e avançar na luta pelo levantamento definitivo do bloqueio».

Este veredicto não é um «documento juridicamente vinculativo», diz Fernando González. «Mas também não o são as resoluções da ONU, se fossem vinculativas estaríamos a viver noutro mundo e não neste». É, contudo, um passo que «pode ajudar-nos a aproximar-nos de alcançar essa vitória de justiça, de paz e de direito de todo um povo a decidir por si mesmo o seu próprio destino e a sua maneira de organizar-se, sem que ninguém, por poderoso que seja, lhe imponha uma agenda, e muito menos trate de o fazer por vias criminosas, anti-democráticas e perversas, como os EUA tentam impor a Cuba».

Sandra Pereira, deputada do PCP ao Parlamento Europeu, que esteve envolvida na convocatória e organização do Tribunal, reconhece também a importância simbólica «deste veredicto no Parlamento Europeu, onde tantas vezes se fazem manobras vergonhosas para ocultar o que se passa em Cuba». A eurodeputada disse que o documento final será útil «em matéria de legislação e de resoluções» nos vários países da UE, «para colocar perguntas à Comissão Europeia e em todos os espaços que temos usado para defender Cuba e o seu direito ao desenvolvimento».

Portugal e o seu direito de soberania

Uma das testemunhas no processo foi a jurista portuguesa Madalena Santos, Presidente da Direcção da Associação Portuguesa de Juristas Democratas, que explicou no seu depoimento que a «aplicação das medidas coercivas unilaterais por parte dos EUA ao Estado cubano, a empresas públicas e pessoas cubanas, principalmente na sua dimensão extraterritorial, carece de legitimidade internacional, uma vez que nenhuma instância com competência decretou a legitimidade de tais medidas».

Mas a aplicação do bloqueio norte-americano impede igualmente o cumprimento da lei portuguesa, explica a jurista, nomeadamente o artigo 7.º da Constituição da República, que define que «Portugal se rege nas relações internacionais pelos princípios da independência nacional, do respeito dos direitos do homem, dos direitos dos povos, da igualdade entre os Estados, da solução pacífica dos conflitos internacionais, da não ingerência nos assuntos internos de outros Estados e na cooperação com todos os outros povos para a emancipação e o progresso da humanidade».

Ao afirmar este princípio de solidariedade na Constituição, «o que está a suceder com o bloqueio dos Estados Unidos é que, através de uma intervenção externa, se está a impedir a aplicação do nosso artigo 7.º», diz a jurista ao AbrilAbril. Ou seja, o Estado português «afirma certos e determinados princípios de soberania total, e até especifica como se pratica essa soberania e as suas diferentes etapas, mas depois através da intervenção de um país externo, em legislação interna sua sobre o boicote [a Cuba], impede que Portugal aplique, nas suas relações externas, o artigo 7.º», explica.

Assim, Madalena Santos é peremptória ao afirmar que «o Estado português tem de exercer a sua soberania» porque o bloqueio é uma «lei paraquedas que incide sobre o território de outro país, violando também a soberania portuguesa». A jurista defende que «o Estado português tem de ser muito afirmativo e dizer aos EUA: “Meus senhores, vocês não são os polícias do mundo, o nosso artigo 7º protege-nos, até, e vocês não podem impedir que o nosso artigo 7º se aplique nas relações externas com qualquer país do mundo. Nós é que decidimos”.»